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Спорт Финал плей-офф Будут отстаивать честь Ярославля: кто из игроков «Локомотива» остался в команде еще на год

Будут отстаивать честь Ярославля: кто из игроков «Локомотива» остался в команде еще на год

В клубе сделали заявление

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2 комментария
Кто останется в «Локомотиве» еще на один сезон | Источник: официальный сайт ХК «Локомотив», Кирилл Поверинов / 76.RUКто останется в «Локомотиве» еще на один сезон | Источник: официальный сайт ХК «Локомотив», Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто останется в «Локомотиве» еще на один сезон

Источник:

официальный сайт ХК «Локомотив», Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающие Максим Березкин и Степан Никулин останутся в ярославском «Локомотиве» еще на один сезон. Об этом рассказали в самом клубе.

В команде до 2026 года остается один из лидеров Максим Березкин, входящий в лучшую тройку «Локомотива».

«Нападающий подписал новое соглашение с ярославским хоккейным клубом, рассчитанное на год. Наш воспитанник набрал 14 (9+5) очков в минувшем победном плей-офф и 56 (24+32) очков за весь чемпионский сезон. Это второй показатель результативности в команде», — рассказали в пресс-службе клуба.

Воспитанник ярославского клуба остается в «Локомотиве» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВоспитанник ярославского клуба остается в «Локомотиве» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Воспитанник ярославского клуба остается в «Локомотиве»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Также до 2026 года остается коренной ярославец Степан Никулин. Нападающий завершил сезон 24/25 раньше, чем должен был, из-за травмы. Во время игры в ярославской молодежке «Локо» становился лучшим бомбардиром.

«Нападающий подписал новое соглашение с ярославским хоккейным клубом, рассчитанное на год. В чемпионском сезоне Степан сыграл в 59 матчах и набрал в них 24 (9+15) очка. К сожалению, из-за травмы, полученной в конце регулярки, форвард пропустил плей-офф, но сейчас активно восстанавливается», — рассказали в «Локомотиве».

Степан Никулин остался в ярославской команде | Источник: официальный сайт ХК «Локомотив»Степан Никулин остался в ярославской команде | Источник: официальный сайт ХК «Локомотив»

Степан Никулин остался в ярославской команде

Источник:

официальный сайт ХК «Локомотив»

Ранее мы рассказывали, у кого из хоккеистов ярославского «Локомотива», взявших Кубок Гагарина в этом сезоне, истекли контракты. Ранее уже стало известно, что «Локомотив» покинули защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут. Оба хоккеиста переходят в систему клуба НХЛ «Юту».

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Контракты
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Комментарии
2
Гость
22 часа
Каким образом они поедут в НХЛ если сейчас запред на выезд в США.
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