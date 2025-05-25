НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 759мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Как выбрать детский лагерь
Честное мнение об Абхазии
Следующий сезон для «Локомотива»
Руины заброшенного завода
Лотерейный эксперимент
Змеи на даче
Пропал медведик
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Спорт Финал плей-офф В КХЛ рассказали, когда ярославский «Локомотив» сыграет в новом сезоне: соперник известен

В КХЛ рассказали, когда ярославский «Локомотив» сыграет в новом сезоне: соперник известен

Железнодорожники начнут на домашнем льду

5 190
1 комментарий
Ярославский «Локомотив» сыграет с «Трактором» на матче Открытия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский «Локомотив» сыграет с «Трактором» на матче Открытия | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» сыграет с «Трактором» на матче Открытия

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

24 мая стало известно, что новый хоккейный сезон для ярославского «Локомотива» начнется в сентябре. На льду «Арены-2000» железнодорожники примут уже знакомую по прошедшему финалу челябинскую команду.

«Новый сезон начнется в том же месте, где завершился предыдущий: „Локомотив“ и „Трактор“ откроют регулярку 2025/2026 в Ярославле 5 сентября», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Кубок Открытия — трофей, вручаемый победителю первой игры каждого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. За него поборются победитель розыгрыша Кубка Гагарина и второй финалист.

Последним обладателем Кубка Открытия является ярославский «Локомотив». Впервые в истории команда получила награду, обыграв магнитогорский «Металлург» 3 сентября 2024 года. Железнодорожники победили со счетом 3:2.

Главный тренер «Трактора» сделал заявление после поражения ярославскому «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина. Бенуа Гру рассказал, чего не хватило команде.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Хоккей
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Почему бы не замахнуться на второй кубок?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление