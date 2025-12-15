Хоккеисты ярославского «Локомотива» стали лучшими игроками Кубка Первого канала

Ярославский хоккеист Егор Сурин признан лучшим нападающим сборной России 2025 года. Форвард впервые представлял страну на национальных соревнованиях. 19-летний нападающий отличился своей игрой в матчах 3х3 за Кубок Первого канала.
Кубок Первого канала — ежегодный турнир, который проводит Федерация хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».
Помимо Егора Сурина, в сборную 2025 года вошел 31 хоккеист из 14 клубов КХЛ. От ярославского «Локомотива» в команду включили еще Георгия Иванова и Александра Елесина. Причем второго из них назначили капитаном сборной.
По итогам серии ярославские хоккеисты стали лучшими игроками Кубка Первого канала в этом году. Егора Сурина признали лучшим нападающим, а Александра Елесина — лучшим защитником.
Напомним, с 11 по 14 декабря 2025 года сборная России боролась за победу в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены». Тренером нашей сборной выступал Роман Ротенберг.
12 декабря «Россия 25» сыграла с командой республики Беларусь. Матч закончился со счетом 3:1 в нашу пользу. После победы Егор Сурин опубликовал в своем телеграм-канале «кружочек» с главным тренером.
Завершающая игра прошла 14 декабря. «Россия 25» в этом матче разгромила команду Казахстана со счетом 9:0, две шайбы из которых принадлежат Егору Сурину.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис отметил высокий уровень подготовки сборной в этом турнире. По сравнению с прошлым годом команда продержалась уверенно и показала себя.
«Сейчас в Новосибирске победа была достигнута почти буднично и в прагматичном стиле, что свидетельствует об определенном уровне нынешней сборной России. Роман Ротенберг, по окончании турнира заявивший, что нынешняя команда является лучшей за время его работы на посту главного тренера, не лукавил», — отметил спортивный журналист.