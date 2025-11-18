Овечкин установил два новых рекорда в НХЛ одной шайбой

Форварду остается совсем немного, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд по числу победных шайб в домашних матчах в регулярных чемпионатах и плей-офф.

В ночь на вторник его команда обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 2:1. Овечкин отличился на 22-й минуте и довел число победных голов на домашнем льду до 81. Ранее капитан «Кэпиталз» делил лидерство с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов).

Также его шайба в ворота гостей позволила хоккеисту достичь 442 голов, забитых на домашней арене Capital One Arena в матчах НХЛ. Таким образом он превзошел прежний рекорд Горди Хоу (441 шайба на старом стадионе Детройта) и стал новым лидером лиги по голам на одной арене за всю историю.

Всю свою карьеру в НХЛ Овечкин провел в «Вашингтоне», нынешний сезон для него 21-й. Этот гол стал 903-м в регулярных чемпионатах НХЛ и 980-м в лиге с учетом плей-офф. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).