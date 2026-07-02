Новый налоговый вычет появится с 1 сентября: кто сможет его оформить и сколько денег вернут

С 1 сентября для россиян появится возможность оформить налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.
«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, принятые федеральным законом № 418-ФЗ. Согласно документу, налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года», — говорится в сообщении.
По информации министерства, нововведение направлено на стимулирование интереса россиян к долгосрочным финансовым инструментам и формированию накоплений. Сумма возврата будет зависеть от размера уплаченных страховых взносов и текущей ставки налога на доходы физических лиц.
Вместе с этим с 1 сентября расширятся возможности для родителей, оформляющих взносы в пользу детей. Их предельный размер, с которых можно получить вычет, увеличен с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Все детали о правилах получения вычета и его величине можно узнать в Федеральной налоговой службе.