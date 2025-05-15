Смотрим не только по телевизору: список адресов фан-зон для болельщиков «Локомотива» в Ярославской области

В Ярославле 15 мая пройдет второй матч (6+) финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Власти региона сообщили, что для болельщиков подготовят фан-зоны. В правительстве Ярославской области опубликовали список мест, где они будут размещены.
«К финальным играм приковано внимание тысяч болельщиков „Локомотива“. Важно не просто создать условия для просмотра матчей болельщиками, а в первую очередь обеспечить безопасность людей. И этому необходимо уделить самое серьезное внимание», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — «В будущем такие точки притяжения должны действовать на постоянной основе, а транслировать необходимо все знаковые события в регионе».
Список мест под фан-зоны
Ярославль — КСК «Вознесенский»;
Рыбинск — Дворец молодежи (улица Луговая, 17);
Переславль-Залесский — Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция будет перенесена в кинозал Дома культуры;
Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
Углич — Успенская площадь;
поселок Борисоглебский — парк «Солнечный»;
Ростов Великий — Городской сад (Советская площадь, 20б);
Пошехонье — МКДЦ (улица Преображенского, 1);
поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);
Рыбинский округ — поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7);
Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а);
Ярославский округ — молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);
Данилов — Советская площадь;
Брейтово — районный Дом культуры.
Прошла игра (6+) между «Локомотивом» и «Трактором» завершилась со счетом 1:2 в пользу челябинской команды. Мы рассказывали, почему у «Локомотива» все еще есть шансы получить Кубок Гагарина.