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Спорт «Можно не петь ему дифирамбы»: тренер Игорь Никитин жестко высказался о поражении «Локомотива»

«Можно не петь ему дифирамбы»: тренер Игорь Никитин жестко высказался о поражении «Локомотива»

Главный тренер команды назвал основные ошибки

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7 комментариев
Степан Никулин получил штраф 5+20 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтепан Никулин получил штраф 5+20 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Степан Никулин получил штраф 5+20

Источник:

25 февраля ярославский «Локомотив» принимал на своем льду московское «Динамо» (6+). Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. После матча свои комментарии по игре дал главный тренер команды Игорь Никитин.

— Мы не полностью выложились, поэтому такой результат, — объяснил Игорь Никитин.

Одним из самых ярких моментов матча стало удаление Степана Никулина в третьем периоде. За удар клюшкой по сопернику нападающий получил штраф 5+20. За игрока пятиминутный штраф отсидел нападающий Никита Кирьянов.

— Степан, наверное, думает, что есть Степан, и есть «Локомотив». А хоккей — командный вид спорта, — сообщил Игорь Никитин.

Штраф 5+20 в хоккее обозначает, что игрок получает большой штраф (5 минут) и дисциплинарный штраф (20 минут). Такое наказание применяется за грубые нарушения, которые угрожают безопасности соперников, например, за силовой прием с целью нанесения травмы.

— Наверное, мы не объяснили ему перед игрой, что нельзя колющим ударом бить в пах соперника. Наша ошибка, — рассказал Игорь Никитин.

Степан Никулин играет на позиции нападающего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтепан Никулин играет на позиции нападающего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Степан Никулин играет на позиции нападающего

Источник:

Первую пятёрку стартового состава разнообразил 18-летний Егор Сурин. Крайний нападающий был заявлен в тройке с Максимом Шалуновым и Максимом Берёзкиным. Егор набрал уже третье результативное очко за последние матчи.

— Можно петь, можно не петь ему дифирамбы. Ему нужно через это пройти и развиваться. Мы ему говорим, прятаться от этого нельзя. Нужно правильно реагировать и развиваться, — прокомментировал ситуацию Игорь Никитин.

Егор Сурин заявлен вместо нападающего Артура Каюмова. Тройка Каюмов, Шалунов, Берёзкин известна те только в Ярославле, но и во всей лиге. Однако сегодня Каюмов отсутствовал в заявке.

— Приболел, у него температура, — объяснил причину Игорь Никитин.

Третий период был насыщен на события. Ближе к концу матча игра «Локомотива» перетекла в три звена. Такой ход был необходим, чтобы взбодрить команду.

— Пытались немного взвинтить темп, но не получилось, — сказал Игорь Никитин.

Матч окончился поражением для ярославцев. Удалось отыграть только одну шайбу в третьем периоде. Байрон Фрэз сократил отставание от соперника.

— Матч можно всегда вытащить, сражаться нужно. В этом плане есть на кого ровняться, — подытожил Игорь Никитин.

Ранее «Локомотив» одержал победу в предыдущем матче со счетом 2:1.

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Комментарии
7
Гость
8 часов
Ну не победители, чего тут сделаешь.
Гость
4 часа
Может перевести их на среднюю зарплату по области? В порядке стимулирования.
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