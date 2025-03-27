Результаты первого матча «Локомотива» с «Торпедо» в плей-офф: публикуем разбор игры

«Локомотив» выиграл в матче с «Торпедо» Источник: Варвара Киселева / 76.RU











В Ярославле 27 марта прошел первый матч (6+) в плей-офф «Локомотива» с нижегородским «Торпедо». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

В первом периоде не было голов. Ярославцы трижды играли в большинстве, но шайбу в ворота соперника забросить так и не смогли.

Второй период голом открыл ярославский нападающий Максим Березкин. Соперник смог сравнять счет, но ближе к концу второй двадцатиминутки игроки «Локомотива», нападающий Денис Алексеев и защитник Мартин Гернат, порадовали болельщиков голами. В конце второго периода счет составил 3:1.

Травму едва не получил защитник «Локомотива» Андрей Сергеев. Хоккеист покинул лед с помощью товарищей по команде и медперсонала. Через некоторое время вернулся на площадку и продолжил игру.

Кадры из «Арены-2000», где проходит матч Источник: Варвара Киселева / 76.RU

В третьем периоде ни одна из команд не забросила гол. Ярославцам за четыре минуты до конца встречи пришлось сыграть вчетвером, но реализовать большинство сопернику не удалось. Удаление получил Максим Шалунов. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива».

На воротах «Локомотива» весь матч стоял Даниил Исаев. В последней игре регулярного чемпионата он также был основным голкипером.

В серии с нижегородцами ярославцы ведут со счетом 1:0. Впереди у «Локомотива» второй домашний матч против «Торпедо» (6+). Он пройдет 29 марта.