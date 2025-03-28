«Сделали операцию»: в «Локомотиве» рассказали о состоянии травмированного хоккеиста

Защитник Симашев (играет под номером 26) рассказал, что сейчас с нападающим Степаном Никулиным (№ 13) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











27 марта после матча между ярославским «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо» (6+) защитник Дмитрий Симашев рассказал 76.RU, в каком состоянии находится ранее травмированный нападающий Степан Никулин. Несмотря на травму, Никулин посещает домашние матчи, правда, смотрит игры с трибуны.

«Мы с ним на связи каждый день. Он приходит на матчи и здесь смотрит (на „Арене-2000“. — Прим. ред.). Ему операцию сделали, сейчас всё хорошо», — сказал игрок «Локомотива» Дмитрий Симашев.

Что случилось со Степаном Никулиным

В матче против «Нефтехимика» (6+) 14 марта Степан Никулин был травмирован во время второго периода. Игрок команды из Нижнекамска применил силовой прием к Степану, он упал на лед и не смог самостоятельно подняться. Тогда товарищи увели его со льда. Игрока, который применил силовой, не наказали штрафом. Сразу после игры главный тренер команды высказался по поводу состояния хоккеиста.

«Травма Степана, конечно, не к месту, но это хоккей. Там серьезно (про последствия. — Прим. ред.)», — сообщал 14 марта на пресс-конференции с журналистами наставник «Локомотива» Игорь Никитин.

Степан Никулин выпал из распоряжения команды до конца сезона. На подмогу ярославцам из пермского «Молота» был вызван нападающий Илья Николаев. На пресс-конференции 17 марта журналисты поинтересовались, выйдет ли на лед в этом сезоне Степан Никулин.

«Вернется, если только какой-нибудь знахарь подлечит. Скорее всего, это уже всё. К сожалению, но это жизнь», — ответил главный тренер.

После стало известно, что Степана Никулина прооперировали. Это подтвердил Игорь Никитин на открытой тренировке «Локомотива». Тогда же нападающий «Локомотива» Георгий Иванов сообщил, что Степана будет не хватать.