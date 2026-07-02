«Дожили, со страхом в канистру наливать». Владельцы лодок и газонокосилок в тупике из-за топливных запретов

Дачники в замешательстве: как теперь заправлять садовую технику и моторные лодки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пока по всей России автомобилисты выстраиваются в очереди на заправках, рыбаки и дачники задаются вопросом: где брать бензин, если на многих АЗС его уже не отпускают в канистрах? Формально запрет объяснили борьбой с поджогами.

Некоторым уже пришлось искать пути обхода ограничений: одни завозят бензин из соседних регионов, где запрет на тару не вводился, другие пытаются договориться с заправщиками. Притащить моторную лодку или газонокосилку непосредственно к колонке — дело трудоемкое. Как еще выкручиваются владельцы лодок, рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

Точно рассчитать расход топлива для моторной лодки непросто — всё зависит от типа двигателя, загрузки судна, а также оборотов и режима. Например, при оптимальной скорости лодке среднего размера с универсальным мотором на 2–3 часа пути потребуется около 6–8 литров бензина без учета запаса. Газонокосилка же в среднем расходует от 0,5 до 2 литров горючего в час.

«Очереди от полусотни машин»

«Я тоже втихую наливала для газонокосилки и питбайка. А у самой мысли: „Не разорвут ли меня товарищи, стоящие за мной в очереди?“ Дожили, блин, со страхом в канистру наливать», — рассказывала жительница Жуковского.

«У меня газонокосилка работает на 92-м, а в канистру не наливают», — жаловалась читательница MSK1.RU.

«Интересно, если катер привезти — заправят? Если канистрами нельзя», — задавался вопросом мужчина.

Наливать бензин в канистры нельзя из-за поджогов, объяснили на одной из АЗС Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Некоторым удается налить топливо в канистры только после того, как они прибегнут к упоминанию законов.

«Нашел заправку без очередей и с отпуском в канистру. Правда, бензин там дороже ста рублей, и в канистру отпускают только пять литров. Заправил канистры для газонокосилки и для другой техники, так как сказал, что ограничения на отпуск незаконны и нарушают мои права потребителя. На остальных заправках либо нет топлива, либо очереди от полусотни машин», — написал местный активист Сергей Трофимов.

«Лодочный мотор не заправить»

Представитель одной из крупнейших площадок в России по продаже моторов для лодок рассказал MSK1.RU, что проблема с нехваткой бензина глобальная и затронула даже их отрасль.

«Спрос на продажи моторов у нас упал. На многих заправках не отпускают топливо в канистры, соответственно, лодочный мотор не заправить, как и любую другую технику. В редких случаях можно найти АЗС, где нет заправщиков. Там можно залить в канистру, но лимит в 30 литров», — поделился он.

По словам дистрибьютора лодочных моторов, спрос начал снижаться еще в начале лета, а объем продаж сократился примерно на 10%. Представитель бизнеса утверждает, что падение не связано с ограничениями на топливо.

Глава «Союза культурных людей и рыбаков» Сергей Агафонов в разговоре с MSK1.RU рассказал, что пока что владельцы моторных лодок массово не задумываются о нехватке горючего. У многих остались запасы бензина для своих судов.

«Раньше бывало всякое, и из машин сливали бензин. Но сейчас автомобили современные, и это не сделать. Я думаю, что владельцы моторных лодок будут искать выходы, — сказал представитель союза. — Может быть, у перекупов брать 300 рублей за литр. Кому надо — тот найдет решение проблемы. Например, кто-то поедет заправлять машину, заправит, и, если у него можно сливать из бака, поможет другому. Для сравнения: моторных лодок в области несколько тысяч, а машин миллионы в Москве. И сколько потребляет одна лодка — несравнимо с машиной. Тем более многие покупают их просто для отдыха, чтобы раз в две недели ездить на рыбалку».

«У этих людей проблемы»

Автоэксперт Павел Федоров считает, что запасаются впрок и стоят в очередях на заправках сейчас не только автомобилисты, но и те, у кого начался дачный сезон.

«Я думаю, что запасаются сейчас впрок в основном те, кто использует бензин еще где-то: косилки, генераторы, всякая садовая техника, мотоциклы, бензопилы. Сейчас в канистры заливать запрещают. Причем не только бензин, но и дизель, который нужен много где. И вот у этих людей проблемы. А ведь есть еще лодочные моторы, а там нужны большие объемы топлива», — объяснил Федоров.

На всю жизнь не напасешься. Но если у вас какая-то техника садовая или вы в какую-то поездку едете, то надо взять с собой канистру. Это старый способ. Павел Федоров автоэксперт

Вы сталкивались с подобной проблемой? Да, не могу заправить газонокосилку Да, не знаю, где взять бензин для моторной лодки Пока что такой проблемы нет Не пользуюсь ни газонокосилками, ни моторными лодками и тому подобным Я на машине, стою в очереди на АЗС