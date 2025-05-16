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Спорт С концертом и конкурсами: в Ярославле появится платная фан-зона для болельщиков «Локомотива»

С концертом и конкурсами: в Ярославле появится платная фан-зона для болельщиков «Локомотива»

Власти рассказали, где можно посмотреть хоккей 17 и 19 мая

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В Ярославле на время выездных матчей будет организована новая фан-зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле на время выездных матчей будет организована новая фан-зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на время выездных матчей будет организована новая фан-зона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

17 и 19 мая на время выездных матчей «Локомотива» (6+) в Ярославле будут работать две фан-зоны — во дворе Вознесенских казарм на улице Свободы и «Арене-2000». На площадках запланированы разные активности, к примеру, перед болельщиками в «Арене-2000» выступит музыкальная группа.

«Для гостей фан-зоны пройдёт концерт кавер-группы „Panna Cotta“ (16+), будут организованы развлечения в фойе, конкурсы от клуба и наших партнеров», — сообщили в пресс-службе ХК «Локомотив».

Вход в «Арену-2000» сделали платным, стоимость билета — 100 рублей. Матч будут транслировать по видеокубу.

Вторая площадка, как и в период Чемпионата мира по футболу-2018, организована на территории Вознесенских казарм. Там стоит экран, а также установлена торговая точка со снеками.

«В целях обеспечения безопасности количество мест ограничено. Запрещено проносить на территорию мероприятия алкогольные и другие напитки в любой таре и любого объема», — предупредили в мэрии.

Расписание матчей «Трактор» — «Локомотив»:

  • 17 мая: сбор болельщиков — в 15:30, начало матча — в 16:30;

  • 19 мая: сбор болельщиков — в 16:00, начало матча — до 17:00.

Ранее мы публиковали полный список адресов фан-зон по всей Ярославской области.

К слову, в Челябинске площадку для болельщиков «Трактора» организовали в местном парке имени Гагарина. В предыдущие матчи (6+) там собрались 10 тысяч болельщиков. Мы публиковали подробный обзор фан-зоны противника.

Как вы будете смотреть матчи на выезде?

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в Челябинске
не буду смотреть
в трансляции на сайте 76.RU
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Локомотив ХК Трактор Хоккей Фан-зона Трансляция игр Арена-2000
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