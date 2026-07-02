В Ярославле на месяц закроют движение по участку центральной улицы

В Ярославле ограничат движение на улице Свердлова Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле почти на месяц ограничат движение на участке улицы Свердлова. Об этом сообщили в мэрии города. Причиной станет ремонт тепломагистрали «Горвал-Набережная», проходящей вдоль проезжей части.

«Движение транспортных средств будет временно ограничено на участке от дома № 68 по проспекту Толбухина до дома № 50 по улице Володарского с 1 по 29 июля», — уточнили в городской администрации.

Также мэрия опубликовала схему объезда закрытого участка.

Такой будет временная схема организации движения на улице Свердлова Источник: мэрия Ярославля

Напомним, затруднения движения будут возможны и на Московском проспекте в Ярославле. Здесь на участке от площади Подвойского до улицы Гагарина начали снимать старый асфальт для последующего ремонта проезжей части.

«Специалисты снимают изношенный слой асфальта и формируют необходимый профиль проезжей части. Это позволит создать правильные уклоны для эффективного отвода дождевой воды в водоотводные лотки и ливневую канализацию. После завершения фрезерования специалисты проверят геометрию покрытия и приступят к укладке нового верхнего слоя асфальтобетона», — пояснили в мэрии.