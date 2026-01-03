НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

2 м/c,

вос.

 741мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Афиша на 3 января
«Умные решения»
Учитель возродил глубинку
Кто ездит в Переславль на выходные
Переименование деревень
Чек-лист важных обследований
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Погода на первые дни января
Спорт В Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника»

В Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника»

Предварительно, Мухсин Мухамадиев боролся с тяжелой болезнью

181
В Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника» | Источник: Tajikistan Football Federation|Федерация футбола / TelegramВ Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника» | Источник: Tajikistan Football Federation|Федерация футбола / Telegram

В Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника»

Источник:

Tajikistan Football Federation|Федерация футбола / Telegram

В Таджикистане скончался экс-игрок ярославского «Шинника» Мухсин Мухамадиев. Ему было 59 лет. Как сообщили в Федерации футбола Таджикистана, Мухсина не стало 1 января.

«После тяжелой болезни на 60-м году жизни скончался легенда таджикского футбола, известный в прошлом нападающий душанбинского „Памира“ и экс-главный тренер национальной сборной Таджикистана Мухсин Муслимович Мухаммадиев», — указано в официальном сообщении Федерации.

С 1994 по 1995 год он выступал за московский «Спартак», завоевав в составе клуба золотые медали чемпионата России. Кроме того, в 1999-м Мухсин играл за ярославский «Шинник».

«Футбольный клуб „Шинник“ выражает глубокие соболезнования родным и близким известного в прошлом футболиста Мухсина Мухамадиева, выступавшего за ярославскую команду в 1999-м году», — сообщили в ярославском ФК.

Под конец 2025-го в Ярославле скончался 32-летний тренер «Шинника» Иван Зынин. Его не стало в ночь на 30 декабря.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Футбол Игрок ФК Шинник ФК Спартак Таджикистан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем