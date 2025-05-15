«Должны будем ответить в третьем матче»: главный тренер «Трактора» — о поражении в игре с «Локомотивом»

15 мая в 19:00 ярославский «Локомотив» встретится во второй игре серии финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (6+). Прошлая игра (6+) завершилась со счетом 1:2 в пользу челябинской команды.
Журналисты 76.RU уже работают в «Арене». В этой трансляции будем собирать всё самое яркое со второго матча финала плей-офф.
Начинается! В Ярославле образовываются пробки. Люди спешат на «Арену-2000», чтобы своими глазами увидеть «ледовое побоище».
Для тех, кто начал увлекаться хоккеем лишь во время начала финальной серии плей-офф, мы делали разбор, где объясняли, кто может завоевать Кубок Гагарина и почему у «Локомотива» еще есть шансы на победу после поражения в первом матче.
Болельщики уже делятся своими ожиданиями от матча (6+)! В Ярославль съехались жители разных городов, чтобы посмотреть на противостояние команд.
В «Локомотиве» рассказали, что Рихард Паник возвращается в состав «Локомотива» ко второму матчу (6+) финала. Ура!
И еще прогнозы от зрителей! Болельщики ожидают жаркую игру.
Вы только посмотрите, сколько болельщиков уже собралось у «Арены-2000»!
Тем временем «Трактор» вышел на раскатку! Готовится снова встретиться с хоккеистами «Локомотива».
Только посмотрите, какая милота! Болельщики поздравили с днем рождения защитника «Локомотива» Рушана Рафикова. 15 мая ему исполнилось 30 лет. Ну в честь такого праздника точно ожидаем победу железнодорожников!
А вот и раскатка «Локомотива». Готовятся к победе, красавцы!
Как выглядит фан-зона
Ярославцы сегодня собираются не только на «Арене-2000», но и в фан-зонах. Власти региона организовали специальные места, где болельщики могут посмотреть трансляцию матча.
В Ярославле такая находится на территории КСК «Вознесенский». Люди потихоньку собираются перед матчем.
«Всех просят пройти через металлоискатели. Забирают воду и еду», — рассказала корреспондент 76.RU Кристина Геворкян.
Тем временем вот так выглядит фан-зона в Челябинске. Кажется, будто собрались тысячи людей!
В ярославской фан-зоне можно купить выпечку, напитки, сладости, сухарики и другую закуску. Но вот со своей едой не пускают.
А пробки растут! Ярославцы рассказали, как добираются домой.