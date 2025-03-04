Тренер Игорь Никитин рассказал о планах после громкой победы «Локомотива»: «Готовимся к плей-офф»

Вратарь Даниил Исаев оформил «сухарь» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











4 марта ярославский «Локомотив» обыграл череповецкий клуб «Северсталь» (6+). Выездной матч в «Ледовом дворце» в Череповце закончился со счетом 5:0. Главный тренер ярославской команды Игорь Никитин прокомментировал игру.

— Ровная игра, мы просто реализовали свои моменты. Исаев сделал нужные сэйвы (спасения — Прим. Ред.), готовимся дальше, — объяснил Игорь Никитин на пресс-конференции после матча.

Первый период закончился с минимальным перевесом в пользу ярославцев. Счет открыл нападающий Байрон Фрэз. Во втором периоде шайбу в ворота соперника отправил Рихард Паник с передачи Егора Сурина, который продолжает набирать очки уже пятый матч подряд. Третья шайба была на счету Георгия Иванова.

— Одна цель — готовимся к плей-офф, — сообщил Игорь Никитин.

Продлил свою результативную серию и нападающий Артур Каюмов. Однако его шайба стала не единственной в третьем периоде. Дубль на счету Байрона Фрэза.

Ворота «Локомотива» весь матч защищал Даниил Исаев. Голкипер оформил «сухарь» — так называют матчи, когда вратарь не пропускает ни одной шайбы от соперников. Последний раз такую защиту вратарь показал в матче (6+) против «Витязя» 7 января. Всего у Исаева восемь «сухарей» в сезоне.