Нападающий ярославского «Локомотива» рассказал, куда поехал в отпуск после хоккейного сезона

Хоккеист Егор Сурин проводит отпуск в родном городе, после победы в финале плей-офф он встретился с тренером Геннадием Ревиным Источник: В гостях у СУРЫ / Telegram











После победы в финале Кубка Гагарина и завершения сезона хоккеисты и тренеры уходят на отдых. Наставник железнодорожников Игорь Никитин ранее признавался, что отпуск любит проводить с семьей. Кто-то из игроков уже выбрался за границу — для отдыха на курортах и восстановления после травм.

Нападающий Егор Сурин отправился восстановиться после насыщенного сезона в свой родной город — Воронеж.

«Приехал к родным и друзьям отдыхать, при этом хожу на лед, играю в футбол, езжу на рыбалку», — рассказал в беседе с 76.RU Егор Сурин.

В Воронеже он успел повидаться с друзьями, посмотреть финал Лиги чемпионов, а также потренироваться на льду. За время пребывания в Воронеже Егор встретился со своими тренерами — Геннадием Ревиным и Андреем Сунцовым.

Егор рядом с тренером Андреем Сунцовым Источник: В гостях у СУРЫ / Telegram











Спортсмен родился в Воронеже 1 августа 2006 года, там же начал играть в хоккей. Егор выступал за команду «Буран». В 2019 году переехал в Ярославль и перешел в хоккейную школу «Локомотив-2004».

«Переезд стал следствием обоюдного желания игрока попробовать себя на новом уровне и клуба заполучить талантливого юниора», — написали в биографии игрока на сайте ХК «Локомотива».

В МХЛ Егор дебютировал за молодежку «Локо-76» в сезоне 22/23, тогда же перешел в «Локо». В КХЛ сыграл впервые в 2023 году, а уже в 2025-м завершил свой полноценный сезон. Сурин сыграл в 41 матче забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач.

В плей-офф в 2025 году принял участие в 12 играх, забросив пять шайб: три в серии с «Салаватом Юлаевым» в 1/2 плей-офф (6+), и две «Авангарду» в 1/4 (6+). В итоге вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.