«Время крутых перемен»: Тамара Глоба рассказала, кому в июле повезет больше остальных

Июль станет временем, когда захочется уйти в себя и разобраться в своих чувствах. Тамара Глоба отмечает, что это месяц глубоких эмоций, когда на первый план выходят дом, отношения с родителями и забота о детях. Но за внешним спокойствием скрывается мощный драйв: середина года заставит многих сменить профессию или найти новое призвание. Главное — доверять интуиции, а каждому знаку зодиака она даст свои подсказки на месяц.
Овен
Первую половину июля Овны проведут в домашних хлопотах. Ремонт, помощь родителям и забота о детях станут главными темами месяца. Это идеальное время для тех, кто работает на удаленке или решил заняться обустройством своего гнездышка.
— Июль принесет большие перемены и новые возможности в творчестве, — отмечает Тамара Глоба.
Вас ждет волна популярности и поддержки, что поможет хорошо заработать. Однако творческие порывы скоро станут серьезными обязательствами. Будьте предельно внимательны за рулем в начале и в самом конце июля.
Телец
В июле Тельцов потянет к знаниям и приключениям. В окружении появятся интересные люди, а случайные встречи могут круто изменить ваши взгляды. Это удачный момент для семейного бизнеса и покупки чего-то важного для дома.
— Хорошее время для бизнеса с родственниками. Вам потребуется много внимания для того, чтобы заработать необходимые деньги. Но вы активно будете их вкладывать в нужные и важные для вас перспективы, — рассказала астролог.
Во второй половине месяца возможно пополнение в семье или выгодные приобретения недвижимости. В конце июля судьба сама отведет от вас лишних людей, так что не расстраивайтесь из-за разрывов и расставаний.
Близнецы
Близнецы в июле буквально нарасхват. Нужно и друзьям помочь, и новые проекты запустить. Финансово месяц обещает быть удачным, появятся шансы для выгодных вложений или обновления дизайна квартиры.
— Июль полон возможностей. Это период, когда Близнецы разовьют повышенную активность. Но берегите здоровье, особенно в первую неделю, а также в конце первой декады, в начале второй декады июля, — предупреждает Тамара Глоба.
Астролог также советует быть предельно внимательным на дорогах, особенно в середине месяца и в двадцатых числах.
Рак
В свой месяц Раки наконец-то сдвинут с мертвой точки старые планы и начнут на них зарабатывать. Особенно в этом поможет поддержка друзей. С их подачи старые идеи заиграют новыми красками, а представители знака поверят в свои таланты.
— Июль — удачное время для реализации новых дел. Но постарайтесь не брать на себя слишком много работы. Потому что здоровье будет волновать в первую неделю. Обратите внимание также и на технику, на то, что происходит за вашей спиной, — уточняет астролог.
Первая неделя может быть нервной из-за сплетен за спиной. Но уже во второй половине месяца все пересуды уйдут для вас на второй план. Всё ваше внимание будет уделено переменам в личной жизни.
Лев
Для Львов наступает время больших побед и любви. В начале июля возможны успехи вдали от дома и внезапные предложения, от которых не стоит отказываться. Это ваш шанс исполнить давнюю мечту.
— Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг. Июль даст вам хорошие возможности для творчества, любви, личной жизни, исполнения мечтаний, а также реализации ваших желаний, — обещает астролог.
Ваши таланты начнут приносить реальные деньги уже со второй декады. Пока одни друзья помогают вам расти, другие могут попытаться помешать — держите ухо востро и следите за окружением.
Дева
Девам июль подарит шанс отдохнуть и встретить старых знакомых, которые вернутся в вашу жизнь с признаниями. Ваши прежние знания и опыт вдруг станут ключом к будущему успеху и хорошим доходам.
— Июль — период возможностей. Это время удачное для искусства, для вопросов, которые связаны с развитием личным и с новыми делами, новыми перспективами, личными планами, — поделилась астролог.
На работе возможна турбулентность: смена начальства или резкое изменение целей. Будьте готовы подстраиваться под новые правила игры, особенно в последнюю неделю июля.
Весы
Весы в июле пересмотрят свои планы на жизнь благодаря новым людям, которые появятся в окружении. Перемены грядут и на работе. Карьера потребует гибкости: одни договоренности сорвутся, но на их месте тут же возникнут более перспективные дела.
— Важную помощь вам окажут женщины. Во многом стоит полагаться на друзей, которые ранее вам помогали, и на тех, кто войдет в вашу жизнь теперь. Прислушайтесь к критике, переоцените свои возможности, — рекомендует астролог.
В дальних поездках будьте готовы к неожиданностям: планы могут меняться прямо в пути. Но не бойтесь командировок и путешествий: вдали от дома вы сможете хорошо заработать и найти полезные знакомства.
Скорпион
Скорпионов ждут приветы из прошлого: выгодные предложения по работе или встреча со старой любовью. Июль идеален для обучения и поездок в те места, которые вас когда-то радовали.
— Это важное время для реализации проектов. Беритесь за них сразу, даже если поначалу они не принесут вам большого дохода, — отмечает Тамара Глоба.
В финансах наступит время активного движения: большие доходы будут сочетаться с серьезными тратами. На работе возможна смена руководства, но ваши старые связи помогут удержать позиции.
Стрелец
У Стрельцов деньги в июле потребуют особого контроля. Предстоят крупные вложения в детей или недвижимость. Придется выбирать между заманчивыми делами вдалеке и заботой о близких, которые рядом.
В начале месяца могут активизироваться конкуренты, поэтому держите планы в секрете. Конец июля вознаградит вас романтикой и удачными путешествиями.
— В середине третьей декады будьте внимательны в отношениях с окружающими. Люди, которые вас любят, поддерживают, помогают продвигаться, будут помогать вам и впредь. Но постарайтесь не портить отношения с теми, кто всегда был вам дорог, — предупреждает Тамара Глоба.
Козерог
На работе у Козерогов назревают кардинальные перемены. Старые проекты, которые вы долгое время разрабатывали с коллективом, могут рухнуть. Однако освободится место для новых идей и людей в команде. Вас ждет большой успех в творчестве, особенно вдали от дома.
— Прежние отношения с партнерами издалека, особенно касающиеся личных дел, будут радовать. Вы получите признание, большой успех, особенно если он касается личных отношений и вопросов творчества. Во многом поддержат женщины, — рассказала астролог.
Будьте готовы отстаивать свои финансовые интересы в спорах. Также не забывайте о детях: в июле им как никогда потребуется ваша поддержка и активное участие в их делах.
Водолей
Июль — время прокачать свои навыки. Учеба и решение деловых вопросов с коллегами принесут Водолеям выгоду в будущем. Много сил отнимут дела детей, чья жизнь может круто измениться уже в начале месяца.
— Важное время для крутых перемен. Ваших детей и любимых затронут вопросы, связанные с переездами и личной жизнью. Также вы займетесь новыми увлечениями, и они будут интересовать вас довольно долгий период, — подчеркивает Тамара Глоба.
Месяц будет полон движения: спорт, активный отдых и новые увлечения не дадут заскучать. Главное — не забывайте вовремя отдыхать и следить за своим самочувствием.
Рыбы
Дома у Рыб грядут большие перемены. Возможен переезд или начало долгожданного ремонта. Жизнь в целом в июле будет кипеть. Вас ждет много поездок и перспективы в карьере, особенно если вы занимаетесь семейным бизнесом.
В работе появятся интересные предложения от старых друзей. Семья станет вашей главной опорой и поможет увеличить доходы, если вы будете действовать сообща.
— Вместе со своей семьей вы сможете продвинуться далеко вперед, — резюмирует астролог.