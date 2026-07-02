Ищут волонтеры и полиция: в Ярославле пропал 11-летний школьник

В Дзержинском районе Ярославля объявили поиски 11-летнего Евгения Мугайских. Как сообщили в полиции, мальчик ушел из дома 1 июля. Школьник пропал в районе Ленинградского проспекта.
«Если вы располагаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просим сообщить об этом в ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефону 8 (4852) 55-02-02 или 102», — обратились к ярославцам в полиции.
Приметы: на вид 11-12 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы русые. Был одет: черная кепка с белой надписью, красная футболка, графитовые шорты, черные кеды.
Поиски Жени ведут волонтеры отряда «ЯрСпас», а также полицейские.