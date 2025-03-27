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Спорт Результаты первого матча «Локомотива» с «Торпедо» в плей-офф: публикуем разбор игры

Результаты первого матча «Локомотива» с «Торпедо» в плей-офф: публикуем разбор игры

Яркие моменты со встречи в Ярославле

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1 комментарий
«Локомотив» выиграл в матче с «Торпедо» | Источник: Варвара Киселева / 76.RU«Локомотив» выиграл в матче с «Торпедо» | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

«Локомотив» выиграл в матче с «Торпедо»

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

В Ярославле 27 марта прошел первый матч (6+) в плей-офф «Локомотива» с нижегородским «Торпедо». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

В первом периоде не было голов. Ярославцы трижды играли в большинстве, но шайбу в ворота соперника забросить так и не смогли.

Второй период голом открыл ярославский нападающий Максим Березкин. Соперник смог сравнять счет, но ближе к концу второй двадцатиминутки игроки «Локомотива», нападающий Денис Алексеев и защитник Мартин Гернат, порадовали болельщиков голами. В конце второго периода счет составил 3:1.

Травму едва не получил защитник «Локомотива» Андрей Сергеев. Хоккеист покинул лед с помощью товарищей по команде и медперсонала. Через некоторое время вернулся на площадку и продолжил игру.

Кадры из «Арены-2000», где проходит матч

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

В третьем периоде ни одна из команд не забросила гол. Ярославцам за четыре минуты до конца встречи пришлось сыграть вчетвером, но реализовать большинство сопернику не удалось. Удаление получил Максим Шалунов. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива».

На воротах «Локомотива» весь матч стоял Даниил Исаев. В последней игре регулярного чемпионата он также был основным голкипером.

В серии с нижегородцами ярославцы ведут со счетом 1:0. Впереди у «Локомотива» второй домашний матч против «Торпедо» (6+). Он пройдет 29 марта.

Ранее на открытой тренировке главный тренер команды Игорь Никитин рассказал о состоянии травмированного Степана Никулина. Подробности — в этом материале.

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Комментарии
1
Гость
4 часа
В воротах, а не НА. Играл, а не стоял. Откуда вы такие? Хотите хайпануть на том, в чём не разбираетесь - пишите хоть грамотно. А лучше не пишите.
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