Толпа подростков накинулась на мальчишку-болельщика из-за подарка Радулова из «Локомотива». Видео

Хоккеисты вручили зрителю памятный подарок Источник: «Роман с Хоккеем» / Telegram

Во время Матча звезд КХЛ в Екатеринбурге на трибунах развернулась настоящая драма: юный болельщик поймал джерси Александра Радулова, но не смог его отвоевать у других зрителей. В итоге мальчику повезло даже больше — ему подарили джерси, на котором расписались участники матчей.

Как рассказал автор телеграм-канала «Роман с Хоккеем», инцидент произошел 7 февраля. Александр Радулов кинул зрителям свое джерси, а маленький екатеринбуржец смог его поймать. После этого на трибунах началась заварушка, которая попала в трансляцию. Как видно на кадрах, фанаты постарше отбирали у мальчика презент от спортсмена.

Момент потасовки попал на видео Источник: «Роман с Хоккеем» / Telegram; Condensed game Матч Звезд КХЛ. День 2 / КХЛ, video.khl.ru

Другие зрители помогли организаторам найти маму юного болельщика, чтобы вручить ему новый подарок.

«Пригласили семью на матч, дали крутые места, организовали проход в раздевалку и там мальчику вручили джерси, а хоккеисты поставили на нем автографы», — рассказали в канале «Роман с Хоккеем».

Мальчишка оказался болельщиком «Автомобилиста» Источник: «Роман с Хоккеем» / Telegram