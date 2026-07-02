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Развлечения Обзор «Время крутых перемен»: Тамара Глоба рассказала, кому в июле повезет больше остальных

«Время крутых перемен»: Тамара Глоба рассказала, кому в июле повезет больше остальных

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В июле многие обретут гармонию в окружении семьи | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаВ июле многие обретут гармонию в окружении семьи | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В июле многие обретут гармонию в окружении семьи

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Июль станет временем, когда захочется уйти в себя и разобраться в своих чувствах. Тамара Глоба отмечает, что это месяц глубоких эмоций, когда на первый план выходят дом, отношения с родителями и забота о детях. Но за внешним спокойствием скрывается мощный драйв: середина года заставит многих сменить профессию или найти новое призвание. Главное — доверять интуиции, а каждому знаку зодиака она даст свои подсказки на месяц.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Первую половину июля Овны проведут в домашних хлопотах. Ремонт, помощь родителям и забота о детях станут главными темами месяца. Это идеальное время для тех, кто работает на удаленке или решил заняться обустройством своего гнездышка.

— Июль принесет большие перемены и новые возможности в творчестве, — отмечает Тамара Глоба.

Вас ждет волна популярности и поддержки, что поможет хорошо заработать. Однако творческие порывы скоро станут серьезными обязательствами. Будьте предельно внимательны за рулем в начале и в самом конце июля.

2

Телец

В июле Тельцов потянет к знаниям и приключениям. В окружении появятся интересные люди, а случайные встречи могут круто изменить ваши взгляды. Это удачный момент для семейного бизнеса и покупки чего-то важного для дома.

— Хорошее время для бизнеса с родственниками. Вам потребуется много внимания для того, чтобы заработать необходимые деньги. Но вы активно будете их вкладывать в нужные и важные для вас перспективы, — рассказала астролог.

Во второй половине месяца возможно пополнение в семье или выгодные приобретения недвижимости. В конце июля судьба сама отведет от вас лишних людей, так что не расстраивайтесь из-за разрывов и расставаний.

3

Близнецы

Близнецы в июле буквально нарасхват. Нужно и друзьям помочь, и новые проекты запустить. Финансово месяц обещает быть удачным, появятся шансы для выгодных вложений или обновления дизайна квартиры.

— Июль полон возможностей. Это период, когда Близнецы разовьют повышенную активность. Но берегите здоровье, особенно в первую неделю, а также в конце первой декады, в начале второй декады июля, — предупреждает Тамара Глоба.

Астролог также советует быть предельно внимательным на дорогах, особенно в середине месяца и в двадцатых числах.

4

Рак

В свой месяц Раки наконец-то сдвинут с мертвой точки старые планы и начнут на них зарабатывать. Особенно в этом поможет поддержка друзей. С их подачи старые идеи заиграют новыми красками, а представители знака поверят в свои таланты.

— Июль — удачное время для реализации новых дел. Но постарайтесь не брать на себя слишком много работы. Потому что здоровье будет волновать в первую неделю. Обратите внимание также и на технику, на то, что происходит за вашей спиной, — уточняет астролог.

Первая неделя может быть нервной из-за сплетен за спиной. Но уже во второй половине месяца все пересуды уйдут для вас на второй план. Всё ваше внимание будет уделено переменам в личной жизни.

5

Лев

Для Львов наступает время больших побед и любви. В начале июля возможны успехи вдали от дома и внезапные предложения, от которых не стоит отказываться. Это ваш шанс исполнить давнюю мечту.

— Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг. Июль даст вам хорошие возможности для творчества, любви, личной жизни, исполнения мечтаний, а также реализации ваших желаний, — обещает астролог.

Ваши таланты начнут приносить реальные деньги уже со второй декады. Пока одни друзья помогают вам расти, другие могут попытаться помешать — держите ухо востро и следите за окружением.

6

Дева

Девам июль подарит шанс отдохнуть и встретить старых знакомых, которые вернутся в вашу жизнь с признаниями. Ваши прежние знания и опыт вдруг станут ключом к будущему успеху и хорошим доходам.

— Июль — период возможностей. Это время удачное для искусства, для вопросов, которые связаны с развитием личным и с новыми делами, новыми перспективами, личными планами, — поделилась астролог.

На работе возможна турбулентность: смена начальства или резкое изменение целей. Будьте готовы подстраиваться под новые правила игры, особенно в последнюю неделю июля.

7

Весы

Весы в июле пересмотрят свои планы на жизнь благодаря новым людям, которые появятся в окружении. Перемены грядут и на работе. Карьера потребует гибкости: одни договоренности сорвутся, но на их месте тут же возникнут более перспективные дела.

— Важную помощь вам окажут женщины. Во многом стоит полагаться на друзей, которые ранее вам помогали, и на тех, кто войдет в вашу жизнь теперь. Прислушайтесь к критике, переоцените свои возможности, — рекомендует астролог.

В дальних поездках будьте готовы к неожиданностям: планы могут меняться прямо в пути. Но не бойтесь командировок и путешествий: вдали от дома вы сможете хорошо заработать и найти полезные знакомства.

8

Скорпион

Скорпионов ждут приветы из прошлого: выгодные предложения по работе или встреча со старой любовью. Июль идеален для обучения и поездок в те места, которые вас когда-то радовали.

— Это важное время для реализации проектов. Беритесь за них сразу, даже если поначалу они не принесут вам большого дохода, — отмечает Тамара Глоба.

В финансах наступит время активного движения: большие доходы будут сочетаться с серьезными тратами. На работе возможна смена руководства, но ваши старые связи помогут удержать позиции.

9

Стрелец

У Стрельцов деньги в июле потребуют особого контроля. Предстоят крупные вложения в детей или недвижимость. Придется выбирать между заманчивыми делами вдалеке и заботой о близких, которые рядом.

В начале месяца могут активизироваться конкуренты, поэтому держите планы в секрете. Конец июля вознаградит вас романтикой и удачными путешествиями.

— В середине третьей декады будьте внимательны в отношениях с окружающими. Люди, которые вас любят, поддерживают, помогают продвигаться, будут помогать вам и впредь. Но постарайтесь не портить отношения с теми, кто всегда был вам дорог, — предупреждает Тамара Глоба.

10

Козерог

На работе у Козерогов назревают кардинальные перемены. Старые проекты, которые вы долгое время разрабатывали с коллективом, могут рухнуть. Однако освободится место для новых идей и людей в команде. Вас ждет большой успех в творчестве, особенно вдали от дома.

— Прежние отношения с партнерами издалека, особенно касающиеся личных дел, будут радовать. Вы получите признание, большой успех, особенно если он касается личных отношений и вопросов творчества. Во многом поддержат женщины, — рассказала астролог.

Будьте готовы отстаивать свои финансовые интересы в спорах. Также не забывайте о детях: в июле им как никогда потребуется ваша поддержка и активное участие в их делах.

11

Водолей

Июль — время прокачать свои навыки. Учеба и решение деловых вопросов с коллегами принесут Водолеям выгоду в будущем. Много сил отнимут дела детей, чья жизнь может круто измениться уже в начале месяца.

— Важное время для крутых перемен. Ваших детей и любимых затронут вопросы, связанные с переездами и личной жизнью. Также вы займетесь новыми увлечениями, и они будут интересовать вас довольно долгий период, — подчеркивает Тамара Глоба.

Месяц будет полон движения: спорт, активный отдых и новые увлечения не дадут заскучать. Главное — не забывайте вовремя отдыхать и следить за своим самочувствием.

12

Рыбы

Дома у Рыб грядут большие перемены. Возможен переезд или начало долгожданного ремонта. Жизнь в целом в июле будет кипеть. Вас ждет много поездок и перспективы в карьере, особенно если вы занимаетесь семейным бизнесом.

В работе появятся интересные предложения от старых друзей. Семья станет вашей главной опорой и поможет увеличить доходы, если вы будете действовать сообща.

— Вместе со своей семьей вы сможете продвинуться далеко вперед, — резюмирует астролог.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тамара Глоба Гороскоп Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы
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Комментарии
3
Гость
55 минут
Предсказания — это, конечно, интересно, но главное — не забывать о здравом смысле.
Гость
56 минут
Надо же, а я думал, что семейный бизнес лучше планировать с учётом рыночных тенденций, а не астрологии.
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Гость
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