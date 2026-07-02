Экстремалы-любовники из России устроили дерзкую выходку в США — за что им грозит тюрьма

Руферов из России, которые забрались на шпиль одного из самых знаменитых небоскребов мира — Эмпайр-Стейт-билдинг, — арестовали в Нью-Йорке. Теперь им предъявят обвинение. Перед задержанием молодой человек успел сделать девушке предложение.
Видео экстремальной выходки молодых людей облетело социальные сети. Неизвестные в балаклавах развернули на небоскребе высотой 443 метра баннер с надписью: «Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир». Также мужчина преподнес своей спутнице обручальное кольцо. Съемку этого инцидента на крыше вел патрульный вертолет.
Позже молодых людей задержали. Сейчас они находятся под стражей, ожидая, когда им предъявят обвинения.
Выяснилось, что руферами оказались Ангела Николау и Ваня Биркус. Они известны тем, что незаконно проникают на крыши высотных зданий по всему миру.
32-летний Иван Биркус (Кузнецов) обрел скандальную известность, забравшись на главное здание МГУ, а затем — на небоскребы в Китае и Малайзии. Также, вместе с командой руферов On the Roofs, он поднялся на статую Христа в Рио-де-Жанейро, Эйфелеву башню в Париже и другие высотные мировые достопримечательности.
В компании единомышленников Иван познакомился с Ангелой Николау. С детства девушка занималась гимнастикой, ее родители являются артистами цирка. В итоге пара стала путешествовать вместе. А в 2024 году Ангела и Иван стали героями документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story».
Забравшись на Эмпайр-Стейт-билдинг, руферы нарушили административный кодекс Нью-Йорка, запрещающий подъем на высотные сооружения выше 15 метров. По статье 167.10, за такие действия теперь им грозит тюремный срок до года, штраф в 1000 долларов либо оба наказания одновременно.