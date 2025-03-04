НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 735мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,24
EUR 93,90
Шокирующая палата
Чем сейчас болеют
Мальчик утонул в колодце
Интервью с директором «Светофора»
Конкурс 76.RU
Нет вакцин от энцефалита
Кто владеет крупным ТЦ
Льготы по оплате электричества
Причина пробок в Ярославле
Туалеты в парках
Спорт Тренер Игорь Никитин рассказал о планах после громкой победы «Локомотива»: «Готовимся к плей-офф»

Тренер Игорь Никитин рассказал о планах после громкой победы «Локомотива»: «Готовимся к плей-офф»

Ярославцы с отрывом обыграли череповецкую команду «Северсталь»

362
2 комментария
Вратарь Даниил Исаев оформил «сухарь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВратарь Даниил Исаев оформил «сухарь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вратарь Даниил Исаев оформил «сухарь»

Источник:

4 марта ярославский «Локомотив» обыграл череповецкий клуб «Северсталь» (6+). Выездной матч в «Ледовом дворце» в Череповце закончился со счетом 5:0. Главный тренер ярославской команды Игорь Никитин прокомментировал игру.

— Ровная игра, мы просто реализовали свои моменты. Исаев сделал нужные сэйвы (спасения — Прим. Ред.), готовимся дальше, — объяснил Игорь Никитин на пресс-конференции после матча.

Первый период закончился с минимальным перевесом в пользу ярославцев. Счет открыл нападающий Байрон Фрэз. Во втором периоде шайбу в ворота соперника отправил Рихард Паник с передачи Егора Сурина, который продолжает набирать очки уже пятый матч подряд. Третья шайба была на счету Георгия Иванова.

— Одна цель — готовимся к плей-офф, — сообщил Игорь Никитин.

Продлил свою результативную серию и нападающий Артур Каюмов. Однако его шайба стала не единственной в третьем периоде. Дубль на счету Байрона Фрэза.

Ворота «Локомотива» весь матч защищал Даниил Исаев. Голкипер оформил «сухарь» — так называют матчи, когда вратарь не пропускает ни одной шайбы от соперников. Последний раз такую защиту вратарь показал в матче (6+) против «Витязя» 7 января. Всего у Исаева восемь «сухарей» в сезоне.

7 марта железнодорожникам предстоит сыграть против московского «Динамо» (6+). Ранее команды уже встречались на ярославском льду. Гости обыграли «Локомотив» со счетом 3:1.

ПО ТЕМЕ
Спорт Локомотив КХЛ Хоккей Игорь Никитин ХК Северсталь Череповец
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282984899
17 минут
Исаев, любимый мой, лети как вольный ветер!
Гость
1 час
Я планов наших люблю громадьё!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление