Смотрим не только по телевизору: список адресов фан-зон для болельщиков «Локомотива» в Ярославской области

Где будут расположены фан-зоны в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле 15 мая пройдет второй матч (6+) финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Власти региона сообщили, что для болельщиков подготовят фан-зоны. В правительстве Ярославской области опубликовали список мест, где они будут размещены.

«К финальным играм приковано внимание тысяч болельщиков „Локомотива“. Важно не просто создать условия для просмотра матчей болельщиками, а в первую очередь обеспечить безопасность людей. И этому необходимо уделить самое серьезное внимание», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — «В будущем такие точки притяжения должны действовать на постоянной основе, а транслировать необходимо все знаковые события в регионе».

Список мест под фан-зоны

Ярославль — КСК «Вознесенский»;

Рыбинск — Дворец молодежи (улица Луговая, 17);

Переславль-Залесский — Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция будет перенесена в кинозал Дома культуры;

Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

Углич — Успенская площадь;

поселок Борисоглебский — парк «Солнечный»;

Ростов Великий — Городской сад (Советская площадь, 20б);

Пошехонье — МКДЦ (улица Преображенского, 1);

поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

Рыбинский округ — поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7);

Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а);

Ярославский округ — молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);

Данилов — Советская площадь;

Брейтово — районный Дом культуры.