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Спорт Финал плей-офф Фоторепортаж Ярославцам о такой остается лишь мечтать: показываем челябинскую фан-зону, где смотрят матчи «Локомотива»

Ярославцам о такой остается лишь мечтать: показываем челябинскую фан-зону, где смотрят матчи «Локомотива»

В парке собрались тысячи зрителей

271
2 комментария
В моменты триумфа «Трактора» площадка напоминала звездный океан | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ моменты триумфа «Трактора» площадка напоминала звездный океан | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В моменты триумфа «Трактора» площадка напоминала звездный океан

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

13 мая в Ярославле прошел первый матч (6+) финальной серии Кубка Гагарина. На ярославской «Арене-2000» за игрой следили свыше 7 тысяч зрителей. В Челябинске почти столько же болельщиков собралось поддержать команду в фан-зоне, организованную в Парке Гагарина.

К слову, ярославские болельщики не раз просили городские власти и губернатора поспособствовать в организации места для трансляции матчей. Вечером 14 мая глава региона Михаил Евраев сообщил, что поручил проработать вопрос по организации фан-зон во время матчей Кубка Гагарина в Ярославле. В мэрии позже уточнили, что трансляция матча (6+) «Локомотива» с челябинским «Трактором» запланирована на 19:00 15 мая на территории Вознесенских казарм на улице Свободы, 46.

«В целях обеспечения безопасности количество мест ограничено. Запрещено проносить на территорию мероприятия алкогольные и другие напитки в любой таре и любого объема», — сообщили в мэрии Ярославля.

Наши коллеги из 74.RU показывают, как болельщики «Трактора» со всего Челябинска поддерживали команду в собственной фан-зоне. К слову, там есть не только экран, но и куча мягких пуфиков, сцена для приглашенных гостей, а также точка с едой. В перерывах играет диджей, с фанатами также работает ведущий.

В Челябинске к финалу плей-офф подготовили огромную фан-зону в Парке Гагарина

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

А кто-то выбрал ее местом романтической встречи | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUА кто-то выбрал ее местом романтической встречи | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

А кто-то выбрал ее местом романтической встречи

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Собачка приуныла. Может, она болела за «Локо»? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСобачка приуныла. Может, она болела за «Локо»? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Собачка приуныла. Может, она болела за «Локо»?

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Голод не тетка, в перерыве можно и перекусить | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUГолод не тетка, в перерыве можно и перекусить | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Голод не тетка, в перерыве можно и перекусить

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

А вот и ВИП-ложа! | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUА вот и ВИП-ложа! | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

А вот и ВИП-ложа!

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Так ликовали в парке после первого гола | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUТак ликовали в парке после первого гола | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Так ликовали в парке после первого гола

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

А так — после второго. Смотрите со звуком.

Обстановка в фан-зоне после забитой шайбы

Источник:

ХК «Трактор»

За последний период матча болельщики испытали полный спектр эмоций | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗа последний период матча болельщики испытали полный спектр эмоций | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

За последний период матча болельщики испытали полный спектр эмоций

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Некоторые моменты заставляли сильно нервничать | Источник: Наатлья Лапцевич / 74.RUНекоторые моменты заставляли сильно нервничать | Источник: Наатлья Лапцевич / 74.RU

Некоторые моменты заставляли сильно нервничать

Источник:

Наатлья Лапцевич / 74.RU

И злиться | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUИ злиться | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

И злиться

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Кажется, кто-то сомневался в своей команде | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКажется, кто-то сомневался в своей команде | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Кажется, кто-то сомневался в своей команде

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Но «Трактор» всё-таки победил! Первый матч финальной серии завершился со счетом 1:2 в пользу черно-белых. Следующая игра пройдет в Ярославле 15 мая.

Так праздновали победу в фан-зоне в Челябинске

Источник:

ХК «Трактор»

К слову, в полуфинале в Челябинске также организовывали фан-зону, тогда матчи транслировали на экране на пешеходной части улицы Кирова — Кировке. Однако места всем желающим посмотреть матч не хватило, тогда в городе приняли решение перенести фан-зону в парк.

В Челябинске также организовывали фан-зону на главной пешеходной улице | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Челябинске также организовывали фан-зону на главной пешеходной улице | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Болельщики собирались с плакатами, чтобы посмотреть выездной матч любимой команды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUБолельщики собирались с плакатами, чтобы посмотреть выездной матч любимой команды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
На пешеходной улице выставили мягкие пуфы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНа пешеходной улице выставили мягкие пуфы | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
Кто-то приходил со своими креслами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUКто-то приходил со своими креслами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
А кто-то&nbsp;— с питомцами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUА кто-то&nbsp;— с питомцами | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
В день матча Кировка стала местом притяжения хоккейных фанатов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ день матча Кировка стала местом притяжения хоккейных фанатов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
+1
О, эта атмосфера! | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUО, эта атмосфера! | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Ранее мы публиковали подробный онлайн-репортаж о том, как прошел матч в Ярославле.

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ХК Трактор Кубок Гагарина Парк Гагарина ХК Локомотив Фан-зона Хоккей Матч
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Комментарии
2
Гость
38 минут
Здесь такого не сделают, потому что: А) В Ярославле всего боятся и власти проще не организовать, а все запретить , чтобы не дай бог что-то не случилось. Б) к сожалению и губернатору и мэру ярославский хоккей по большому счету до лампочки , а их появление на матчах это совсем про другое.
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