Ярославцам о такой остается лишь мечтать: показываем челябинскую фан-зону, где смотрят матчи «Локомотива»

В моменты триумфа «Трактора» площадка напоминала звездный океан Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











13 мая в Ярославле прошел первый матч (6+) финальной серии Кубка Гагарина. На ярославской «Арене-2000» за игрой следили свыше 7 тысяч зрителей. В Челябинске почти столько же болельщиков собралось поддержать команду в фан-зоне, организованную в Парке Гагарина.

К слову, ярославские болельщики не раз просили городские власти и губернатора поспособствовать в организации места для трансляции матчей. Вечером 14 мая глава региона Михаил Евраев сообщил, что поручил проработать вопрос по организации фан-зон во время матчей Кубка Гагарина в Ярославле. В мэрии позже уточнили, что трансляция матча (6+) «Локомотива» с челябинским «Трактором» запланирована на 19:00 15 мая на территории Вознесенских казарм на улице Свободы, 46.

«В целях обеспечения безопасности количество мест ограничено. Запрещено проносить на территорию мероприятия алкогольные и другие напитки в любой таре и любого объема», — сообщили в мэрии Ярославля.

Наши коллеги из 74.RU показывают, как болельщики «Трактора» со всего Челябинска поддерживали команду в собственной фан-зоне. К слову, там есть не только экран, но и куча мягких пуфиков, сцена для приглашенных гостей, а также точка с едой. В перерывах играет диджей, с фанатами также работает ведущий.

В Челябинске к финалу плей-офф подготовили огромную фан-зону в Парке Гагарина Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

А кто-то выбрал ее местом романтической встречи Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Собачка приуныла. Может, она болела за «Локо»? Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Голод не тетка, в перерыве можно и перекусить Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











А вот и ВИП-ложа! Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Так ликовали в парке после первого гола Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











А так — после второго. Смотрите со звуком.

Обстановка в фан-зоне после забитой шайбы Источник: ХК «Трактор»

За последний период матча болельщики испытали полный спектр эмоций Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Некоторые моменты заставляли сильно нервничать Источник: Наатлья Лапцевич / 74.RU











И злиться Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Кажется, кто-то сомневался в своей команде Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Но «Трактор» всё-таки победил! Первый матч финальной серии завершился со счетом 1:2 в пользу черно-белых. Следующая игра пройдет в Ярославле 15 мая.

Так праздновали победу в фан-зоне в Челябинске Источник: ХК «Трактор»

К слову, в полуфинале в Челябинске также организовывали фан-зону, тогда матчи транслировали на экране на пешеходной части улицы Кирова — Кировке. Однако места всем желающим посмотреть матч не хватило, тогда в городе приняли решение перенести фан-зону в парк.

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