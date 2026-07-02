Англия была в шаге от позора: что произошло на чемпионате мира

Харри Кейн спас англичан от поражения Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу 1 июля прошло три матча. По итогам 21-го игрового дня определились еще две пары 1/8 финала мундиаля.

Кратко рассказываем, что произошло на турнире, пока вы спали.

Англия — ДР Конго 2:1

Источник: Fifa.com

Голы: Сипенга, 7 (0:1). Кейн, 75 (1:1). Кейн, 86 (2:1)

Англичане были безоговорочными фаворитами матча, но пропустили уже на седьмой минуте. После этого они долго безуспешно пытались переиграть вратаря сборной ДР Конго Лионеля Мпаси. Сенсация были близко, но дело в свои ноги взял главный бомбардир сборной Англии Харри Кейн. Он оформил дубль и вывел свою команду в 1/8 финала.

Бельгия — Сенегал 3:2

Источник: Fifa.com

Голы: Диарра, 24 (0:1). И. Сарр, 51 (0:2). Лукаку, 86 (1:2). Тилеманс, 89(2:2). Тилеманс, 120+5 — с пенальти (3:2)

В Сиэтле была настоящая футбольная драма. Сборная Сенегала вела 2:0, имела игровое преимущество, но в концовке пропустила два мяча, растеряв весь задел. В дополнительное время в ворота сенегальцев был назначен пенальти, который реализовал Юри Тилеман. Гол был забит, когда на таймере была отметка 124 минуты 44 секунды — это самый поздний гол в истории чемпионатов мира.

США — Босния и Герцеговина 2:0

Источник: Fifa.com

Голы: Балогун, 45 (1:0). Тилльман, 82 (2:0)

Сборная США уверенно обыграла команду Боснии и Герцеговины. С 64-й минуты американцы были в меньшинстве — красную карточку получил нападающий Фоларин Балогун.

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Источник: Fifa.com