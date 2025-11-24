НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
30 тысяч только за коньки? Сколько стоит собрать ребенка в хоккейную секцию — большой обзор

Разбираемся с хоккеистом, получится ли сэкономить

547
К чему готовиться родителям хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК чему готовиться родителям хоккеистов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К чему готовиться родителям хоккеистов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккей в Ярославле — один из самых популярных видов спорта. Для того чтобы вырастить чемпиона, в городе есть много возможностей. Но спортивная карьера ребенка может обойтись родителям в кругленькую сумму. Мы решили выяснить, сколько стоит собрать ребенка в секцию, и пообщались с мамой юного хоккеиста и профессиональным спортсменом.

«Всё терпимо и приемлемо»

Ксения со своей семьей живут в Рыбинске. Своего ребенка родители решили отдать в ХК «Звезда». Юный хоккеист пока что еще новичок — занимается с мая 2025 года. Читательница 76.RU поделилась, как проходил отбор в команду.

«Мы пришли на пробное занятие, с ребенком занимался главный тренер и ведущий тренер. Оценивали навыки, возможности и давали рекомендации», — рассказала Ксения.

Жительница Рыбинска поделилась, что спортивная карьера ребенка не сильно ударила по семейному бюджету. Из инвентаря родителям пришлось купить только коньки по размеру и защиту на плечи и шею. Б/у экипировка с «Авито» обошлась в 8000 рублей, остальное спортсменам предоставил хоккейный клуб.

«Тренеры внимательные, требовательные, участливые. В целом, ребенок ходит с удовольствием. Многие меня отговаривали от данной секции, что это очень дорого. Но пока особых растрат мы не ощутили. Всё терпимо и приемлемо, будем ходить дальше», — поделилась мама хоккеиста.

Кроме инвентаря, родителям нужно оплачивать тренировки.

«Первое занятие у нас было бесплатно, далее — 360 рублей. Всего проходит 5 тренировок в неделю. Есть выезды на соревнования, где нужно заплатить за участие. Это будет стоить до 2000 рублей», — отметила Ксения.

Что думает профессиональный спортсмен

Чтобы лучше разобраться в ценах, мы обратились к хоккеисту Даниилу Лысикову.

Даниил Лысиков занимается хоккеем с 5 лет. Его спортивная карьера началась в детско-юношеской спортивной школе ХК «Локомотив-2004». После выпуска из нее хоккеист год играл в «Атланте» Мытищи, а потом еще два года в НМХЛ (национальная молодежная хоккейная лига) за «ЭкоНива-Бобров» и за «Сокол» Курск. Сейчас спортсмен играет за любительскую команду «Орион» Ярославль.

Хоккеист отметил, что траты зависят от возраста спортсмена и уровня организации. Здесь существует следующее деление:

  • спортивные школы;

  • молодежные команды;

  • взрослые команды;

  • частные команды (без привязки к спортивной школе).

Какие есть организации

Детско-юношеские школы часто связаны с хоккейным клубом. Так, в Ярославле существует спортивная школа ХК «Локомотив». Даниил Лысиков объяснил, что такие школы сами обеспечивают инвентарем спортсменов.

«В первый раз, когда идешь в школу смотреться, все приходят со своей формой. Но примерно после 10 лет школа уже закупает инвентарь за свой счет», — рассказал порталу 76.RU хоккеист.

Если у школы не хватает финансов, воспитанники сами докупают инвентарь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли у школы не хватает финансов, воспитанники сами докупают инвентарь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если у школы не хватает финансов, воспитанники сами докупают инвентарь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Чаще всего в хоккее приходится покупать клюшки. От интенсивных тренировок и игр они быстро ломаются.

«Бывает такое, что выдают одну клюшку в месяц, а она ломается. Новых клюшек еще не поставили, и приходится покупать свою, чтобы было с чем тренироваться. Также есть школы, которые не сильно спонсируются. Там, по-моему, всё приходится покупать родителям», — привел в пример Даниил Лысиков.

После выпуска из спортивной школы, как поделился спортсмен, хоккеист может попробовать себя либо в ЮХЛ (юношеская хоккейная лига), либо в МХЛ (молодежная хоккейная лига).

«В молодежке уровень повыше. Здесь могут точечно заказать инвентарь для конкретного спортсмена. Например, если нужны коньки, обращаешься к менеджеру, и тебе выделяется сумма на покупку», — уточнил хоккеист.

Как часто нужно обновлять инвентарь

Даниил Лысиков рассказал, что здесь играет роль организация, в которой занимается спортсмен. В спортивных школах инвентарь изнашивается несильно.

<p>Даниил Лысиков</p><p>Даниил Лысиков</p>

Катаешься не очень быстро, бросаешь не очень сильно. Поэтому, например, вратарю можно играть в одних щитках от 3 до 5 лет. Вопрос в том, что можешь вырасти из них, тогда придется всё обновить раньше.

Даниил Лысиков

ярославский хоккеист

В молодежке, по информации Даниила Лысикова, ребята уже сильнее и опытнее. Увеличивается и количество тренировок. В таких условиях форма изнашивается быстрее. Даниил в молодежке менял всю форму раз в полтора года. Чуть дольше у него держались нагрудник, наколенники и шорты. Чаще всего приходить менять клюшки.

«Клюшки ломаются часто. Около 10-15 клюшек уходит в сезон», — поделился Даниил Лысиков про растраты в МХЛ.

Нужно ли платить за участие в соревнованиях

Хоккеист рассказал, что в спортивных школах турниры оплачиваются самой организацией. Но, если в какой-то школе не хватает на это финансов, могут подключить родителей.

«Условно, съездить на турнир на неделю в Питер выйдет около 30 тысяч рублей с каждого родителя. Сюда входят билеты, проживание, питание и организационный взнос за участие», — уточнил игрок.

Что необходимо купить хоккеисту, и сколько это будет стоить

Даниил Лысиков поделился, что инвентарь у хоккеистов довольно дорогой. Но можно попробовать сэкономить и приобрести б/у форму. Ориентироваться нужно на качество, а не на цену.

«Можно найти что-то подешевле на „Авито“ или у перепродажников. Обратить внимание стоит на качество. Фирменная форма все-таки дольше прослужит», — посоветовал вратарь.

Журналист 76.RU проанализировал цены на хоккейную экипировку.

1. Сумка на колесиках. Выбираем баул, чтобы сложить весь инвентарь. В специализированном магазине сумка может стоить около 20 тысяч рублей. На маркетплейсах можно найти варианты за 4 тысячи. На «Авито» и вовсе есть баул за 10 рублей.

Лучшим вариантом будет сумка на колесиках | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEЛучшим вариантом будет сумка на колесиках | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME
На маркетплейсах можно найти разные размеры | Источник: WildberriesНа маркетплейсах можно найти разные размеры | Источник: Wildberries
Отдают практически даром | Источник: AvitoОтдают практически даром | Источник: Avito

2. Термобелье. Желательно, чтобы в нем была дополнительная защита. Средняя цена — около 4-5 тысяч рублей. На маркетплейсах есть варианты попроще, они стоят в районе 2 тысяч.

Можно найти новые комплекты | Источник: AvitoМожно найти новые комплекты | Источник: Avito
Бюджетные варианты попроще | Источник: WildberriesБюджетные варианты попроще | Источник: Wildberries

3 Щитки. Профессиональная защита для голени обойдется в 20 тысяч рублей. На маркетплейсах цена варьируется от 5 до 10 тысяч. На «Авито» представлены варианты до 2 тысяч рублей.

Дорогие варианты для профессионалов | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEДорогие варианты для профессионалов | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME
Средняя цена&nbsp;— 10&nbsp;000 рублей | Источник: WildberriesСредняя цена&nbsp;— 10&nbsp;000 рублей | Источник: Wildberries
Большая размерная сетка | Источник: WildberriesБольшая размерная сетка | Источник: Wildberries
+1
Недорогие варианты быстро разбирают | Источник: AvitoНедорогие варианты быстро разбирают | Источник: Avito

4. Хоккейные трусы (шорты). В среднем во всех магазинах цена составляет около 5-10 тысяч рублей. Есть более дорогие варианты для профессионалов — 25 тысяч рублей.

Представлены фирменные варианты | Источник: WildberriesПредставлены фирменные варианты | Источник: Wildberries
Неплохие варианты подешевле | Источник: WildberriesНеплохие варианты подешевле | Источник: Wildberries
Для профессионалов цена будет повыше | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEДля профессионалов цена будет повыше | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME

5. Нагрудник. Защита пригодится уже в юном возрасте при контактной игре. Средняя цена в спортивных магазинах — 5-10 тысяч рублей. Детский нагрудник на «Авито» будет стоить около 2500 рублей.

Один из основных элементов защиты | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEОдин из основных элементов защиты | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME
Можно немного сэкономить | Источник: AvitoМожно немного сэкономить | Источник: Avito

6. Налокотники. Обезопасят ребенка при падениях. Детские налокотники в специализированном магазине стоят почти 2 тысячи рублей, а на «Авито» — 1000 рублей. На маркетплейсах цены могут быть выше — около 3-5 тысяч.

Убережет от травм | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEУбережет от травм | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME
Б/у варианты немного подешевле | Источник: AvitoБ/у варианты немного подешевле | Источник: Avito
Придется потратиться на защиту | Источник: WildberriesПридется потратиться на защиту | Источник: Wildberries

7. Защита шеи. Во всех магазинах в среднем цена составляет 500 рублей.

Регулируется по размеру | Источник: WildberriesРегулируется по размеру | Источник: Wildberries
Цена примерно одинаковая | Источник: SportmasterЦена примерно одинаковая | Источник: Sportmaster

8. Перчатки. В спортивных магазинах средняя цена — 8-10 тысяч рублей. На маркетплейсах можно найти варианты до 3 тысяч рублей.

В спортивных магазинах выйдет подороже | Источник: SportmasterВ спортивных магазинах выйдет подороже | Источник: Sportmaster
Варианты разных цветов | Источник: WildberriesВарианты разных цветов | Источник: Wildberries

9. Шлем. Новый профессиональный шлем обойдется в 10-15 тысяч рублей. Средняя цена на маркетплейсах — 5 тысяч рублей. На «Авито» опубликованы бюджетные варианты за 1500 рублей.

Обязательное наличие сеточки | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEОбязательное наличие сеточки | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME
Можно выбрать понравившейся цвет | Источник: SportmasterМожно выбрать понравившейся цвет | Источник: Sportmaster
Варианты на любой вкус и цвет | Источник: WildberriesВарианты на любой вкус и цвет | Источник: Wildberries
+1
Для начала можно найти шлем подешевле | Источник: AvitoДля начала можно найти шлем подешевле | Источник: Avito

10. Коньки. Они должны быть обязательно хоккейными. Самые бюджетные варианты представлены на «Авито». Здесь есть коньки до 1000 рублей, главное — найти нужный размер. В хоккейных магазинах цена может достигать 30 тысяч. Любительские версии стоят подешевле — 5 тысяч рублей. Средняя цена на маркетплейсах — 3 тысячи рублей.

Цены до 1000 рублей | Источник: AvitoЦены до 1000 рублей | Источник: Avito
Профессиональные коньки стоят достаточно дорого | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEПрофессиональные коньки стоят достаточно дорого | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME
Для любителей и начинающих хоккеистов подойдет средний ценовой сегмент | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEДля любителей и начинающих хоккеистов подойдет средний ценовой сегмент | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME
+1
Большая размерная сетка | Источник: WildberriesБольшая размерная сетка | Источник: Wildberries

11. Клюшка. Основной атрибут хоккеиста. Цена за детскую модель начинается от 200 рублей. В спортивных магазинах представлены клюшки за 6-8 тысяч рублей.

Для любителей можно найти клюшку за копейки | Источник: AvitoДля любителей можно найти клюшку за копейки | Источник: Avito
Стоит обратить внимание на хват | Источник: WildberriesСтоит обратить внимание на хват | Источник: Wildberries
Качественная клюшка дольше прослужит хоккеисту | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIMEКачественная клюшка дольше прослужит хоккеисту | Источник: магазин хоккейной экипировки OVERTIME

Перед покупкой инвентаря стоит уточнить у организации, что именно необходимо приобрести. Дополнительно может потребоваться покупка формы определенной команды.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
