У «Реала» новый тренер, а «Барселона» поругалась с капитаном: превью нового сезона чемпионата Испании

«Барселона» будет защищать чемпионский титул Источник: пресс-служба «Барселоны»

В эти выходные стартовал чемпионат Испании по футболу. Победитель одного из самых лучших и популярных футбольных турниров Европы определится по итогам 38 туров. Последний матч запланирован на 24 мая 2026 года.

161.RU рассказывает об основных интригах турнира и о том, когда состоится знаменитое «Эль-Класико» — матчи между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

Фавориты турнира

В числе главных претендентов на золотые медали чемпионата Испании уже традиционно называются команды из Мадрида и Барселоны.

По данным суперкомпьютера Opta, среди фаворитов чемпионата Испании по футболу сезона-2025/26 — «Барселона» (46,5% шансов на чемпионство), «Реал» (32,1%) и «Атлетико» (11,7%). В топ-5 также входят «Вильярреал» (3,7%) и «Атлетик» (2,9%).

«Барселона»

Источник: пресс-служба «Барселоны»

Каталонская команда будет защищать чемпионский титул, но при этом продолжает испытывать финансовые проблемы. Из-за этого летом она не совершила громких трансферов.

«Сине-гранатовые» арендовали у «Манчестер Юнайтед» нападающего Маркуса Рэшфорда и за 25 миллионов евро купили у «Эспаньола» вратаря Жоана Гарсию. При этом никто из лидеров команду не покинул.

Не обошлось в «Барселоне» и без скандалов. Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген пропустил прошлый сезон из-за травмы. В июле 2025 года он должен был перенести еще одну операцию, но с клубом у него возникло недопонимание. В клубе заявили, что ничего не знают о предстоящем хирургическом вмешательстве. В итоге голкипер не захотел подписывать документы, которые позволили бы «Барселоне» заявлять новичков. Сага длилась около месяца. У тер Штегена успели даже отнять звание капитана команды, но в итоге конфликт был улажен.

Неизвестно пока, где будет играть «Барселона» в этом сезоне. Изначально планировалось возвращение на «Камп Ноу» в августе, но строительные работы по барселонской традиции пошли не по плану. В прошлом году каталонцы играли на арене «Монтжуик», но сейчас намерены вернуться на родной стадион — хотят продолжать работы и одновременно проводить матчи.

На старте турнира каталонцы проведут три выездных встречи подряд. Первые домашние игры запланированы на сентябрь. Сначала на арену будут допускать 30 тысяч зрителей, затем планируют увеличить вместимость в два раза. После завершения всех работ «Камп Ноу» сможет принять около 100 тысяч зрителей.

«Реал»

Источник: пресс-служба «Реала»

Если «Барселона» перестраивает стадион, то мадридцы взялись за состав. На посту главного тренера Карло Анчелотти сменил Хаби Алонсо, сделавший в 2024 году леверкузенский «Байер» чемпионом Германии.

Укрепили мадридцы и защитную линию. Бесплатно был взят бывший защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд, у «Борнмута» за 62,5 миллиона купили Дина Хюйсена, у «Бенфики» за 50 миллионов евро приобрели Альваро Каррераса.

Еще одной важной покупкой стал 18-летний аргентинский талант Франко Мастантуоно. За него «Ривер Плейт» заплатил 45 миллионов евро.

Главной потерей команды стал уход 39-летнего полузащитника Луки Мадрида. После 13 лет в Мадриде хорват отправился покорять «Милан».

«Атлетико»

Источник: пресс-служба «Атлетико»

Мадридцы суммарно летом потратили 175 миллионов евро. Самым дорогим стал переход полузащитника Алекса Баэны из «Вильярреала» за 42 миллиона евро.

За остальных игроков команда заплатили менее 30 миллионов евро. Новичками «Атлетико» стали Давид Ханцко («Фейеноорд»), Джони Кардосо («Бетис»), Джакомо Распадори («Наполи»), Тиаго Алмада («Ботафого»), Матео Руджери, Хуан Мусо («Аталанта»), Хуан Пубиль («Альмерия»).

Весомым можно назвать уход бразильцев Самуэля Лино во «Фламенго», Анхеля Корреа в «Тигре» и аргентинца Родриго де Поля, которого в шутку называют телохранителем Лионеля Месси. Во время матчей национальной команды он, как правило, вступал в стычки, защищая своего капитана. Теперь он вместе с ним будет играть за «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

Самый высокооплачиваемый тренер мира Диего Симеоне постарается навязать в этом году борьбу «Барселоне» и «Реалу». Новичков у него много, но сделать это будет непросто.

Когда «Эль-Классико»?

Матчи «Реала» и «Барселоны» смотрят не только поклонники этих команд. Можно не любить чемпионат Испании, но «Эль-Классико» поклонники футбола, как правило, не пропускают.

Первый матч этих команд в чемпионате состоится 26 октября на «Сантьяго Бернабеу», ответная игра пройдет 10 мая на «Камп Ноу». Это будут 10-й и 35-й туры соответственно.

Есть ли наши?

Источник: пресс-служба ФК «Реал Сосьедад»

Есть в чемпионате Испании и российский футболист. Полузащитник Арсен Захарян, когда переходил в «Реал Сосьедад», назывался одним из будущих лидеров команды. В прошлом сезоне из-за нескольких травм он провел всего четыре матча во всех турнирах.

Летом Захарян из-за вируса пропустил азиатское турне команды и не принял участия ни в одном из товарищеских матчей. При этом «Реал Сосьедад» продолжает верить в 22-летнего россиянина.

Скандал из-за США

16 августа президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что матч 17-го тура между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдет в США — игра запланирована на 21 декабря.