НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

вос.

 755мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 83,00
EUR 96,83
Средняя зарплата в Ярославской области
Травмировался хоккеист
Где начиналось Брагино
Сэкономить время и нервы на врачах
Медведь разгромил пасеку
Изменят генплан Ярославля
Восьмибалльные пробки
Хотят отобрать квартиру
Огородили площадку под новостройку
Афиша на октябрь
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «При всем уважении»: главный тренер СКА назвал победу «Локомотива» незаслуженной

«При всем уважении»: главный тренер СКА назвал победу «Локомотива» незаслуженной

Что сказал наставник питерской команды после матча

277
Главный тренер СКА назвал победу «Локомотива» незаслуженной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГлавный тренер СКА назвал победу «Локомотива» незаслуженной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер СКА назвал победу «Локомотива» незаслуженной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер СКА Игорь Ларионов на пресс-конференции после матча поздравил «Локомотив» с победой. Однако он признался, что, по его мнению, выиграть должны были армейцы.

Журналист задал вопрос наставнику питерской команды о том, почему хоккеисты в конце игры пропустили шайбы, предположив, что они могли расслабиться. Игорь Ларионов уверен, что дело в другом.

«Маленькие элементы, наверное, не расслабленности, а может быть… Не хочется показывать пальцем ни на кого и не хочется акцентировать момент. Просто, посмотрели несколько раз его. Не хватило больше концентрации. Мы говорили об этом, что проигрываем игры в конце игры. Мы проигрываем игры в овертайме. Мы дарим сопернику победы», — сказал он.

<p>Игорь Ларионов</p><p>Игорь Ларионов</p>

Они не заслужили сегодняшней… При всем уважении к «Локомотиву», сегодня в игре полностью доминировал СКА.

Игорь Ларионов

главный тренер СКА

«И в этом вся боль, которая присутствует после игры. Когда ты выложил все, когда ты старался найти пути, к тому, чтобы забить правильные голы. Пропустили те голы, которые… Те голы, которые забивает „Локомотив“, мы таких голов не забиваем. И нам этого не хватает. При том, что играли неплохо, уезжаем отсюда с пустыми руками. Это вдвойне обидно», — сказал Игорь Ларионов.

Затем главный тренер СКА поблагодарил каждого игрока за атмосферу на льду.

Матч 6 октября на «Арене-2000» завершился со счетом 4:2 в пользу ярославцев. Правда. не обошлось без инцидентов. Защитника «Локомотива» жестко толкнул в борт капитан СКА. Ярославца отправили в больницу.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Хоккей ХК Локомотив ХК СКА Победа Матч
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Мнение
«Решил, что больше в школу — никогда»: журналист рассказал, как работал учителем. Честная история молодого педагога
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление