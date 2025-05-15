«Должны будем ответить в третьем матче»: главный тренер «Трактора» — о поражении в игре с «Локомотивом»

В Ярославле пройдет матч между «Локомотивом» и «Трактором»

15 мая в 19:00 ярославский «Локомотив» встретится во второй игре серии финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (6+). Прошлая игра (6+) завершилась со счетом 1:2 в пользу челябинской команды.

Журналисты 76.RU уже работают в «Арене». В этой трансляции будем собирать всё самое яркое со второго матча финала плей-офф.