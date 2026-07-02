Российские военные ударили по Киеву: что известно

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области», — говорится в сообщении.
Российские военные также нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Минобороны подчеркнули, что это стало ответом на атаки украинской стороны на гражданскую инфраструктуру на территории России.
Ночью же над регионами РФ сбили 327 дронов. Беспилотники уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Подробнее о последствиях атаки мы рассказали в отдельном материале.