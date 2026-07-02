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Происшествия Ищут волонтеры и полиция: в Ярославле пропал 11-летний школьник

Ищут волонтеры и полиция: в Ярославле пропал 11-летний школьник

Женя ушел из дома в районе Ленинградского проспекта

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В Ярославле пропал 11-летний мальчик | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле пропал 11-летний мальчик | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max, Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле пропал 11-летний мальчик

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Max, Александра Мамонтова / 76.RU

В Дзержинском районе Ярославля объявили поиски 11-летнего Евгения Мугайских. Как сообщили в полиции, мальчик ушел из дома 1 июля. Школьник пропал в районе Ленинградского проспекта.

«Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить об этом в ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефону 8 (4852) 55-02-02 или 102», — обратились к ярославцам в полиции.

Приметы: на вид 11-12 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые. Был одет: черная кепка с белой надписью, красная футболка, графитовые шорты, черные кеды.

Поиски Жени ведут волонтеры отряда «ЯрСпас», а также полицейские.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пропавший ребенок Школьник ЯрСпас
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Комментарии
1
Гость
21 минута
Найдись, Женя!!!
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Гость
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