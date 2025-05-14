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Спорт Подробности Стало известно, где в Ярославле организуют фан-зону для болельщиков «Локомотива»

Стало известно, где в Ярославле организуют фан-зону для болельщиков «Локомотива»

Первая трансляция пройдет 15 мая

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Фан-зона для болельщиков «Локомотива» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФан-зона для болельщиков «Локомотива» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фан-зона для болельщиков «Локомотива» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле организуют фан-зону для болельщиков «Локомотива». Трансляцию матча (6+) с челябинским «Трактором» запустят на территории Вознесенских казарм на улице Свободы, 46 в 19:00 15 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

«В целях обеспечения безопасности количество мест ограничено. Запрещено проносить на территорию мероприятия алкогольные и другие напитки в любой таре и любого объема», — написали в соцсетях городской администрации.

К слову, болельщики «Локомотива» не раз просили ярославские власти поспособствовать в организации места для трансляции матчей. Вечером 14 мая губернатор Михаил Евраев сообщил, что поручил проработать вопрос по организации фан-зон во время матчей Кубка Гагарина в Ярославле

Наши коллеги из 74.RU показали, как болельщики «Трактора» со всего Челябинска поддерживали команду в собственной фан-зоне. К слову, там есть не только экран, но и куча мягких пуфиков, сцена для приглашенных гостей, а также точка с едой.

Как считаете, нужна в Ярославле своя фан-зона?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Локомотив Фан-зона
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