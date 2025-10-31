«Это был решающий момент»: Боб Хартли высказался о матче с СКА

Ярославский «Локомотив» обыграл СКА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

31 октября ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл питерский СКА со счетом 3:2.

Главный тренер гостей Игорь Ларионов отметил, что по его мнению, это был матч уровня плей-офф.

«Чуть не хватило удачи. Могли игру спасти. Могли и обязаны были забить пять на три, но вратарь сегодня был в ударе», — высказался он на послематчевой пресс-конференции, имея в виду голкипера ярославцев Даниила Исаева.

Наставник «Локомотива» Боб Хартли также назвал игру интересной — и для зрителей, и для тренеров.

«Мы хорошо начали и игру, соперник реализовал пару своих моментов. Но второй период мы очень хорошо начали, владели инициативой, контролировали игру, но получили несколько удалений. Здорово, что Даниил Исаев и ребята, которые оборонялись три на пять, своими действиями не дали сопернику забить. И это был, наверное, решающий момент матча», — отметил Хартли.

В предыдущем матче «Локомотив» также одержал победу. Он обыграл «Ладу» из Тольятти 28 октября со счетом 3:2.