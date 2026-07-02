Стало известно, с каких улиц Ярославля уберут контактную сеть троллейбусов

Власти рассматривают идею перейти на транспорт, которому не нужна контактная сеть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют освободить центральные улицы от проводов, в том числе от контактной сети троллейбусов. Прорабатывается вопрос для двух магистралей — улицы Первомайской и Большой Октябрьской. Троллейбусные маршруты при этом не отменят, а обещают заменить на машины с автономным ходом.

«В Ярославле по инициативе губернатора региона Михаила Евраева уже несколько лет реализуется проект „Чистое небо“. Мероприятия проекта синхронизированы с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и с приобретением новых современных троллейбусов, оснащенных функцией увеличенного автономного хода (до 30 километров). Техническая характеристика позволит подвижному составу проезжать участки улично-дорожной сети центра Ярославля без подключения к контактной сети», — уточнили 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.



Новый транспорт ждут в Ярославле до 10 августа. Тогда и планируют принять решение о начале работ с проводами.

«Окончательное решение будет принято после завершения поставки троллейбусов и проведения комплекса обкаточных мероприятий. Обо всех планируемых изменениях жители будут заблаговременно проинформированы», — добавили в Миндортрансе.

В апреле состоялись торги по приобретению в лизинг 32 новых троллейбусов. Это должен быть транспорт марок БКМ, КамАЗ и «Синара». Подрядчиком стало АО «Сбербанк Лизинг». Троллейбусы должны быть оснащены кондиционерами, терминалами бесконтактной оплаты, камерами видеонаблюдения, медиапанелями.

О деталях изменений на улицах 76.RU рассказала директор областного проектного института Маргарита Забелина. Он занимается проектированием будущего ремонта Большой Октябрьской улицы.

«Все эти провода — это визуальный мусор. Хотя мы уже привыкли и не всегда замечаем. Перекладывать их под землю — это дорогое удовольствие, организовать удается не всегда, обычно во время ремонтов. Например, когда улицу Свободы ремонтировали, перекладывали тротуары, проложили кабельную канализацию. У нас планируется к ремонту Большая Октябрьская, там будет чистое небо полностью на всем протяжении. В планах, я думаю, 2027–2028 год. Есть на нее готовый проект, в нем пока небольшие шероховатости, в том числе из-за „чистого неба“. Есть желание сделать с „чистым небом“ улицу Первомайскую.