Будут отстаивать честь Ярославля: кто из игроков «Локомотива» остался в команде еще на год

Кто останется в «Локомотиве» еще на один сезон Источник: официальный сайт ХК «Локомотив», Кирилл Поверинов / 76.RU











Нападающие Максим Березкин и Степан Никулин останутся в ярославском «Локомотиве» еще на один сезон. Об этом рассказали в самом клубе.

В команде до 2026 года остается один из лидеров Максим Березкин, входящий в лучшую тройку «Локомотива».

«Нападающий подписал новое соглашение с ярославским хоккейным клубом, рассчитанное на год. Наш воспитанник набрал 14 (9+5) очков в минувшем победном плей-офф и 56 (24+32) очков за весь чемпионский сезон. Это второй показатель результативности в команде», — рассказали в пресс-службе клуба.

Воспитанник ярославского клуба остается в «Локомотиве» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также до 2026 года остается коренной ярославец Степан Никулин. Нападающий завершил сезон 24/25 раньше, чем должен был, из-за травмы. Во время игры в ярославской молодежке «Локо» становился лучшим бомбардиром.

«Нападающий подписал новое соглашение с ярославским хоккейным клубом, рассчитанное на год. В чемпионском сезоне Степан сыграл в 59 матчах и набрал в них 24 (9+15) очка. К сожалению, из-за травмы, полученной в конце регулярки, форвард пропустил плей-офф, но сейчас активно восстанавливается», — рассказали в «Локомотиве».

Степан Никулин остался в ярославской команде Источник: официальный сайт ХК «Локомотив»









