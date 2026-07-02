Укус может стать смертельным: кого стоит опасаться, купаясь в море

Особую бдительность туристам следует проявить во время купания в море за границей (фото носит иллюстративный характер) Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Отдыхающим на море туристам стоит опасаться встречи с морскими осами (также известных как кубомедузы) и физалиями. Их укусы ядовиты и способны спровоцировать анафилактический шок либо привести к остановке сердца. Аналогичную опасность представляют и другие особи. В материале расскажем обо всех по порядку.

Ядовитые медузы

Отдыхая в Индонезии, а также у побережий Вьетнама и Филиппин либо в странах Средиземноморья туристам следует проявить особую бдительность. Чаще всего начеку стоит быть во время купания в море.

«Наиболее опасны кубомедузы (морские осы) и физалии (португальские кораблики), яд которых может вызвать анафилактический шок или остановку сердца», — рассказала ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева.

Морская оса (Chironex fleckeri) — самая ядовитая медуза, достигающая размеров баскетбольного мяча. У нее прозрачные, бледно-голубые, с 24 глазами по углам купола. От каждого угла отходят четыре пучка щупалец длиной до 3 м, покрытых стрекательными клетками с ядом.

Португальский кораблик, или физалия, — колониальный гидроид из отряда сифонофор, внешне напоминающий медузу, но имеющий иное строение. Яд физалии опасен для человека, воздействуя на нервную, мышечную и сердечно-сосудистую системы. Угрозу могут представлять даже мертвые особи, так как их стрекательные клетки остаются активными до нескольких недель. Физалии — планктонные организмы, перемещающиеся с течениями и ветром.

По словам врача, при контакте с человеком такие медузы впрыскивают яд в кожу. После этого возникнет сильная боль и жжение, а также волдыри. Яд таких медуз это не одно вещество, а целый коктейль токсинов. Одни поражают нервную систему, другие разрушают кровеносные сосуды, а третьи парализуют органы дыхания.

Эффективного противоядия против укусов морских ос не существует. В Австралии разработана сыворотка против яда, но главная проблема — скорость его действия. Ввести антидот нужно практически мгновенно, а это не всегда возможно.

Врачи рекомендуют в качестве первой помощи обильно полить место ожога уксусом, который может частично нейтрализовать ядовитые клетки. Но когда счет идет на секунды, а человек находится в воде, это крайне сложно. Также не стоит смывать яд пресной водой — это разрушит уцелевшие стрекательные клетки и резко усилит боль.

Морские ежи и опасные рыбы

Аналогичную опасность представляют и морские ежи, которые наносят колотые раны и ожоги. Медик отметила, что их острые иглы легко протыкают кожу, ломаются и застревают внутри, вызывая сильную боль и воспаление.

Кроме того, при купании в море можно встретить ядовитых рыб (рыба-камень и скорпена). Они наносят уколы своими шипами. Их яд вызывает сильнейшую боль и может привести к параличу и даже смерти, предупредила Ермолаева.

Если избежать встречи с такими особями не удалось, то действовать стоит незамедлительно. Вот несколько рекомендаций: