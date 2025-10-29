НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Показали свой характер»: Боб Хартли эмоционально обратился к игрокам «Локомотива» после матча с «Ладой»

«Показали свой характер»: Боб Хартли эмоционально обратился к игрокам «Локомотива» после матча с «Ладой»

Кадры из раздевалки опубликовали в пресс-службе команды

144
Матч «Локомотива» с «Ладой» закончился со счетом 3:2

Матч «Локомотива» с «Ладой» закончился со счетом 3:2

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

«Локомотив» победил «Ладу» из Тольятти в домашнем матче 28 октября. Игра закончилась со счетом 3:2. Железнодорожникам удалось вырвать победу благодаря третьему периоду, в котором игроки забросили на последних минутах три шайбы в ворота соперника.

«Сумасшедшая игра, сумасшедшая концовка. Буду честен с вами — боялся этой игры. Хорошо, что у нас много опытных игроков, много лидеров, смогли забить первый гол, оказавшийся переломным. После первой шайбы полностью забрали инициативу», — прокомментировал игру на пресс-конференции Боб Хартли.

Главный тренер «Локомотива» после игры зашел в раздевалку к команде. Он похвалил ребят.

«Отличный третий период, парни! Показали весь свой характер. Это хороший урок для нас, и это бесплатный урок, всё равно забрали два очка благодаря третьему периоду. Отличная работа, парни!» — сказал Боб Хартли.

Кадры из раздевалки

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Напомним, что следующая игра пойдет в пятницу, 31 октября, на ярославском льду в «Арене-2000». «Локомотив» сыграет со «СКА» в 19:30. Полное расписание игр до конца регулярного чемпионата читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив
