«Не самый веселый день»: Виктор Козлов и Боб Хартли высказались в Ярославле об отставках трех тренеров

17 ноября ярославский «Локомотив» на домашнем льду одержал победу над «Салаватом Юлаевым» из Уфы со счетом 4:3.

«Хорошая игра, хорошая победа. Нам не удался первый период. Между первым и вторым периодом в раздевалке ребята поддерживали друг друга, знали, что надо возвращаться в игру. Во втором периоде получилось сократить отставание. Знали, что нужно делать в третьем. Вытащили игру», — оценил действия своих подопечных наставник «Локомотива» Боб Хартли на пресс-конференции после матча.

При этом и главного тренера «Локомотива», и наставника «Салава Юлаева» журналисты попросили прокомментировать громкие отставки тренеров, о которых стало известно 17 июня.

У Боба Хартли в первую очередь спросили про увольнение из «Локомотива» Дмитрия Рябыкина, который отвечал за тактику игры команды в большинстве.

«Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня. Не самый веселый день. Но мы все понимаем натуру этого бизнеса. Мы будем двигаться дальше. И это последний комментарий, который я дам по этому вопросу», — кратко высказался главный тренер ярославцев.

Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал отставки главных тренеров московского ХК «Динамо» и челябинского ХК «Трактор» — Алексея Кудашова и Бенуа Гру.

«Хочу пожелать ребятам, которых уволили, чтобы они держались. Потому что должность главного тренера и расстрельная, и почетная. И Алексей и Бенуа проделали огромную работу для „Динамо“ и „Трактора“. Очень жаль, что они ушли. Надеюсь, что они не будут падать духом, потому что работу, что один, что второй найдут», — отметил Козлов.

