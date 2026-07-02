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Здоровье Подробности Последствия недоедания. Врачи признали диабет 5-го типа отдельной болезнью: чем от отличается, как его распознать и лечить

Последствия недоедания. Врачи признали диабет 5-го типа отдельной болезнью: чем от отличается, как его распознать и лечить

Четких диагностических критериев пока нет

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Пациентам с диабетом 5-го типа могут требоваться не только сахароснижающие препараты или небольшие дозы инсулина | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПациентам с диабетом 5-го типа могут требоваться не только сахароснижающие препараты или небольшие дозы инсулина | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Пациентам с диабетом 5-го типа могут требоваться не только сахароснижающие препараты или небольшие дозы инсулина

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Число взрослых с диабетом в мире превысило 800 миллионов, и за 35 лет оно выросло в четыре раза, говорят свежие данные журнала The Lancet. А в июне этого года новости с крупнейшего эндокринологического конгресса совсем не порадовали: болезнь может быть у еще большего числа людей. Всё дело в особом типе — пятом. Долгое время его не признавали из-за нехватки данных, но за последний год врачи всё же подтвердили его существование. NGS.RU разбирался, отчего возникает диабет 5-го типа, как он проявляется и чем так страшен.

Что такое диабет 5-го типа

В 2025 году Международная диабетическая федерация (IDF) признала диабет 5-го типа отдельной формой заболевания, а в начале этого года американская диабетическая ассоциация посвятила этой болезни отдельную сессию на крупнейшем конгрессе.

Впервые диабет, связанный с тяжелым хроническим недоеданием, был внесен в классификацию ВОЗ в 1985 году, но в 1999-м этот диагноз исключили из-за нехватки научных данных. В этом году врачи со всего мира договорились собирать данные о болезни, которая может возникнуть не только от недоедания, но и от строгих диет.

«Диабет 5-го типа связан не с ожирением или аутоиммунным разрушением клеток поджелудочной железы, а с последствиями длительного недоедания и хронического дефицита питательных веществ. Недостаток белка, калорий и микронутриентов может нарушать развитие поджелудочной железы, из-за чего орган в дальнейшем вырабатывает слишком мало инсулина», — объяснила Ольга Уланкина, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

В отличие от сахарного диабета 1-го типа, при этой форме болезни иммунная система не атакует клетки железы. А в отличие от диабета 2-го типа, у нее нет связи с избыточным весом и выраженной инсулинорезистентностью.

Как распознать такой диабет

Сегодня нет единых диагностических критериев диабета 5-го типа | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСегодня нет единых диагностических критериев диабета 5-го типа | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня нет единых диагностических критериев диабета 5-го типа

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Распознать диабет 5-го типа непросто, поскольку его симптомы во многом совпадают с проявлениями других форм заболевания. У человека появляется сильная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, потеря веса. Лабораторные анализы при этом показывают повышенный уровень сахара в крови.

Но всё же ряд особенностей есть. Как правило, болезнь развивается у людей с низкой или нормальной массой тела, перенесших длительное недоедание в детстве, подростковом возрасте или даже во внутриутробном периоде.

«Для того чтобы поставить диагноз, врач оценивает не только уровень глюкозы, но и способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин. У пациентов с диабетом 5-го типа эта функция снижена, поскольку из-за хронической нехватки питательных веществ поджелудочная железа могла сформироваться неправильно. При этом в крови не обнаруживаются аутоантитела, характерные для диабета 1-го типа», — сказала Ольга Уланкина.

Сегодня нет единых диагностических критериев диабета 5-го типа. Диагноз врачи ставят на основании совокупности признаков: эпизодов длительного недоедания в прошлом, задержки роста в детстве, выраженного недостатка массы тела.

Врач подчеркнула, что значение может иметь как хроническое недоедание из-за бедности или ограниченного доступа к пище, так и строгие ограничительные диеты, приводящие к дефициту питательных веществ.

Как лечат диабет 5-го типа

Важной частью терапии является постепенный набор веса до необходимых значений | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВажной частью терапии является постепенный набор веса до необходимых значений | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Важной частью терапии является постепенный набор веса до необходимых значений

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Врачи сейчас собирают данные не просто так — одной из ключевых задач исследователей остается разработка четких диагностических критериев. Это позволит врачам быстрее отличать диабет 5-го типа от других форм заболевания и подбирать эффективное лечение.

«По предварительным данным, пациентам с таким диагнозом могут требоваться не только сахароснижающие препараты или небольшие дозы инсулина, но и полноценная коррекция питания», — подчеркнула врач.

Важной частью терапии является постепенный набор веса до необходимых значений, а также восполнение уровня витаминов микроэлементов.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Диабет Врач Инсулин Болезнь Поджелудочная железа
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
это как нас про наш народ?
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