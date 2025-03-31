НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

с-в.

 759мм 65%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,50
EUR 92,43
В лесу нашли первые грибы
Когда отключат отопление
Кто выкупил гостиницу
Зачисление в первые классы
Продают недострой
Отправят ли срочников на СВО
Новый микрорайон у третьего моста
Погода в апреле
Кому одобрят ипотеку
Все о весеннем призыве 2025
Спорт «Черновая работа»: главный тренер «Локомотива» высказался о победе в третьем матче плей-офф

«Черновая работа»: главный тренер «Локомотива» высказался о победе в третьем матче плей-офф

Ярославцы вновь обыграли нижегородцев

106
Написать комментарий
Игорь Никитин прокомментировал третью победу «Локомотива» над «Торпедо» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин прокомментировал третью победу «Локомотива» над «Торпедо» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин прокомментировал третью победу «Локомотива» над «Торпедо»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

31 марта ярославский ХК «Локомотив» одержал третью победу (6+) над своим соперником по первому раунду в плей-офф. В этот раз нижегородское «Торпедо» уступило со счетом 2:4. Игра прошла на выезде в Нижнем Новгороде.

«Тяжелая игра, тяжелая победа. Готовимся дальше», — сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ярославской команды Игорь Никитин.

Как прошла игра

Первый период «Локомотив» начал с удаления. Защитник Андрей Сергеев получил двухминутный штраф за блокировку. Этим воспользовался соперник и забросил шайбу в большинстве. Ярославцам потребовалось около трех минут, чтобы догнать «Торпедо» по счету. Нападающий Денис Алексеев забросил шайбу при игре в равных составах. Следом ворота соперника поразил Максим Шалунов. Перед тем, как засчитать гол, судьи пересмотрели момент. В итоге счет в конце периода был 2:1 в пользу ярославцев.

«Много катались обе команды, создавали в две стороны моментов. Было много черновой работы. Плюс повлияла психология, поддержка местной команды», — объяснил Игорь Никитин.

Опасный момент был у Егора Сурина. Молодой нападающий во время атаки наехал на ворота соперника и едва не травмировался. Игрок ударился лицом, после чего его увели в раздевалку. Он вернулся на лед в защитной маске.

Во втором периоде ярославцы снова пропустили шайбу в меньшинстве. В этот раз за подножку был удален защитник «Локомотива» Никита Черепанов. Однако хозяевам льда не пришлось долго ждать ответа от гостей. Нападающему Артуру Каюмову потребовалось менее 20 секунд, чтобы сделать счет на табло 3:2.

Во время третьей двадцатиминутки «Локомотиву» пришлось побороться за еще одну заброшенную шайбу. Ярославцы забросили четвертую в пустые ворота после остановки игрового времени. Судьи шайбу не зачитали. Но просто так со льда ярославцы уйти не могли. Артур Каюмов оформил дубль. «Локомотив» победил со счетом 4:2.

Основным вратарем в стартовой заявке матча был Даниил Исаев.

Как прошла первая (6+) и вторая (6+) игры «Локомотива» против «Торпедо» можно прочитать у нас на сайте. 2 апреля ярославцам предстоит встретиться с нижегородцами на их льду в четвертый раз (6+).

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Спорт Хоккей Торпедо
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление