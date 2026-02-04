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Спорт Спортсменки опоздали на соревнования в Ярославле из-за ЧП с поездом

Спортсменки опоздали на соревнования в Ярославле из-за ЧП с поездом

Гандболисткам засчитали техническое поражение

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Такие кадры с места ЧП публиковали следователи | Источник: «Центральное МСУТ СК России» / TelegramТакие кадры с места ЧП публиковали следователи | Источник: «Центральное МСУТ СК России» / Telegram

Такие кадры с места ЧП публиковали следователи

Источник:

«Центральное МСУТ СК России» / Telegram

Спортсменки из Челябинска из-за ЧП с поездом опоздали на всероссийские соревнования по гандболу, которые проходят в Ярославле. Им засчитали техническое поражение.

Гандбол — это командный вид спорта, в котором игроки передают мяч руками и стараются забросить его в ворота соперника.

Как рассказала мама одной из спортсменок нашим коллегам из 74.RU, поезд, на котором девочки должны были приехать в столицу Золотого кольца, задержали, так как 1 февраля в Кировской области грузовой вагон сошел с рельсов. Из-за этого пассажирские составы пустили в объезд, что увеличило время в пути почти на сутки.

«Команда находилась в поезде № 1 Владивосток — Москва, — рассказала 74.RU одна из мам. — Этот поезд развернули в пути и повезли в объезд аварии. Из-за этого время в пути увеличилось на 21 час. Соперником в этот день должен был быть Ростов. Они отказались учитывать ЧП на пути следования поезда и запросили техническое поражение. Неспортивное поведение даже в детском спорте».

Вот такие сообщения получали родители | Источник: читатель 74.RUВот такие сообщения получали родители | Источник: читатель 74.RU

Вот такие сообщения получали родители

Источник:

читатель 74.RU

ЧП на железной дороге произошло днем 1 февраля 2026 года. На перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда. Пострадавших в результате происшествия не было, но потребовалось восстановление около 900 метров железнодорожного полотна. Для ликвидации последствий задействовали 300 человек, два восстановительных поезда и специализированную технику. Сообщалось о задержке 20 пассажирских поездов, в том числе состава «Владивосток — Москва».

Челябинской команде засчитали поражение со счетом 0:10. И хотя соревнования в Ярославле всё еще продолжаются, родители переживают, что шансов на хорошие результаты у детей теперь нет.

Соревнования длятся с 1 по 7 февраля.

«Чемпионат продолжается, но с техническим поражением первой игры у девочек неравный шанс, вернее, его нет. Так как засчитано чистое поражение, — объяснила одна из мам. — Мы делали запрос, просили провести эту игру в любое другое время, но получили отказ».

Команде из Челябинска засчитали техническое поражение | Источник: Rushandball.ruКоманде из Челябинска засчитали техническое поражение | Источник: Rushandball.ru

Команде из Челябинска засчитали техническое поражение

Источник:

Rushandball.ru

В администрации Челябинска сообщили, что подключались к проблеме.

«Безусловно, город в курсе. Управление по физической культуре и спорту и руководство школы пытались разрешить эту ситуацию через Федерацию по гандболу страны, — прокомментировали в мэрии. — Однако регламентом первенства России предусмотрено, что, если команда не выходит на игру вне зависимости от причин, ей могут засчитать техническое поражение по решению соперников. Именно такая ситуация, к сожалению, произошла и с нашими спортсменками. У команды техническое поражение, опротестовать это решение невозможно».

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корреспондент MSK1.RU
Гандбол Чемпионат России Сход поезда РЖД
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Комментарии
42
Гость
25 марта, 19:17
срочно пересмотреть решен ие о техническом порожении в спортивном комитете.Так нельзя,это дети.И кто такое мог только придумать,что решать такой вопрос должны соперники.Это и так понятно,что им это выгодно.
Гость
5 февраля, 20:12
ну тут либо судиться с РЖД за компенсацию упущенной выгоды, либо пусть спорткомитет пересматривает решения в подобных вопросах, есть объективные причины неявки и никак не соперникам решать исход всего события, все находятся в равных условиях
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