Уволился — удали переписку. Бывшим сотрудникам всё чаще грозят судами из-за рабочих чатов

Главное — не забыть, в каком мессенджере есть рабочие чаты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Спроси любого: с последним рабочим днем заканчиваются и все обязательства перед бывшим работодателем. Но не всё так просто: в эпоху мессенджеров увольнение всё чаще становится лишь началом новой юридической истории.

Рабочие чаты и переписка в мессенджерах, фотографии документов, голосовые сообщения клиентам, внутренние обсуждения проектов — всё это может остаться в памяти телефона сотрудника еще долго после того, как ему выдали трудовую книжку и отключили корпоративную почту.

Именно здесь скрывается серьезный риск.

Если после увольнения бывший работник сохранит информацию, содержащую коммерческую тайну компании, а затем она окажется у третьих лиц, работодателю открывается дорога в суд. В отдельных случаях речь может идти не только о возмещении убытков, но и об уголовной ответственности. Подробности — в материале MSK1.RU.

Не каждый сотрудник обязан удалять переписку

Главный вопрос вовсе не в самом факте увольнения, а в том, через какие каналы велась рабочая коммуникация, объясняет в беседе с MSK1.RU владелец коммуникационного агентства Prix Club Полина Кондращук.

Если речь идет о корпоративной почте, внутреннем мессенджере компании или служебном аккаунте, ответственность лежит прежде всего на работодателе.

«В компаниях с выстроенной ИТ-инфраструктурой учетная запись сотрудника должна быть автоматически заблокирована или удалена в его последний рабочий день. Если этого не происходит, это уже сбой службы информационной безопасности, а не вина бывшего работника», — грамотно разъясняет эксперт.

Иными словами, сотрудник не должен самостоятельно закрывать корпоративную систему — это обязанность работодателя. Совсем другая ситуация возникает тогда, когда рабочие вопросы годами обсуждались, например, через личный Telegram.

Когда личный телефон превращается в юридическую проблему

Российские компании всё чаще сталкиваются с тем, что менеджеры, продавцы, маркетологи и руководители ведут всю работу через собственные смартфоны.

Там всё: контакты клиентов, история переговоров, коммерческие предложения, договоренности, иногда даже финансовые документы. И после увольнения вся эта информация продолжает храниться на личном устройстве бывшего сотрудника.

Именно здесь возникают самые сложные споры.

По словам Полины Кондращук, если через личный телефон передавалась служебная информация, работник действительно обязан передать работодателю необходимые рабочие данные, а переписку, содержащую коммерческую тайну, удалить.

Но существует принципиальная деталь: такая обязанность должна быть заранее закреплена документально. Недостаточно просто устно потребовать удалить чат. Соответствующие правила должны содержаться в трудовом договоре, локальных нормативных актах или внутренних положениях компании.

«Передача дел, включая рабочие чаты, становится обязательной именно при наличии соответствующей нормы во внутренних документах компании», — говорит руководитель оперативного штаба профсоюза «Новый Труд» юрист Алексей Неживой.

Если переписка являлась частью трудовых обязанностей, например, менеджер общался с клиентами через мессенджер, сотрудник должен передать работодателю рабочую информацию.

Без режима коммерческой тайны

Полина Кондращук говорит, что отдельную проблему представляют рабочие группы, которые сотрудники создают самостоятельно: всякие чаты и группы существуют вне корпоративной ИТ-системы, но именно там обсуждаются самые чувствительные вопросы бизнеса. Служба безопасности зачастую даже не знает о существовании таких чатов.

Закон обязывает сотрудника не разглашать коммерческую тайну работодателя и не использовать ее в личных целях даже после прекращения трудового договора, поясняет Алексей Неживой.

«Однако для применения этой нормы работодатель должен официально ввести режим коммерческой тайны, разъяснить сотруднику правила работы с такой информацией и получить его письменное подтверждение ознакомления», — разъясняет эксперт.

Если бывший сотрудник продолжит использовать полученную информацию и этим причинит вред работодателю, компания вправе взыскать с него убытки через суд.

«Причем работодатель обязан зафиксировать нарушение (составить акт, собрать логи доступа, свидетельские показания, экспертные заключения) и провести внутреннее расследование», — поясняет Алексей Неживой.

Эксперты MSK1.RU сходятся в одном: рассчитывать исключительно на добросовестность сотрудников уже невозможно. Нужны жесткие технические решения, поскольку обычные просьбы «удалить переписку после увольнения» не работают.