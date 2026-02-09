Толпа подростков накинулась на мальчишку-болельщика из-за подарка Радулова из «Локомотива». Видео

Во время Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге на трибунах развернулась настоящая драма: юный болельщик поймал джерси Александра Радулова, но не смог его отвоевать у других зрителей. В итоге мальчику повезло даже больше — ему подарили джерси, на котором расписались участники матчей.
Как рассказал автор телеграм-канала «Роман с Хоккеем», инцидент произошел 7 февраля. Александр Радулов кинул зрителям свое джерси, а маленький екатеринбуржец смог его поймать. После этого на трибунах началась заварушка, которая попала в трансляцию. Как видно на кадрах, фанаты постарше отбирали у мальчика презент от спортсмена.
Другие зрители помогли организаторам найти маму юного болельщика, чтобы вручить ему новый подарок.
«Пригласили семью на матч, дали крутые места, организовали проход в раздевалку и там мальчику вручили джерси, а хоккеисты поставили на нем автографы», — рассказали в канале «Роман с Хоккеем».
Сам Александр Радулов признался, что ему удалось привезти всю семью — жену и сыновей. Вместе с парнями он, кстати, вышел на лед.