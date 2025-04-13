«Я согласна его любить»: по кому из хоккеистов «Локомотива» сохнут ярославские болельщицы

Болельщицы написали много приятных комментариев игрокам «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославские хоккеисты точно не будут жаловаться на отсутствие внимания от поклонниц. Им посвящают плакаты «Хочу замуж за хоккеиста», пишут пламенные посты в социальных сетях и отправляют валентинки с поцелуями. Кто же заставляет сердца ярославских болельщиц биться чаще?

Мы выбрали хоккеистов клуба, которые наиболее популярны в соцестях. В этом материале — обзор кумиров юных фанаток.

Даниил Тесанов № 89

Даниил Тесанов играет на позиции нападающего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











23-летнего нападающего можно смело назвать одним из самых заметных игроков. Его личные болельщицы в социальных сетях присваивают себе его фамилию и посвящают ему эдиты.

Эдиты — небольшие видеоролики, которые отличаются от обыкновенных нарезок тем, что в них присутствует много различных спецэффектов, которые пользователи создают в различных программах для монтажа, поверх накладывая музыку.

Чем же он выделяется среди остальных игроков? Многие болельщицы отмечают, что любят смотреть, как он дерется.

Фанаткам Даниила Тесанова нравится смотреть, как он дерется Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Даня Тесанов всегда хорош в борьбе и перед воротами, и за владение шайбой», — отмечает Наталья в комментариях в сообществе «Локомотива» в «Вконтакте».

«Просто красиво дерется» — сказала болельщица «Локомотива» в видеоролике, посвященном 14 февраля 2024 года про хоккеиста.

«Он прекрасен», — пишет София в телеграм-канале «Локомтива».1

Нападающий является воспитанником ярославского клуба Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даниил Тесанов играет за «Локомотив» с сезона 20/21. Он воспитанник ярославской школы хоккея. Вместе с молодежкой «Локо» он взял Кубок Харламова в 2019 году. Рост молодого человека, как указано на сайте КХЛ — 190 см. Контракт с игроком заключен до 2026 года.

Егор Сурин № 70

Егор Сурин активно ведет свой телеграм-канал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С каждым годом в состав «Локомотива» приходит все больше молодых игроков. Это привлекает внимание юных болельщиц. Так случилось и с 18-летним Егором Суриным. Нападающий активно ведет свой телеграм-канал, где подписчицы пишут ему милые комментарии.

«Красавчик», — пишет болельщица Карина под фотографией хоккеиста.

«Сурин, лично от тебя жду много голов в этом матче», — сообщила Мария под постом в телеграм-канале Егора Сурина.

Егор Сурин нравится юным болельщицам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Егор был выбран на драфте в 2024 году командой «Нэшвилл Предаторз» из США. После завершения контракта в «Локомотиве» он может продолжить карьеру там. До хоккейного сезона в «Локомотиве», спортсмен играл в ярославской молодежке. Егор родом из Воронежа и перед сезоном 2019/20 перешел в ярославский клуб. Рост Егора — 187 см.

Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, проводимое в Национальной хоккейной лиге, заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определённым критериям отбора, профессиональным клубам Лиги. Драфт НХЛ проводится один раз в год, обычно в течение двух-трёх недель после завершения предыдущего сезона. «Нэшвилл Предаторз» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Нашвилл, штат Теннесси, США.

Егор Сурин проводит свой первый плей-офф в КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Егор, сияй, я надеюсь на вас», — написала Екатерина.

Даниил Бут № 50

Даниил Бут был выбран на драфте 2023 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоккеист под 50-ым номером покоряет сердца болельщиц со своего первого года в КХЛ. Нападающему, ростом под два метра, персональные поклонницы рисуют плакаты: «Хочу замуж за Бута». Однако в Сети девушки пишут грустные посты из-за того, что Даниил выбран на драфте в 2023 году клубом НХЛ и рано или поздно может уехать. Нападающему 20 лет.

«Даня — мой краш» — пишет подписчица в комментариях.

«Данечка просто няшка» — пишет в соцсетях Оксана.

Даниил Бут проводит в КХЛ второй сезон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Так, Бут занят» — пишет пользователь «Тик-тока».

Бут дебютировал в КХЛ в домашнем матче «Локомотива» против минского «Динамо» (6+) 15 октября 2022 года. Хоккеист является бронзовым призером чемпионата МХЛ в 2023 году и серебряным в 2024-ом.

Дмитрий Симашев № 26

Дмитрий Симашев проявил себя надежным защитником Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Высокий и скромный 20-летний защитник команды также не остался без внимания болельщиц. Плакаты на арене с персональными надписями для Дмитрия стали появляться все чаще. Но для болельщиц и тут есть разочарование. Дмитрий Симашев может уехать играть за другой клуб также, как и Даниил Бут. Они после завершения контракта в «Локомотиве» могут продолжить карьеру в США.

«Можно вечно смотреть на огонь, на воду, и слушать, как Дима даёт интервью! Умничка и красавчик», — пишет Галина.

Девушки часто рисуют плакаты Дмитрию Симашеву Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Я согласна его любить», — комментирует пользователь «Тик-тока» Юлия.

«Симашев — икона», — написал пользователь «Тик-тока» под видео, где есть Дмитрий.

«Как смотреть на них с Даней, понимая, что они уедут» — сообщил пользователь Тик-тока.

Дмитрий Симашев был выбран на драфте 2023 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хоккеист родом из Костромы. Изначально Симашев играл на позиции нападающего, но перешел в защиту из-за нехватки стартовой скорости. Дмитрий стал первым игроком 2005 года рождения, который дебютировал в КХЛ. Он сделал это 2 сентября в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». Рост Дмитрия Симашева — 196 см.

Даниил Исаев № 92

Даниил Исаев покорил девушек своими голубыми глазами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Особую любовь болельщиц удалось заслужить 25-летнему Даниилу Исаеву. Вратарь покорил фанатов мастерством и профессиональными навыками. Даниилу удалось впечатлить дам своей надежностью — с ним ворота, как за каменной стеной. А недавняя травма заставила болельщиц поволноваться за хоккеиста.

«Самый красивый вратарь», — написала подписчица телеграм-канала «Локомотива».

По данным КХЛ, рост вратаря — 183 см.

Даниил Исаев влюбил болельщиц в себя своей игрой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Даня, я тебя люблю, ты лучший вратарь в мире», — призналась болельщица Александра.

«О, боги, эти глаза — как океан. В них утонуть можно», — отметила Ольга в комментариях.

Даниил — воспитанник хоккейной школы ярославского «Локомотива», в составе молодежки «Локо» становился обладателем Кубка Харламова. В сезоне 2018/2019, 2 октября 2018 года дебютировал в КХЛ, в матче против нижнекамского «Нефтехимика».

Даниил Исаев воспитанник ярославского «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это далеко не все хоккеисты, которые смогли привлечь к себе внимание девушек. Ранее защитник Дмитрий Симашев рассказал, как себя чувствует один из главных фаворитов среди болельщиц ранее травмированный Степан Никулин.