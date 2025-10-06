«При всем уважении»: главный тренер СКА назвал победу «Локомотива» незаслуженной

Главный тренер СКА назвал победу «Локомотива» незаслуженной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер СКА Игорь Ларионов на пресс-конференции после матча поздравил «Локомотив» с победой. Однако он признался, что, по его мнению, выиграть должны были армейцы.

Журналист задал вопрос наставнику питерской команды о том, почему хоккеисты в конце игры пропустили шайбы, предположив, что они могли расслабиться. Игорь Ларионов уверен, что дело в другом.

«Маленькие элементы, наверное, не расслабленности, а может быть… Не хочется показывать пальцем ни на кого и не хочется акцентировать момент. Просто, посмотрели несколько раз его. Не хватило больше концентрации. Мы говорили об этом, что проигрываем игры в конце игры. Мы проигрываем игры в овертайме. Мы дарим сопернику победы», — сказал он.

Они не заслужили сегодняшней… При всем уважении к «Локомотиву», сегодня в игре полностью доминировал СКА. Игорь Ларионов главный тренер СКА

«И в этом вся боль, которая присутствует после игры. Когда ты выложил все, когда ты старался найти пути, к тому, чтобы забить правильные голы. Пропустили те голы, которые… Те голы, которые забивает „Локомотив“, мы таких голов не забиваем. И нам этого не хватает. При том, что играли неплохо, уезжаем отсюда с пустыми руками. Это вдвойне обидно», — сказал Игорь Ларионов.

Затем главный тренер СКА поблагодарил каждого игрока за атмосферу на льду.