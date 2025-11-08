«В соцсетях я мощная, а в жизни — малышка». Как бодибилдерша совмещает спорт, бизнес и воспитание двоих детей

Анастасия начала ходить в спортзал в 2012 году Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

В мире профессионального бодибилдинга, где царят железная воля и суровая дисциплина, история Анастасии Гековой из Воронежа выглядит особенно вдохновляюще. Эта сильная и целеустремленная женщина не просто качает мускулы для подиума, она выстраивает гармоничную жизнь, в которой находится место и спортивным вершинам, и самому важному — материнству. В интервью Voronezh1.ru Анастасия рассказала о том, с чего начинался ее путь, как ей удается находить баланс между жестким графиком спортсменки и материнством и какие амбициозные цели она ставит перед собой в будущем.

От учителя изо до фитнес-тренера

Ее путь в большой спорт начался не в раннем детстве, а уже в осознанном возрасте, и первоначальной целью было не завоевание титулов, а простое желание привести себя в форму. Сейчас Анастасии 35 лет, и за ее плечами два, казалось бы, не связанных между собой образования: учитель изобразительного искусства и дипломированный персональный тренер, получивший знания в авторитетном колледже.

«Спортом я начала заниматься в 2012 году, — вспоминает Анастасия. — Полтора года я тренировалась регулярно дома с простой целью — похудеть. А потом, для того чтобы набрать мышечную массу, пошла в тренажерный зал».

Так девушка выглядела до похудения Источник: из архива Анастасии Гековой Сначала Анастасия худела дома, а потом пошла в спортзал Источник: из архива Анастасии Гековой

Именно там, среди железа и гантелей, она нашла свое истинное призвание. Тренажерный зал подарил ей не только новое тело, но и увлечение, которое быстро переросло в профессию.

Так девушка выглядела до начала спортивной карьеры Источник: Анастасия Гекова / Vk.com А это фото с крайнего международного чемпионата Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

«Мне очень нравилось заниматься в зале, меня это затянуло, и я решила стать персональным тренером. Я прошла курсы, обучение, прочитала несколько книжек, чтобы понимать, как тренировать людей, и пошла работать», — рассказала спортсменка.

До этого момента жизнь Анастасии была связана с искусством и дизайном.

«До прихода в спорт я работала по специальности: дизайнером кухонь, а также художником-оформителем в дизайн-студии», — делится она.

«Увидела девушек в фитнес-бикини и захотела так же»

Поворотным моментом, который привел ее на сцену бодибилдинга, стала работа персональным тренером. Однако первой силовой дисциплиной для Анастасии стал пауэрлифтинг, где она за полтора-два года добилась серьезного успеха, выполнив норматив мастера спорта по жиму штанги лежа: взяла вес в 61 кило при собственных 48.

Но настоящая страсть проснулась позже, после одного знаменательного похода с мужем на соревнования по бодибилдингу.

«Я посмотрела на девушек в фитнес-бикини, мне они все очень понравились, — вспоминает Анастасия. — Я захотела так же: красиво выходить на сцену, с красивым телом, подсушенным, рельефным, пропорциональным, в блестящем купальнике, с макияжем. Мне это всё очень понравилось».

В первый раз девушка выступила в 2018 году. И результат был достойный — Анастасия стала вице-чемпионкой Воронежа и Липецка. В соседнем Белгороде девушка вошла в призовую шестерку.

Анастасия в первый раз выступила на фитнес-бикини в 2018 году Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

Любопытен и ее путь трансформации тела. Еще до прихода в спортзал она собственными силами добилась впечатляющих результатов.

«До того как я в зал пришла, я похудела дома с 54 до 46 кг при росте 160 сантиметров. И потом я захотела набрать мышцы, мне уже надоело быть худой, я решила подкачаться».

Ее соревновательная форма — это результат кропотливого труда по набору качественной мышечной массы.

«Сейчас я вешу на „сушке“ в среднем 52 кг, масса до „сушки“ — примерно 56», — рассказала Анастасия.

Так Анастасия выглядела в начале своего пути Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

По ее словам, точный соревновательный вес часто остается неизвестным из-за отсутствия весов в гостиницах во время международных стартов.

Для многих женщин материнство — это еще и серьезная физическая трансформация. Многие мамы знают, как тяжело сбросить прилипшие за время беременности и декрета килограммы. Но для Анастасии материнство стало не препятствием на пути к телу мечты, а дополнительным источником мотивации. Доказательством тому служит ее удивительная способность возвращаться к интенсивным тренировкам почти сразу после родов. Став мамой двоих сыновей, она на личном опыте доказала, что железная дисциплина и любовь к спорту могут гармонично сочетаться с рождением детей и заботой о них.

«После первых родов я возобновила тренировки спустя два месяца, а после вторых — уже через полтора», — делится спортсменка.

Анастасия — мама двоих детей Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

Режим чемпионки: между тренировками, семьей и бизнесом

Типичный день Анастасии Гековой — это мастер-класс по тайм-менеджменту, где каждая минута расписана между материнством, спортом и работой. Ее утро начинается с кухни, где царит строгий порядок.

«Мой день обычно начинается с того, что я готовлю себе завтрак отдельно, детям — каждому отдельно. Муж, к счастью, сам себе готовит. Основную еду на день — курицу, крупы — я готовлю для всех сразу, на день-два», — поделилась женщина.

После завтраков и сборов следует четкий ритм: отвести старшего сына в сад и сразу отправиться на тренировку. На этапе подготовки к соревнованиям, так называемой сушке, график становится особенно интенсивным.

«У меня сейчас тренировки почти каждый день — шесть раз в неделю. Один день в неделю я отдыхаю», — рассказывает бодибилдерша.

Рацион у спортсменки тоже особенный.

«Ближе к соревнованиям у меня рацион невелик, как правило, это грудка курицы, иногда индейки, очень редко бывает рыба, просто потому что я ею не насыщаюсь. Яйца, яичные белки, из углеводов у меня в основном овсянка, гречневые хлебцы, много зелени: шпинат, укроп, петрушка, огурцы, листья салата, чуть-чуть помидоров, лимоны», — поделилась Анастасия.

Если говорить о любимом блюде спортсменки, то женщина очень любит сыр, бургеры, хачапури, круассаны с маслом и сыром, мороженое, чизкейк, понятно, что всё это любимое на столе у красавицы бывает не так часто.

«Я уже привыкла от чего-то отказываться, у меня нет определенных продуктов, от которых тяжело отказаться. У меня просто в голове настройки, которые я себе вывожу, чтобы не мечтать о еде, которую нельзя», — рассказала спортсменка.

У женщины каждый день — четкое расписание Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

После занятия спортом начинается рабочая часть дня, которая тесно связана с семейным бизнесом.

«После тренировки я в основном занимаюсь нашим с мужем магазином спортпита, он недавно открылся. И потом иногда я с девочками позирую, преподаю позирование фитнес-бикини фитнес-моделям», — перечислила спортсменка.

Завершается день возвращением к семейным обязанностям: забрать сына из сада и провести время всем вместе. Пока Анастасия в разъездах, с младшим сыном помогает бабушка, что позволяет нашей героине полностью сосредоточиться на делах.

Анастасия подчеркивает, что ее жизнь сильно меняется в зависимости от спортивного цикла. В период набора массы график становится гораздо более щадящим — около четырех тренировок в неделю. Тогда и времени остается больше на себя и семью.

В период «сушки» у спортсменки шесть тренировок в неделю Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

Ключевым элементом подготовки, по словам женщины, является строгая диета, особенно на «сушке».

«Конечно же, я держу специальную диету, на „сушке“ очень мало разрешенных продуктов, мало углеводов, мало жиров, но зато большое количество белка всегда, всю подготовку», — делится спортсменка.

Отдельно Анастасия отмечает, что не использует стероиды (препараты, стимулирующие естественный процесс синтеза белка в мышечных клетках, позволяя сократить время восстановления мышечных волокон после повреждений и тренироваться чаще и интенсивнее. — Прим. ред.).

«Я их не использую, потому что для женских категорий необходимости в этих препаратах нет. Я пью исключительно спортивные добавки: аминокислоты, витамины», — добавила женщина.

Говоря о воспитании сыновей, Анастасия признается, что пока рано говорить о том, пойдут ли они по ее стопам. Младшему сыну всего полтора года, а старшему — четыре с половиной.

Муж Анастасии — Иван Геков — тоже выступающий спортсмен. Как рассказала женщина, они единственные спортсмены в России, которые женаты и выступают в профессиональной лиге.

Анастасия выступает вместе с мужем Иваном Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

«Муж для меня всё вместе: и мотиватор, и критик. Я у него спрашиваю, как я выгляжу, он меня там подбадривает, если вдруг что-то мне не нравится, хвалит меня. Мы друг на друга смотрим и заряжаемся энергетикой, потому что он чемпион, тоже очень сильный спортсмен, он очень много побеждал», — поделилась Анастасия.

Иван тоже фитнес-тренер. Анастасия рассказала, что они познакомились в спортзале.

«Он ко мне тогда подошел, поздравил с выполнением кандидата в мастера спорта по жиму лежа. После этого мы начали общаться, а потом встречаться», — вспоминает женщина.

Пара познакомилась в спортзале Источник: Анастасия Гекова / Vk.com Муж всегда поддерживает Анастасию Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

«Обязанности по дому распределяем поровну. Я, конечно, больше делаю, потому что я онлайн работаю. А так как муж постоянно на работе, он не так много времени дома проводит. Я готовлю, убираю. В целом подготовка к соревнованиям не сильно влияет на наш быт, всё как обычно происходит», — добавила Анастасия.

Стереотипы и женственность

На своем пути спортсменке, безусловно, приходится сталкиваться с распространенными стереотипами о женщинах в бодибилдинге. Однако, как отмечает Анастасия, в ее адрес такие предубеждения звучат крайне редко.

«Конечно, я сталкивалась со стереотипами, что женщина-бодибилдер — это не женственно. Но, как правило, в свой адрес такого не слышала, по крайней мере, мне в глаза никто этого не говорит», — делится она.

Рост Анастасии — всего 160 см Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

Интересно, что образ в социальных сетях и реальность сильно отличаются.

«На фото в соцсетях я смотрюсь достаточно мощной, большой, мышцы могут казаться огромными. На самом деле я в жизни очень маленькая, у меня же рост 160 сантиметров — смотрюсь очень миниатюрной. Все, кто меня видит вживую, понимают, что я совсем не такая, как в соцсетях», — объяснила спортсменка.

Сила характера: почему чемпионы не сходят с дистанции

Говоря о самых сложных моментах в соревновательной карьере, Анастасия признается, что мысли об усталости посещают любого спортсмена, но для нее вопрос о том, чтобы бросить всё на полпути, не стоит никогда.

«Именно в соревновательной карьере бывают такие моменты, что я устаю, мне ничего не хочется, не хочется такую строгую диету соблюдать, надоело тренироваться… Но так, чтобы всё бросить, нет, никогда не было», — уверенно заявляет она.

В период «сушки» у спортсменки шесть тренировок в неделю Источник: Анастасия Гекова / Vk.com

Эта позиция основана на глубинном понимании ценности пройденного пути и силы характера. «Я ценю всё, всё, через что я прошла, и на полпути заканчивать — это вообще не про меня. Я всё довожу до конца, это вообще принципиально».

Именно в этом, по ее мнению, и раскрывается настоящая сила духа.

«Я считаю, что так должно быть. Многим спортсменам на „сушке“ физически и морально тяжело, нужно в эти моменты проявить силу воли, силу характера. Вот в этот момент очень многие сдаются», — добавила она.

Среди самых серьезных турниров, которые выигрывала Анастасия, — международный чемпионат Европы, также женщина два раза становилась чемпионкой Москвы, абсолютной чемпионкой Воронежа, чемпионкой в Дубае.

«Я точно выступлю еще в весенний сезон 2026 года. Хотелось бы, конечно, стать чемпионкой мира. Чемпионат мира будет уже через две недели, 16 ноября, в Испании. В планах у меня еще несколько турниров весной захватить», — поделилась целями спортсменка.

Мнение эксперта: взгляд системы здравоохранения

В то время как Анастасия Гекова демонстрирует впечатляющие результаты и делает осознанный выбор в пользу натурального подхода, региональное Министерство здравоохранения обращает внимание на потенциальные риски, связанные с интенсивными занятиями бодибилдингом, особенно для женского организма.

В ответ на запрос редакции Voronezh1.ru в региональном Минздраве ответили: «Интенсивные занятия бодибилдингом для женщины имеют определенные риски. Среди них — гормональные нарушения и проблемы с репродуктивной системой, которые могут проявляться нарушениями менструального цикла, ухудшением состояния кожи, волос, костей, а также проблемами с настроением и сном. Нельзя забывать и про увеличение риска травм».

Медики поясняют, что жировая ткань играет ключевую роль в женском здоровье, поэтому так называемая сушка перед соревнованиями совсем не полезна для спортсменок.

«Жировая ткань является одним из источников синтеза половых гормонов и обеспечивает нормальный менструальный цикл и репродуктивную функцию у женщин. При уменьшении массы жировой ткани происходят нарушения репродуктивной функции за счет нарушения периферического метаболизма половых стероидов, что ведет к сбою созревания фолликулов».

Долгосрочные интенсивные тренировки в сочетании с поддержанием низкого процента жира в организме могут подавлять выработку гормонов, которые отвечают за нормальное функционирование репродуктивной системы.