В Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника» Источник: Tajikistan Football Federation|Федерация футбола / Telegram

В Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника» Мухсин Мухамадиев. Ему было 59 лет. Как сообщили в Федерации футбола Таджикистана, Мухсина не стало 1 января.

«После тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола, известный в прошлом нападающий душанбинского „Памира“ и экс-главный тренер национальной сборной Таджикистана Мухсин Муслимович Мухаммадиев», — указано в официальном сообщении Федерации.

С 1994 по 1995 год он выступал за московский «Спартак», завоевав в составе клуба золотые медали чемпионата России. Кроме того, в 1999-м Мухсин играл за ярославский «Шинник».

«Футбольный клуб „Шинник“ выражает глубокие соболезнования родным и близким известного в прошлом футболиста Мухсина Мухамадиева, выступавшего за ярославскую команду в 1999-м году», — сообщили в ярославском ФК.