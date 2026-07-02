«Время крутых перемен»: Тамара Глоба рассказала, кому в июле повезет больше остальных

В июле Тельцов потянет к знаниям и приключениям. В окружении появятся интересные люди, а случайные встречи могут круто изменить ваши взгляды. Это удачный момент для семейного бизнеса и покупки чего-то важного для дома.

— Хорошее время для бизнеса с родственниками. Вам потребуется много внимания для того, чтобы заработать необходимые деньги. Но вы активно будете их вкладывать в нужные и важные для вас перспективы, — рассказала астролог.

Во второй половине месяца возможно пополнение в семье или выгодные приобретения недвижимости. В конце июля судьба сама отведет от вас лишних людей, так что не расстраивайтесь из-за разрывов и расставаний.