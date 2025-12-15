Хоккеисты ярославского «Локомотива» стали лучшими игроками Кубка Первого канала

Три Ярославских хоккеиста вошли в сборную России 2025 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ярославский хоккеист Егор Сурин признан лучшим нападающим сборной России 2025 года. Форвард впервые представлял страну на национальных соревнованиях. 19-летний нападающий отличился своей игрой в матчах 3х3 за Кубок Первого канала.

Кубок Первого канала — ежегодный турнир, который проводит Федерация хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».

Помимо Егора Сурина, в сборную 2025 года вошел 31 хоккеист из 14 клубов КХЛ. От ярославского «Локомотива» в команду включили еще Георгия Иванова и Александра Елесина. Причем второго из них назначили капитаном сборной.

По итогам серии ярославские хоккеисты стали лучшими игроками Кубка Первого канала в этом году. Егора Сурина признали лучшим нападающим, а Александра Елесина — лучшим защитником.

Сборная России по хоккею заняла первого место Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Напомним, с 11 по 14 декабря 2025 года сборная России боролась за победу в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены». Тренером нашей сборной выступал Роман Ротенберг.

12 декабря «Россия 25» сыграла с командой республики Беларусь. Матч закончился со счетом 3:1 в нашу пользу. После победы Егор Сурин опубликовал в своем телеграм-канале «кружочек» с главным тренером.

Завершающая игра прошла 14 декабря. «Россия 25» в этом матче разгромила команду Казахстана со счетом 9:0, две шайбы из которых принадлежат Егору Сурину.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис отметил высокий уровень подготовки сборной в этом турнире. По сравнению с прошлым годом команда продержалась уверенно и показала себя.