«Егор молодчик, не подвел»: хоккеист ярославского «Локомотива» записал видео с Романом Ротенбергом

Хоккеист «Локомотива» записал видео с Романом Ротенбергом Источник: «в гостях у СУРЫ» / Telegram

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин, попавший в сборную России по хоккею, записал видеообращение с главным тренером Романом Ротенбергом. Он сделал это после игры «России 25» с командой из Беларуси в рамках Кубка Первого канала, в которой наша сборная забрала победу со счетом 3:1.

Кубок Первого канала — ежегодный турнир, который проводит Федерация хоккея России. В 2023 и 2024 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге. Оба раза кубок получала команда «Россия 25». Участие в прошлогоднем турнире принимали команды Белоруссии, Казахстана, «Россия 25» и «Сборная мира КХЛ».

После встречи на льду в «Сибирь-Арене» в Новосибирске лучших игроков наградили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович. Среди почетных гостей также был звезда боевиков 90-х Стивен Сигал.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в ответ вручил памятные майки сборной с автографами в знак благодарности губернатору Новосибирской области и Стивену Сигалу. Видео этого процесса опубликовал у себя в телеграм-канале Егор Сурин.

Сборная России обыграла хоккеистов из Беларуси Источник: «в гостях у СУРЫ» / Telegram

А после у него появился «кружочек» с Ротенбергом.

«Всех с победой поздравляю, отличные эмоции после игры. Ну, как просили и хотели», — обратился Егор Сурин к подписчикам.

После этого в кадре появился Роман Ротенберг.

«Всех с победой! Спасибо вам за поддержку. Егор молодчик, не подвел, не удалился ни разу. Контроль эмоций, играл на команду. И сыграл правильно, в средней зоне видели силовой прием. Отлично, молодец!», — сказал Роман Ротенберг.

«Будем лучше еще», — пообещал нападающий «Локомотива».

«Но самая важная игра завтра, да, Егор? Сейчас главное: сон, восстановление, хорошее питание, завтра будем работать на победу», — рассказал главный тренер сборной России по хоккею.

14 декабря в Новосибирске состоится встреча (6+) хоккеистов сборных России и Казахстана, которая завершит серию игр в рамках Кубка Первого канала.