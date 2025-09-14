НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Хоккейный сезон 25/26 «Если не соблюдаешь дисциплину, тебя наказывают»: тренер «Локомотива» объяснил поражение на выезде

«Если не соблюдаешь дисциплину, тебя наказывают»: тренер «Локомотива» объяснил поражение на выезде

Публикуем заявление Боба Хартли

В воскресенье, 14 сентября, «Локомотив» проиграл «Нефтехимику» в матче на выезде. Встреча в Нижнекамске закончилась со счетом 4:5 не в пользу железнодорожников. Победителя матча определил овертайм.

Шайбы забросили Александр Радулов (дубль), Егор Сурин и Максим Шалунов.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ярославской команды Боб Хартли объяснил второе поражение на выезде:

«Поздравление сопернику „Нефтехимику“, не хочу ничего забирать от них, они достойны этой победы. Мы пока недостаточно сконцентрированы, не сфокусированы и допускаем слишком много ошибок, удалений. Команда соперника хорошо сыграла в большинстве. Но мы не показываем то, что должны», — заявил Боб Хартли на встрече с журналистами.

По словам канадского тренера, на исход матча повлияли удаления.

«Заработали плохие удаления. Наше меньшинство хорошо играло в предыдущих играх, но сегодня допустили много ошибок и недочетов. Соперник сыграл хорошо. Наши удаления были плохие и несвоевременные. У соперника много мастеровитых и быстрых игроков, сегодня в большинстве они забили. Мы заплатили за это цену. Вообще хоккей нельзя обмануть, поэтому если не соблюдаешь дисциплину, не играешь, как должен, тебя наказывают», — сказал наставник железнодорожников.

Следующая встреча пройдет 16 сентября (6+). «Локомотив» сыграет против «Лады» в Тольятти.

Ранее мы также публиковали большой разбор о том, как Боб Хартли изменил игру железнодорожников.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ХК Локомотив ХК Нефтехимик Хоккей Боб Хартли
Комментарии
2
Гость
58 минут
Не надо давать играть им и побольше уделять внимание на оборону как при Никитине
holdfast
1 час
Если ты не выигрываешь, то ты проигрываешь.
Читать все комментарии
