Трибуны свистели: игрок ярославского «Локомотива» травмировался во время матча с питерским СКА

Защитник «Локомотива» получил травму во время матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев получил травму во время матча с питерским СКА. Игра прошла вечером 6 октября на льду «Арены-2000» и завершилась со счетом 4:2 в пользу ярославцев.

Во время третьего периода нападающий и капитан СКА Сергей Плотников жестко толкнул в борт Андрея Сергеева. Игрок «Локомотива» ударился головой и упал, болельщики на трибунах возмущенно свистели. Андрея Сергеева увели со льда, и он до конца игры не возвращался. Плотников получил штраф «5+20». Это значит, что пять минут армейцы играли в меньшинстве без замены, а сам Плотников был удален до конца игры.

«Когда удалили Плотникова, все аплодировали», — передал с места фотограф 76.RU Кирилл Поверинов.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал, что видел фото травмы Андрея Сергеева.