Спорт Толпа подростков накинулась на мальчишку-болельщика из-за подарка Радулова из «Локомотива». Видео

Рассказываем удивительную историю с Матча звезд КХЛ

Хоккеисты вручили зрителю памятный подарок

Во время Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге на трибунах развернулась настоящая драма: юный болельщик поймал джерси Александра Радулова, но не смог его отвоевать у других зрителей. В итоге мальчику повезло даже больше — ему подарили джерси, на котором расписались участники матчей.

Как рассказал автор телеграм-канала «Роман с Хоккеем», инцидент произошел 7 февраля. Александр Радулов кинул зрителям свое джерси, а маленький екатеринбуржец смог его поймать. После этого на трибунах началась заварушка, которая попала в трансляцию. Как видно на кадрах, фанаты постарше отбирали у мальчика презент от спортсмена.

Другие зрители помогли организаторам найти маму юного болельщика, чтобы вручить ему новый подарок.

«Пригласили семью на матч, дали крутые места, организовали проход в раздевалку и там мальчику вручили джерси, а хоккеисты поставили на нем автографы», — рассказали в канале «Роман с Хоккеем».

Мальчишка оказался болельщиком «Автомобилиста»

Сам Александр Радулов признался, что ему удалось привезти всю семью — жену и сыновей. Вместе с парнями он, кстати, вышел на лед. Подробнее о том, как прошел Матч звезд — в этом материале.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
10
Гость
9 февраля, 19:45
Честь это не для нас, отбирать у ребёнка это нечто 🤬
Гость
9 февраля, 21:38
Скрепы и духовность во всей красе
