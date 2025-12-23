НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Спорт В какие дни запланированы матчи «Локомотива» в январе: расписание

В какие дни запланированы матчи «Локомотива» в январе: расписание

Рассказываем, где можно посмотреть трансляцию игр

Стало известно расписание матчей «Локомотива» в январе 2026 года

С 4 января 2026 года начинаются матчи «Локомотива» в регулярном чемпионате, где команды проводят равное количество игр и набирают очки за результаты матчей. Те, кто наберёт большее количество очков по итогам встреч, выйдут в плей‑офф и поборются за Кубок Гагарина.

В январе 2026 года у ярославской команды «Локомотива» запланировано 10 матчей, четыре из которых пройдут на домашней арене.

Расписание матчей в январе 2026 года:

  • 4 января, воскресенье, «ЦСКА» — «Локомотив» 17:00;

  • 6 января, вторник, «Металлург Мг» — «Локомотив» 14:30;

  • 8 января, четверг, «Сибирь» — «Локомотив» 13:30;

  • 14 января, среда, «Торпедо» — «Локомотив» 19:00;

  • 17 января, суббота, «Локомотив» — «Драконы» 17:00;

  • 19 января, понедельник, «Локомотив» — «Торпедо» 19:00;

  • 21 января, среда, «Локомотив» — «Динамо Мн» 19:00;

  • 25 января, воскресенье, «Спартак» — «Локомотив» 17:00;

  • 27 января, вторник «СКА» — «Локомотив» 19:30;

  • 30 января, пятница, «Локомотив» — «Лада» 19:00.

На карточке публикуем расписание игр ХК «Локомотив»

Где смотреть трансляции игр

Матчи с участием «Локомотива» транслирует ярославский телеканал «ЯПервый». Посмотреть игры можно как в телевизионном эфире, так и онлайн — на официальном сайте канала.

Все матчи КХЛ также доступны на сервисе «Кинопоиск» в разделе «Спорт». Однако просмотр возможен только по платной подписке — её стоимость составляет 399 рублей.

Кроме того, трансляции матчей проводятся на официальном сайте КХЛ. Доступ к ним также предоставляется по подписке «Яндекс Плюс».

