В Ярославле скончался 32-летний тренер футбольного клуба «Шинник»

Не стало молодого тренера «Шинника» Источник: ФК «Шинник» Ярославль / Vk.com

В Ярославле не стало 32-летнего тренера ФК «Шинник» — Ивана Зынина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба 30 декабря 2025 года.

«Футбольный клуб „Шинник“ с глубоким прискорбием извещает, что сегодня ночью на 33-м году жизни не стало тренера Академии „Шинник“, бывшего игрока команды, Ивана Николаевича Зынина… Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Николаевича. Ярославский футбол понес большую утрату», — написали в группе во «ВКонтакте» ФК «Шинник».

Редакция 76.RU обратилась в пресс-службу «Шинника», чтобы выяснить причину смерти молодого тренера. Там нам ответили, что пока нет достоверной информации по этому поводу.

Воспитанники Ивана Зынина и родители, чьи дети у него занимались, пишут в соцсетях соболезнования и вспоминают его как неравнодушного и преданного своему делу тренера.

«Очень большая утрата! Как он любил и переживал за своих мальчишек! Помню, как он требовал от судьи остановить игру, когда его воспитанник получил травму: „Там мой ребенок лежит“. Силы перенести такую утрату его семье! Скорбим!» — поделился Александр Яковлев.

«Прекрасный человек и великолепный тренер, который лучше всех знал, как найти общий язык с каждым игроком, всегда готов был встать на защиту каждого воспитанника и помочь в любой ситуации! Земля вам пухом, дорогой Иван Николаевич», — отметил Влад Григорьев.

«Как так? Ваня один из лучших и перспективных тренеров, хороший добрый человек! Мир праху! Дай Бог терпения и здоровья близким и родным Вани!» — написал Алексей Романов.