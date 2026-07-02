Российские военные ударили по Киеву: что известно

При ударе применяли оружие большой дальности Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области», — говорится в сообщении.

Российские военные также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Минобороны подчеркнули, что это стало ответом на атаки украинской стороны на гражданскую инфраструктуру на территории России.