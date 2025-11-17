«Не самый веселый день»: Виктор Козлов и Боб Хартли высказались в Ярославле об отставках трех тренеров

Тренеры «Салавата Юлаева» и «Локомотива» высказались об уходе коллег Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

17 ноября ярославский «Локомотив» на домашнем льду одержал победу над «Салаватом Юлаевым» из Уфы со счетом 4:3.

«Хорошая игра, хорошая победа. Нам не удался первый период. Между первым и вторым периодом в раздевалке ребята поддерживали друг друга, знали, что надо возвращаться в игру. Во втором периоде получилось сократить отставание. Знали, что нужно делать в третьем. Вытащили игру», — оценил действия своих подопечных наставник «Локомотива» Боб Хартли на пресс-конференции после матча.

При этом и главного тренера «Локомотива», и наставника «Салава Юлаева» журналисты попросили прокомментировать громкие отставки тренеров, о которых стало известно 17 июня.

У Боба Хартли в первую очередь спросили про увольнение из «Локомотива» Дмитрия Рябыкина, который отвечал за тактику игры команды в большинстве.

«Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня. Не самый веселый день. Но мы все понимаем натуру этого бизнеса. Мы будем двигаться дальше. И это последний комментарий, который я дам по этому вопросу», — кратко высказался главный тренер ярославцев.

Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал отставки главных тренеров московского ХК «Динамо» и челябинского ХК «Трактор» — Алексея Кудашова и Бенуа Гру.