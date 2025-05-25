В КХЛ рассказали, когда ярославский «Локомотив» сыграет в новом сезоне: соперник известен

Ярославский «Локомотив» сыграет с «Трактором» на матче Открытия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











24 мая стало известно, что новый хоккейный сезон для ярославского «Локомотива» начнется в сентябре. На льду «Арены-2000» железнодорожники примут уже знакомую по прошедшему финалу челябинскую команду.

«Новый сезон начнется в том же месте, где завершился предыдущий: „Локомотив“ и „Трактор“ откроют регулярку 2025/2026 в Ярославле 5 сентября», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Кубок Открытия — трофей, вручаемый победителю первой игры каждого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. За него поборются победитель розыгрыша Кубка Гагарина и второй финалист.

Последним обладателем Кубка Открытия является ярославский «Локомотив». Впервые в истории команда получила награду, обыграв магнитогорский «Металлург» 3 сентября 2024 года. Железнодорожники победили со счетом 3:2.