Новый налоговый вычет появится с 1 сентября: кто сможет его оформить и сколько денег вернут

Возврат зависит от размера уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С 1 сентября для россиян появится возможность оформить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые федеральным законом № 418-ФЗ. Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.

По информации министерства, нововведение направлено на стимулирование интереса россиян к долгосрочным финансовым инструментам и формированию накоплений. Сумма возврата будет зависеть от размера уплаченных страховых взносов и текущей ставки налога на доходы физических лиц.