Куда поехать отдыхать: полный список безвизовых стран для россиян в 2026 году

Куда отправиться этим летом безопасно и без виз — решать вам! Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

То, что Европа затягивает визовые гайки, вовсе не значит, что российским туристам закрыт весь мир. Наш паспорт по-прежнему открывает двери во множество стран на разных континентах. Этим летом для россиян доступны 84 направления, куда не придется собирать кипы документов и неделями ждать одобрения от консульств. Достаточно просто купить билет на самолет, забронировать отель и отправиться навстречу отпуску. Держите список всех безвизовых стран для россиян в 2026 году — от привычных курортов до настоящей экзотики — и выбирайте, где проведете свой летний отдых.

Безвизовые страны для россиян в 2026 году

Абхазия встретит гостей без лишних формальностей: здесь можно свободно находиться до 90 дней.

Азербайджан открыт для путешественников из России, никаких ограничений по дням в правилах не указано.

Ангола позволяет российским туристам прилетать без визы на срок до 30 дней.

Андорра разрешает безвизовое пребывание до 90 дней, но это лимит нахождения в пределах 365 дней.

Антигуа и Барбуда ждет россиян в гости на три месяца, безвизовый режим действует до 90 дней в течение полугода.

Аргентина принимает путешественников на аналогичных условиях, без визы тут можно провести до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Армения доступна для поездок без визы, причем для въезда в страну подойдет даже внутренний российский паспорт.

Багамские острова предлагают отличные условия для пляжного отдыха, безвизовый въезд сюда разрешен на срок до 90 дней.

Барбадос принимает путешественников из России абсолютно без визы, строгих ограничений по срокам пребывания в правилах въезда не зафиксировано.

Белиз ждет туристов на три месяца, и провести в этой центральноамериканской стране без визы можно до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Белоруссия традиционно остается самым доступным направлением, куда можно отправиться без визы и даже по обычному внутреннему паспорту РФ.

Боливия позволяет туристам из России находиться на своей территории без оформления визовых документов до 90 дней в течение полугода.

Босния и Герцеговина установила более скромные сроки — безвизовый визит сюда ограничен 30 днями в течение 60-дневного периода.

Ботсвана открывает границы для россиян на срок до 30 дней за одну поездку, при этом общее время нахождения в стране не должно превышать 90 дней за полгода.

Бразилия открыта для масштабных путешествий, без визы в этой южноамериканской стране разрешается гостить до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Бруней-Даруссалам подойдет для короткого визита или транзита, безвизовое пребывание в султанате ограничено 14 днями.

Безвизовые страны — в удобной карточке Источник: Мария Романова / Городские медиа

Вануату предлагает туристам отдохнуть на островах Тихого океана без визы целых 90 дней.

Венесуэла открыта для путешественников из России на три месяца, безвизовый режим позволяет находиться в стране до 90 дней в течение полугода.

Вьетнам увеличил сроки для иностранцев, теперь без визы в этой популярной азиатской стране можно отдыхать до 45 дней.

Гайана ждет любителей южноамериканской экзотики, безвизовый въезд сюда разрешен на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Гватемала позволяет познакомиться со своей культурой без лишней бюрократии, гостить без визы тут можно до 90 дней в течение полугода.

Гондурас принимает российских граждан на аналогичных условиях, для поездки на срок до 90 дней в течение 180 дней визовые документы не потребуются.

Гренада манит карибскими пляжами и свободным въездом, находиться на острове без визы разрешается до 90 дней в течение полугода.

Грузия традиционно радует гостеприимством, граждане России здесь могут легально жить без оформления визы в течение целого года.

Доминика принимает гостей на Карибах без лишних документов, здесь россиянам разрешено находиться без визы до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Доминиканская республика открывает свои курорты для россиян на два месяца, безвизовый въезд ограничен 60 днями в течение полугода.

Египет хоть и визовый, но предлагает нашим путешественникам максимально простую схему — туристическая виза оформляется прямо по прилете в аэропорт.

Израиль позволяет навещать родственников или отдыхать на море без визы до 90 дней в течение полугода.

Индонезия ждет россиян без предварительного оформления документов, въезд открыт на срок до 30 дней.

Иордания разрешает безвизовые поездки до 30 дней за один визит, но общее время пребывания в королевстве не должно превышать 90 дней за календарный год.

Иран требует наличие визы от самостоятельных путешественников, но для участников организованных туристических групп действует безвиз до 15 суток с лимитом не более 90 дней за полгода.

Кабо-Верде манит экзотикой Атлантического океана, прилететь на эти острова без визы можно на срок до 60 дней.

Казахстан остается одним из самых близких и комфортных направлений, въехать в соседнюю республику можно без визы.

Катар предоставляет отличные возможности для транзита или полноценного отдыха, безвизовый режим действует до 90 дней в течение 180 дней.

Киргизия тоже гостеприимно принимает российских граждан без оформления визовых разрешений.

Китай в прошлом году ввел крайне лояльные правила въезда, которые действуют до 14 сентября 2026 года включительно. Российские граждане могут находиться в Поднебесной без визы до 30 дней, если цель поездки — туризм, бизнес, транзит, гуманитарный обмен или визит к близким. При этом для специальных административных районов действуют свои порядки: в Гонконг пускают без визы на срок до 14 дней, а в Макао можно свободно приехать на месяц.

Колумбия открывает для россиян двери без лишней бумажной волокиты, гостить без визы в этой стране разрешается до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Корея дает туристам возможность провести на своей территории до 60 дней без предварительного оформления визовых документов.

Коста-Рика приглашает россиян исследовать заповедники и тихоокеанское побережье Центральной Америки, безвизовый въезд открыт на срок до 90 дней.

Куба традиционно пользуется огромной популярностью у наших путешественников, легально находиться на Острове свободы без визы можно до 90 суток в течение полугода.

Куда отправиться — решать вам Источник: Мария Романова / Городские медиа

Лаос предлагает комфортные условия для знакомства с азиатской культурой, российские граждане могут въезжать сюда без визы на срок до 30 дней.

Маврикий ждет любителей роскошного островного отдыха, безвизовый визит ограничен 60 днями, а суммарно в течение полугода разрешается провести здесь не более 90 дней.

Малайзия позволяет безвизово путешествовать по своей территории, смотреть на небоскребы Куала-Лумпура и отдыхать на пляжах до 30 дней.

Мальдивы радушно принимают туристов из России, наслаждаться океаном без оформления визовых разрешений разрешено до 90 дней.

Марокко свободно открывает обладателям российского паспорта двери в мир восточных базаров и пустынь, находиться в королевстве можно до 90 дней.

Маршалловы острова предлагают экзотический отдых, безвизовый въезд для россиян ограничен 30 днями.

Мексика бьет рекорды по длительности безвизового пребывания среди дальних стран, путешествовать по родине майя и текилы разрешается до 180 дней.

Федеративные Штаты Микронезии готовы принимать российских туристов на затерянных в Тихом океане островах без оформления визы на срок до 30 дней.

Молдавия открыта для безвизовых поездок, никаких жестких временных рамок для граждан России в правилах въезда не прописано.

Монголия приглашает исследовать бескрайние степи без лишних документов, за одну поездку без визы здесь можно провести до 30 дней, а суммарно — до 90 дней в течение полугода.

Мьянма предлагает туристам свободный въезд на 30 дней при каждом визите, но общее время нахождения в этой азиатской стране ограничено 90 днями за календарный год.

Намибия открывает перед путешественниками мир африканских сафари и бескрайних пустынь, безвизовый режим действует до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Науру подойдет для очень короткого визита на крошечный остров в Океании, безвизовое пребывание для россиян ограничено лишь 14 днями.

Никарагуа ждет любителей центральноамериканского колорита, находиться в стране без визы россиянам разрешено до 90 дней в течение полугода.

ОАЭ остаются одним из самых востребованных направлений для пляжного отдыха и шопинга, прилетать в Эмираты без визы можно на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Оман позволяет безвизово отдыхать на побережье Аравийского моря до 30 дней за раз, при этом суммарный лимит пребывания в султанате составляет не более 90 дней в течение календарного года.

Палау манит любителей дайвинга невероятными коралловыми рифами, прилетать на эти тихоокеанские острова без визы можно на срок до 30 дней.

Панама открывает границы для российских граждан без предварительной бумажной волокиты, безвизовый въезд разрешен на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Парагвай ждет наших путешественников в самом сердце Южной Америки, гостить тут разрешается до 90 дней в течение полугода.

Перу позволяет увидеть легендарный Мачу-Пикчу, находиться в стране без визы можно до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Сальвадор предлагает отличные условия для серфинга на тихоокеанском побережье, въезд без визы россиянам открыт на три месяца в течение полугода.

Самоа гостеприимно принимает наших туристов в Полинезии, отдыхать на живописных островах без оформления документов разрешается до 60 дней.

Сан-Томе и Принсипи подойдет для короткого путешествия к берегам Центральной Африки, безвизовый режим тут ограничен 15 днями.

Саудовская Аравия совсем недавно разрешила россиянам туристические поездки без визы на срок до 90 дней в течение календарного года. Но стоит учесть, что это правило не действует, если вы направляетесь в королевство ради паломничества — хаджа или умры.

Сейшельские острова предлагают райский отдых посреди Индийского океана, находиться на курортах без визы можно до 30 дней.

Сент-Винсент и Гренадины принимают ценителей карибской экзотики, безвизовое пребывание ограничено 90 днями в течение каждых 180 дней.

Сент-Китс и Невис открывают свои пляжи для россиян на аналогичных условиях, гостить без визы на островах разрешено до 90 из каждых 180 дней.

Сент-Люсия полностью освобождает российских туристов от визовых формальностей, строгих ограничений по времени нахождения в правилах въезда не прописано.

Сербия остается практически единственным гостеприимным европейским направлением для россиян благодаря длительной дипломатической дружбе двух стран. Прилетать сюда без визы можно на срок до 30 дней.

Суринам приглашает исследовать южноамериканские тропики, безвизовый въезд для граждан России открыт на три месяца.

Безвизовые страны — в удобной карточке Источник: Мария Романова / Городские медиа

Таджикистан рад гостям в любое время года, отправиться на прогулку по Душанбе или в поход по Памиру можно без визы.

Таиланд максимально лоялен к российским туристам, проводить время на популярных пляжах Пхукета или Паттайи без визы разрешается до 90 дней.

Тонга предлагает познакомиться с аутентичной культурой тихоокеанского королевства, безвизовый визит ограничен 30 днями.

Тринидад и Тобаго открывают для россиян безвизовый въезд на Карибы, наслаждаться отдыхом без лишних документов можно до 90 дней.

Тунис ждет любителей средиземноморских курортов и древнего Карфагена, прилетать в страну без визы разрешается на срок до 90 дней.

Турция позволяет летать на любимые курорты «всё включено» без визы на срок до 60 дней за одну поездку, при этом суммарно за полгода в стране можно провести не более 90 дней.

Узбекистан манит древней архитектурой Самарканда и Бухары, приехать сюда на каникулы также можно без визы.

Уругвай открывает россиянам атлантические пляжи, находиться в стране без визы разрешено до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Фиджи приглашают отдохнуть на островах посреди Тихого океана, безвизовый въезд для граждан России открыт на срок до 90 дней.

Филиппины отлично подходят для островного туризма, прилетать сюда без предварительного оформления документов можно на срок до 30 дней.

Черногория привлекает чистейшим Адриатическим морем и возможностью отдыхать пока еще без визы в течение 30 дней.

Чили предлагает безвизовый режим обладателям российского паспорта, который действует до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Эквадор принимает туристов из России на аналогичных условиях, путешествовать по стране и посещать Галапагосские острова без визы можно до 90 дней в течение полугода.

ЮАР открывает всю красоту африканской природы, прилетать сюда без визы можно на срок до 90 дней.

Южная Осетия доступна для поездок в максимально простом формате: для пересечения границы достаточно даже внутреннего паспорта РФ.

Обратите внимание, что даже в безвизовые страны стоит брать с собой минимальный пакет подтверждений: обратный билет, бронь проживания, страховку, подтверждение денег на поездку и понятный маршрут.

— В большинстве случаев эти документы не спросят, но, если спросят, их отсутствие может создать проблему, — объясняет эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Такэже эксперт советует проверять срок действия паспорта, условия въезда, требования авиакомпании и транзитных стран.