НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 753мм 31%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Запустят скоростные теплоходы
Продают «Лабаз»
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Переговоры в Турции
Переговоры в Турции
Платная хоккейная фан-зона
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Что с баром в центре
Спорт Финал плей-офф Онлайн-трансляция «Должны будем ответить в третьем матче»: главный тренер «Трактора» — о поражении в игре с «Локомотивом»

«Должны будем ответить в третьем матче»: главный тренер «Трактора» — о поражении в игре с «Локомотивом»

Хоккеисты встретились на втором матче серии

7 329
19 комментариев
В Ярославле пройдет матч между «Локомотивом» и «Трактором» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пройдет матч между «Локомотивом» и «Трактором» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пройдет матч между «Локомотивом» и «Трактором»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 мая в 19:00 ярославский «Локомотив» встретится во второй игре серии финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (6+). Прошлая игра (6+) завершилась со счетом 1:2 в пользу челябинской команды.

Журналисты 76.RU уже работают в «Арене». В этой трансляции будем собирать всё самое яркое со второго матча финала плей-офф.

Алина Шибаева
В городе образовываются заторы | Источник: Яндекс.КартыВ городе образовываются заторы | Источник: Яндекс.Карты

В городе образовываются заторы

Источник:

Яндекс.Карты

Начинается! В Ярославле образовываются пробки. Люди спешат на «Арену-2000», чтобы своими глазами увидеть «ледовое побоище».

Обсудить
Алина Шибаева

Для тех, кто начал увлекаться хоккеем лишь во время начала финальной серии плей-офф, мы делали разбор, где объясняли, кто может завоевать Кубок Гагарина и почему у «Локомотива» еще есть шансы на победу после поражения в первом матче.

Обсудить
Алина Шибаева

Болельщики уже делятся своими ожиданиями от матча (6+)! В Ярославль съехались жители разных городов, чтобы посмотреть на противостояние команд.

Ярославцы верят в победу «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот челябинцы болеют за «Трактор»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Алина Шибаева
Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / TelegramИсточник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram
Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

В «Локомотиве» рассказали, что Рихард Паник возвращается в состав «Локомотива» ко второму матчу (6+) финала. Ура!

Обсудить
Алина Шибаева

И еще прогнозы от зрителей! Болельщики ожидают жаркую игру.

Зрители приехали большими компаниями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть те, кто планирует смотреть игру в фан-зоне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Алина Шибаева
Люди собираются у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди собираются у «Арены-2000» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсточник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вы только посмотрите, сколько болельщиков уже собралось у «Арены-2000»!

Обсудить
Алина Шибаева

Болельщики уже заполнили «Арену-2000»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Людей становится всё больше

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обсудить
Алина Шибаева

Хоккеисты готовятся к игре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тем временем «Трактор» вышел на раскатку! Готовится снова встретиться с хоккеистами «Локомотива».

Обсудить
Алина Шибаева
Источник: Варвара Киселева / 76.RUИсточник: Варвара Киселева / 76.RU
Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

Только посмотрите, какая милота! Болельщики поздравили с днем рождения защитника «Локомотива» Рушана Рафикова. 15 мая ему исполнилось 30 лет. Ну в честь такого праздника точно ожидаем победу железнодорожников!

Обсудить
Алина Шибаева
Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и раскатка «Локомотива». Готовятся к победе, красавцы!

Обсудить
Алина Шибаева

Как выглядит фан-зона

Ярославцы сегодня собираются не только на «Арене-2000», но и в фан-зонах. Власти региона организовали специальные места, где болельщики могут посмотреть трансляцию матча.

КСК «Вознесенский» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUКСК «Вознесенский» | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

КСК «Вознесенский»

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле такая находится на территории КСК «Вознесенский». Люди потихоньку собираются перед матчем.

«Всех просят пройти через металлоискатели. Забирают воду и еду», — рассказала корреспондент 76.RU Кристина Геворкян.

Пронести с собой вкусняшки не получится | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUПронести с собой вкусняшки не получится | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Пронести с собой вкусняшки не получится

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Обсудить
Алина Шибаева

А вот так в Челябинске

Источник:

Михаил Шилкин / 74.RU

Только посмотрите на масштабы!

Источник:

Михаил Шилкин / 74.RU

Тем временем вот так выглядит фан-зона в Челябинске. Кажется, будто собрались тысячи людей!

Обсудить
Алина Шибаева
Источник: Кристина Геворкян / 76.RUИсточник: Кристина Геворкян / 76.RU
Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В ярославской фан-зоне можно купить выпечку, напитки, сладости, сухарики и другую закуску. Но вот со своей едой не пускают.

Обсудить
Алина Шибаева

А пробки растут! Ярославцы рассказали, как добираются домой.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Финал плей-офф Трактор Игра
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Гость
15 мая, 21:27
Вдули девочкам.
Гость
15 мая, 19:39
Трактор чемпион. 👍
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление