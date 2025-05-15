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Смотрим не только по телевизору: список адресов фан-зон для болельщиков «Локомотива» в Ярославской области

Власти рассказали, где организуют места для любителей хоккея

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Где будут расположены фан-зоны в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде будут расположены фан-зоны в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где будут расположены фан-зоны в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 15 мая пройдет второй матч (6+) финальной серии плей-офф между «Локомотивом» и челябинским «Трактором». Власти региона сообщили, что для болельщиков подготовят фан-зоны. В правительстве Ярославской области опубликовали список мест, где они будут размещены.

«К финальным играм приковано внимание тысяч болельщиков „Локомотива“. Важно не просто создать условия для просмотра матчей болельщиками, а в первую очередь обеспечить безопасность людей. И этому необходимо уделить самое серьезное внимание», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — «В будущем такие точки притяжения должны действовать на постоянной основе, а транслировать необходимо все знаковые события в регионе».

Список мест под фан-зоны

  • Ярославль — КСК «Вознесенский»;

  • Рыбинск — Дворец молодежи (улица Луговая, 17);

  • Переславль-Залесский — Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция будет перенесена в кинозал Дома культуры;

  • Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

  • Углич — Успенская площадь;

  • поселок Борисоглебский — парк «Солнечный»;

  • Ростов Великий — Городской сад (Советская площадь, 20б);

  • Пошехонье — МКДЦ (улица Преображенского, 1);

  • поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

  • Рыбинский округ — поселок Каменники (улица Заводская, рядом с домом № 7);

  • Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое (улица Ярославская, земельный участок № 75а);

  • Ярославский округ — молодежный центр «Содействие» (поселок Лесная Поляна, 37);

  • Данилов — Советская площадь;

  • Брейтово — районный Дом культуры.

Прошла игра (6+) между «Локомотивом» и «Трактором» завершилась со счетом 1:2 в пользу челябинской команды. Мы рассказывали, почему у «Локомотива» все еще есть шансы получить Кубок Гагарина.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Фан-зона Хоккей Финал плей-офф
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