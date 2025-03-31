«Черновая работа»: главный тренер «Локомотива» высказался о победе в третьем матче плей-офф

Игорь Никитин прокомментировал третью победу «Локомотива» над «Торпедо» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











31 марта ярославский ХК «Локомотив» одержал третью победу (6+) над своим соперником по первому раунду в плей-офф. В этот раз нижегородское «Торпедо» уступило со счетом 2:4. Игра прошла на выезде в Нижнем Новгороде.

«Тяжелая игра, тяжелая победа. Готовимся дальше», — сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ярославской команды Игорь Никитин.

Как прошла игра

Первый период «Локомотив» начал с удаления. Защитник Андрей Сергеев получил двухминутный штраф за блокировку. Этим воспользовался соперник и забросил шайбу в большинстве. Ярославцам потребовалось около трех минут, чтобы догнать «Торпедо» по счету. Нападающий Денис Алексеев забросил шайбу при игре в равных составах. Следом ворота соперника поразил Максим Шалунов. Перед тем, как засчитать гол, судьи пересмотрели момент. В итоге счет в конце периода был 2:1 в пользу ярославцев.

«Много катались обе команды, создавали в две стороны моментов. Было много черновой работы. Плюс повлияла психология, поддержка местной команды», — объяснил Игорь Никитин.

Опасный момент был у Егора Сурина. Молодой нападающий во время атаки наехал на ворота соперника и едва не травмировался. Игрок ударился лицом, после чего его увели в раздевалку. Он вернулся на лед в защитной маске.

Во втором периоде ярославцы снова пропустили шайбу в меньшинстве. В этот раз за подножку был удален защитник «Локомотива» Никита Черепанов. Однако хозяевам льда не пришлось долго ждать ответа от гостей. Нападающему Артуру Каюмову потребовалось менее 20 секунд, чтобы сделать счет на табло 3:2.

Во время третьей двадцатиминутки «Локомотиву» пришлось побороться за еще одну заброшенную шайбу. Ярославцы забросили четвертую в пустые ворота после остановки игрового времени. Судьи шайбу не зачитали. Но просто так со льда ярославцы уйти не могли. Артур Каюмов оформил дубль. «Локомотив» победил со счетом 4:2.

Основным вратарем в стартовой заявке матча был Даниил Исаев.