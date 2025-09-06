НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Поэтому дошло до овертайма»: капитан «Локомотива» — о первом матче сезона и новом тренере. Видео

«Поэтому дошло до овертайма»: капитан «Локомотива» — о первом матче сезона и новом тренере. Видео

Ярославский хоккеист Александр Елесин дал 76.RU эксклюзивный комментарий

2 комментария
Капитан «Локомотива» высказался о первом матче сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКапитан «Локомотива» высказался о первом матче сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Капитан «Локомотива» высказался о первом матче сезона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Капитан ярославского «Локомотива» Александр Елесин высказался о первой игре нового сезона с «Трактором», по итогам которой команда получила Кубок Открытия. Эксклюзивный комментарий хоккеист дал журналисту 76.RU.

«Ну, мы тоже, как бы с квалифицированной командой играем, поэтому я думаю, они реализовали свои моменты в большинстве. И поэтому, наверное, дошло до овертайма. А так самое главное, что победили. Позитивный настрой», — рассказал Александр Елесин.

Также он сообщил, что команде комфортно работать с новым тренером Бобом Хартли.

«Все здорово. Новая система, было время привыкнуть, осознать все, что от нас требуется. Поэтому в процессе продолжаем», — рассказал капитан «Локомотива».

Александр Елесин — об игре с «Трактором»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По его словам, заметных изменений в системе нет. На вопрос о настроении на сезон хоккеист ответил: «Побеждать в каждом матче».

Матч между железнодорожниками и челябинским «Трактором» завершился со счетом 2:1 в пользу ярославцев в серии буллитов. Новый главный тренер «Локомотива» Боб Хартли позже высказался об игре. По его словам, хоккеистам удалось реализовать не все моменты.

В любом случае, Кубок Открытия получил «Локомотив», но никто из игроков не прикоснулся к нему. Мы рассказывали, почему.

Также на лед не вышел нападающий «Локомотива» Артур Каюмов. Он до сих пор восстанавливается после травмы, полученной в серии игр плей-офф.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Трактор Игра Кубок Открытия
Комментарии
2
Гость
1 час
Капитан Локомотива, когда будешь заниматься созидательной деятельностью, работать руками? Отдай свою зарплату людям труда!
Читать все комментарии
