Экстремалы-любовники из России устроили дерзкую выходку в США — за что им грозит тюрьма

Источник: Fox News / X

Руферов из России, которые забрались на шпиль одного из самых знаменитых небоскребов мира — Эмпайр-Стейт-билдинг, — арестовали в Нью-Йорке. Теперь им предъявят обвинение. Перед задержанием молодой человек успел сделать девушке предложение.

Видео экстремальной выходки молодых людей облетело социальные сети. Неизвестные в балаклавах развернули на небоскребе высотой 443 метра баннер с надписью: «Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир». Также мужчина преподнес своей спутнице обручальное кольцо. Съемку этого инцидента на крыше вел патрульный вертолет.

Источник: Fox News / X

Позже молодых людей задержали. Сейчас они находятся под стражей, ожидая, когда им предъявят обвинения.

Выяснилось, что руферами оказались Ангела Николау и Ваня Биркус. Они известны тем, что незаконно проникают на крыши высотных зданий по всему миру.

32-летний Иван Биркус (Кузнецов) обрел скандальную известность, забравшись на главное здание МГУ, а затем — на небоскребы в Китае и Малайзии. Также, вместе с командой руферов On the Roofs, он поднялся на статую Христа в Рио-де-Жанейро, Эйфелеву башню в Париже и другие высотные мировые достопримечательности.

В компании единомышленников Иван познакомился с Ангелой Николау. С детства девушка занималась гимнастикой, ее родители являются артистами цирка. В итоге пара стала путешествовать вместе. А в 2024 году Ангела и Иван стали героями документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story».