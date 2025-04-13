«Я согласна его любить»: по кому из хоккеистов «Локомотива» сохнут ярославские болельщицы

Ярославские хоккеисты точно не будут жаловаться на отсутствие внимания от поклонниц. Им посвящают плакаты «Хочу замуж за хоккеиста», пишут пламенные посты в социальных сетях и отправляют валентинки с поцелуями. Кто же заставляет сердца ярославских болельщиц биться чаще?
Мы выбрали хоккеистов клуба, которые наиболее популярны в соцестях. В этом материале — обзор кумиров юных фанаток.
Даниил Тесанов № 89
23-летнего нападающего можно смело назвать одним из самых заметных игроков. Его личные болельщицы в социальных сетях присваивают себе его фамилию и посвящают ему эдиты.
Эдиты — небольшие видеоролики, которые отличаются от обыкновенных нарезок тем, что в них присутствует много различных спецэффектов, которые пользователи создают в различных программах для монтажа, поверх накладывая музыку.
Чем же он выделяется среди остальных игроков? Многие болельщицы отмечают, что любят смотреть, как он дерется.
«Даня Тесанов всегда хорош в борьбе и перед воротами, и за владение шайбой», — отмечает Наталья в комментариях в сообществе «Локомотива» в «Вконтакте».
«Просто красиво дерется» — сказала болельщица «Локомотива» в видеоролике, посвященном 14 февраля 2024 года про хоккеиста.
«Он прекрасен», — пишет София в телеграм-канале «Локомтива».1
Даниил Тесанов играет за «Локомотив» с сезона 20/21. Он воспитанник ярославской школы хоккея. Вместе с молодежкой «Локо» он взял Кубок Харламова в 2019 году. Рост молодого человека, как указано на сайте КХЛ — 190 см. Контракт с игроком заключен до 2026 года.
Егор Сурин № 70
С каждым годом в состав «Локомотива» приходит все больше молодых игроков. Это привлекает внимание юных болельщиц. Так случилось и с 18-летним Егором Суриным. Нападающий активно ведет свой телеграм-канал, где подписчицы пишут ему милые комментарии.
«Красавчик», — пишет болельщица Карина под фотографией хоккеиста.
«Сурин, лично от тебя жду много голов в этом матче», — сообщила Мария под постом в телеграм-канале Егора Сурина.
Егор был выбран на драфте в 2024 году командой «Нэшвилл Предаторз» из США. После завершения контракта в «Локомотиве» он может продолжить карьеру там. До хоккейного сезона в «Локомотиве», спортсмен играл в ярославской молодежке. Егор родом из Воронежа и перед сезоном 2019/20 перешел в ярославский клуб. Рост Егора — 187 см.
Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, проводимое в Национальной хоккейной лиге, заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определённым критериям отбора, профессиональным клубам Лиги. Драфт НХЛ проводится один раз в год, обычно в течение двух-трёх недель после завершения предыдущего сезона.
«Нэшвилл Предаторз» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Нашвилл, штат Теннесси, США.
«Егор, сияй, я надеюсь на вас», — написала Екатерина.
Даниил Бут № 50
Хоккеист под 50-ым номером покоряет сердца болельщиц со своего первого года в КХЛ. Нападающему, ростом под два метра, персональные поклонницы рисуют плакаты: «Хочу замуж за Бута». Однако в Сети девушки пишут грустные посты из-за того, что Даниил выбран на драфте в 2023 году клубом НХЛ и рано или поздно может уехать. Нападающему 20 лет.
«Даня — мой краш» — пишет подписчица в комментариях.
«Данечка просто няшка» — пишет в соцсетях Оксана.
«Так, Бут занят» — пишет пользователь «Тик-тока».
Бут дебютировал в КХЛ в домашнем матче «Локомотива» против минского «Динамо» (6+) 15 октября 2022 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата МХЛ в 2023 году и серебряным в 2024-ом.
Дмитрий Симашев № 26
Высокий и скромный 20-летний защитник команды также не остался без внимания болельщиц. Плакаты на арене с персональными надписями для Дмитрия стали появляться все чаще. Но для болельщиц и тут есть разочарование. Дмитрий Симашев может уехать играть за другой клуб также, как и Даниил Бут. Они после завершения контракта в «Локомотиве» могут продолжить карьеру в США.
«Можно вечно смотреть на огонь, на воду, и слушать, как Дима даёт интервью! Умничка и красавчик», — пишет Галина.
«Я согласна его любить», — комментирует пользователь «Тик-тока» Юлия.
«Симашев — икона», — написал пользователь «Тик-тока» под видео, где есть Дмитрий.
«Как смотреть на них с Даней, понимая, что они уедут» — сообщил пользователь Тик-тока.
Хоккеист родом из Костромы. Изначально Симашев играл на позиции нападающего, но перешел в защиту из-за нехватки стартовой скорости. Дмитрий стал первым игроком 2005 года рождения, который дебютировал в КХЛ. Он сделал это 2 сентября в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Рост Дмитрия Симашева — 196 см.
Даниил Исаев № 92
Особую любовь болельщиц удалось заслужить 25-летнему Даниилу Исаеву. Вратарь покорил фанатов мастерством и профессиональными навыками. Даниилу удалось впечатлить дам своей надежностью — с ним ворота, как за каменной стеной. А недавняя травма заставила болельщиц поволноваться за хоккеиста.
«Самый красивый вратарь», — написала подписчица телеграм-канала «Локомотива».
По данным КХЛ, рост вратаря — 183 см.
«Даня, я тебя люблю, ты лучший вратарь в мире», — призналась болельщица Александра.
«О, боги, эти глаза — как океан. В них утонуть можно», — отметила Ольга в комментариях.
Даниил — воспитанник хоккейной школы ярославского «Локомотива», в составе молодежки «Локо» становился обладателем Кубка Харламова. В сезоне 2018/2019, 2 октября 2018 года дебютировал в КХЛ, в матче против нижнекамского «Нефтехимика».
Это далеко не все хоккеисты, которые смогли привлечь к себе внимание девушек. Ранее защитник Дмитрий Симашев рассказал, как себя чувствует один из главных фаворитов среди болельщиц ранее травмированный Степан Никулин.
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