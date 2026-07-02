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Страна и мир Экстремалы-любовники из России устроили дерзкую выходку в США — за что им грозит тюрьма

Экстремалы-любовники из России устроили дерзкую выходку в США — за что им грозит тюрьма

Видео с небоскреба увидели тысячи зрителей

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Экстремалы-любовники из России устроили дерзкую выходку в США — за что им грозит тюрьма | Источник: Fox News / XЭкстремалы-любовники из России устроили дерзкую выходку в США — за что им грозит тюрьма | Источник: Fox News / X
Источник:

Fox News / X

Руферов из России, которые забрались на шпиль одного из самых знаменитых небоскребов мира — Эмпайр-Стейт-билдинг, — арестовали в Нью-Йорке. Теперь им предъявят обвинение. Перед задержанием молодой человек успел сделать девушке предложение.

Видео экстремальной выходки молодых людей облетело социальные сети. Неизвестные в балаклавах развернули на небоскребе высотой 443 метра баннер с надписью: «Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир». Также мужчина преподнес своей спутнице обручальное кольцо. Съемку этого инцидента на крыше вел патрульный вертолет.

Источник:

Fox News / X

Позже молодых людей задержали. Сейчас они находятся под стражей, ожидая, когда им предъявят обвинения.

Выяснилось, что руферами оказались Ангела Николау и Ваня Биркус. Они известны тем, что незаконно проникают на крыши высотных зданий по всему миру.

32-летний Иван Биркус (Кузнецов) обрел скандальную известность, забравшись на главное здание МГУ, а затем — на небоскребы в Китае и Малайзии. Также, вместе с командой руферов On the Roofs, он поднялся на статую Христа в Рио-де-Жанейро, Эйфелеву башню в Париже и другие высотные мировые достопримечательности.

В компании единомышленников Иван познакомился с Ангелой Николау. С детства девушка занималась гимнастикой, ее родители являются артистами цирка. В итоге пара стала путешествовать вместе. А в 2024 году Ангела и Иван стали героями документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story».

Забравшись на Эмпайр-Стейт-билдинг, руферы нарушили административный кодекс Нью-Йорка, запрещающий подъем на высотные сооружения выше 15 метров. По статье 167.10, за такие действия теперь им грозит тюремный срок до года, штраф в 1000 долларов либо оба наказания одновременно.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Руфер Эмпайр-стейт-билдинг Блогер Задержание США
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