«Показали свой характер»: Боб Хартли эмоционально обратился к игрокам «Локомотива» после матча с «Ладой»

Матч «Локомотива» с «Ладой» закончился со счетом 3:2 Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

«Локомотив» победил «Ладу» из Тольятти в домашнем матче 28 октября. Игра закончилась со счетом 3:2. Железнодорожникам удалось вырвать победу благодаря третьему периоду, в котором игроки забросили на последних минутах три шайбы в ворота соперника.

«Сумасшедшая игра, сумасшедшая концовка. Буду честен с вами — боялся этой игры. Хорошо, что у нас много опытных игроков, много лидеров, смогли забить первый гол, оказавшийся переломным. После первой шайбы полностью забрали инициативу», — прокомментировал игру на пресс-конференции Боб Хартли.

Главный тренер «Локомотива» после игры зашел в раздевалку к команде. Он похвалил ребят.

«Отличный третий период, парни! Показали весь свой характер. Это хороший урок для нас, и это бесплатный урок, всё равно забрали два очка благодаря третьему периоду. Отличная работа, парни!» — сказал Боб Хартли.

Кадры из раздевалки Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram