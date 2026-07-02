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Экономика Кризис-2026 Чего ждать от доллара в июле? Главные факторы, которые могут уронить или спасти рубль

Чего ждать от доллара в июле? Главные факторы, которые могут уронить или спасти рубль

Дойдет ли курс до отметки в 80 рублей? Узнали у экспертов

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К концу года курс доллара прогнозируют на отметке 85 | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUК концу года курс доллара прогнозируют на отметке 85 | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

К концу года курс доллара прогнозируют на отметке 85

Источник:
Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В июле доллар может подорожать до 80 рублей и выше. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные обозревателем 72.RU. В качестве аргументов в пользу ослабления рубля они указывают сезонный спрос на иностранную валюту, геополитический фактор и снижение цен на нефть. В конце июня официальный курс доллара в России составлял 77,8 рубля.

Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», считает, что сдерживать рублевое ослабление будут повышенные продажи валюты экспортерами, которым предстоит выплата квартального налога на дополнительный доход.

По оценке спикера, замедлить падение российской валюты может и торможение темпов снижения ключевой ставки, а также монетарная пауза, которую нельзя исключать в июле.

Монетарная пауза — решение Центрального банка оставить ключевую ставку без изменений на текущем уровне во время очередного заседания.

— С 1 июля ЦБ РФ снизит объем продаж валюты в рамках зеркалирования операций ФНБ до 0,58 млрд руб. в день после 4,62 млрд руб. в день в I полугодии. Ожидаемо и умеренно негативно для рубля. Ждем анонса Минфина по объему операций в рамках бюджетного правила на июль, — добавил Смирнов.

В Совкомбанке ожидают, что рубль в июле продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 76–82 за доллар, говорит главный аналитик Михаил Васильев. По его словам, ключевое влияние на курс рубля оказывают динамика экспорта и импорта, а также потоки капитала. Еще один важный фактор — геополитика.

Васильев отмечает, что на рубль могут давить ожидания сокращения экспортной выручки в предстоящие месяцы. Еще среди негативных факторов — сезонный спрос на валюту для летних зарубежных отпусков, увеличение закупок импортного топлива, покупки валюты Минфином в рамках бюджетных операций.

— В пользу рубля выступают в целом сдержанный спрос на импорт и высокая ключевая ставка 14,25%, — отметил Васильев.

Что будет с рублем до конца года?

Валюта будет дорожать, а курс доллара к концу 2026 года может подняться до уровня 85. Основная причина — снижение цен на нефть.

— Наш базовый сценарий по валюте — это планомерный рост во втором полугодии текущего года. На конец 2026 года ожидаем курс доллара 85, в среднем по году — 81. Основными причинами для ослабления рубля являются снижение цен на нефть, а значит, потенциальное уменьшение предложения валюты от экспортеров, которое последнее время оказывало поддержку рублю, — говорит Екатерина Канивец, персональный брокер инвестбанка Синара.

Помимо этого, добавляет она, тревожные настроения традиционно подталкивают инвесторов искать защиту в иностранных активах, что формирует повышенный спрос на валюту.

Ранее мы рассказывали, что в России увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Узнайте, почему доходы россиян растут неравномерно.

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Радик Енчу
журналист 72.RU
Доллар Рубль Нефть Валюта Курс Прогноз
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
от рубля ничего хорошего по плану ждать не приходится ? ждём умоляем просим о девальвации заработанных народом денег?
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Гость
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