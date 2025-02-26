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Спорт фоторепортаж «Локомотив» уступил московскому «Динамо». Эмоциональные кадры с матча

«Локомотив» уступил московскому «Динамо». Эмоциональные кадры с матча

Обзор прошедшей игры

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25 февраля прошел матч «Локомотив»&nbsp;— «Динамо-Москва» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU25 февраля прошел матч «Локомотив»&nbsp;— «Динамо-Москва» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

25 февраля прошел матч «Локомотив» — «Динамо-Москва»

Источник:

25 февраля на «Арене-2000» прошел матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо». Команды встретились уже в четвертый раз в сезоне. Счет серии встреч: 2:2.

Ярославцы активно оборонялись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы активно оборонялись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы активно оборонялись

Источник:

Ворота команды были под защитой вратаря Алексея Мельничука. На данный момент на счету голкипера 25 игр. Из них 13 победных. В матче против «Динамо-Москва» Алексей отразил 16 из 19 бросков.

На воротах стоял Алексей Мельничук под 38 номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа воротах стоял Алексей Мельничук под 38 номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На воротах стоял Алексей Мельничук под 38 номером

Источник:

Первый период окончился со счетом 0:0. «Динамо», несмотря на серию поражений, было в отличной форме. Возможность выйти в плей-офф особенно мотивировала московских хоккеистов.

Борьба за шайбу шла буквально под носом у зрителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБорьба за шайбу шла буквально под носом у зрителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Борьба за шайбу шла буквально под носом у зрителей

Источник:

Броски по воротам в первом периоде были примерно равны. Игроки «Локомотива» нанесли 7 бросков, соперник — 6.

Первой шайбу забросила московская команда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервой шайбу забросила московская команда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первой шайбу забросила московская команда

Источник:

Во втором периоде игрок «Динамо-Москва» под № 12 Чернов Артем открыл счет. Следом в ворота нашей команды полетела вторая шайба. В этот раз отличился московский игрок Максим Джиошвили под № 7.

Почти каждый болельщик имел символику ярославской команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочти каждый болельщик имел символику ярославской команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почти каждый болельщик имел символику ярославской команды

Источник:

Несмотря на проигранный второй период ярославцы перебросали соперника в этом игровом отрезке. На счету «Локомотива» 16 бросков, у «Динамо» — 9, из которых 2 реализованных.

Кричалки фанатов звучали по всей арене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКричалки фанатов звучали по всей арене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кричалки фанатов звучали по всей арене

Источник:

Третий период стартовал игрой 4 на 4. В конце второго периода были удалены капитан ярославской команды — Александр Елесин, и игрок московского «Динамо» Комтуа Максим.

В игре было много столкновений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ игре было много столкновений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В игре было много столкновений

Источник:

Эмоции кипели на льду. Болельщики могли видеть, как оборона «Динамо» не подпускала ярославских нападающих к воротам своего вратаря — Максима Моторыгина.

Иногда стычки чуть не перерастали в драки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИногда стычки чуть не перерастали в драки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Иногда стычки чуть не перерастали в драки

Источник:

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин отразил 32 из 33 бросков, где 19 пришлись по воротам. На счету голкипера соперников 33 игры, из которых выиграно 18.

Частые атаки «Локо» не приносили заброшенных шайб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧастые атаки «Локо» не приносили заброшенных шайб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Частые атаки «Локо» не приносили заброшенных шайб

Источник:

Болельщики поднялись с мест, когда шайба оказалась в воротах гостей. Шайбу забросил нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз.

Игроки «Динамо» стойко оборонялись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгроки «Динамо» стойко оборонялись | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игроки «Динамо» стойко оборонялись

Источник:

Байрон Фрэз имеет на своем счету уже 24 очка. В индивидуальной статистике игрока 12 шайб, столько же передач при 53-х играх.

Приходилось уходить со льда за медецинской помощью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПриходилось уходить со льда за медецинской помощью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приходилось уходить со льда за медецинской помощью

Источник:

Третий период по броскам снова за ярославцами. 10 бросков от «Локомотива», один реализованный, 4 — от московского «Динамо», из которых один вылился в заброшенную шайбу.

В третьем периоде игрок динамо оказался на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ третьем периоде игрок динамо оказался на льду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В третьем периоде игрок динамо оказался на льду

Источник:

Удаление нападающего «Локомотива» Степана Никулина — одна из главных новостей матча. Игрок заработал штраф 5+20 после удара клюшкой соперника. Отбывал пятиминутный штраф нападающий № 7 Никита Кирьянов.

Капитану команды Александру Елесину тоже пришлось отбывать штраф во время вчерашнего матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКапитану команды Александру Елесину тоже пришлось отбывать штраф во время вчерашнего матча | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Капитану команды Александру Елесину тоже пришлось отбывать штраф во время вчерашнего матча

Источник:

Игроков «Динамо» судьи штрафовали трижды за матч. Свое наказание отбывали хоккеисты: № 12 Чернов Артём, № 10 Комтуа Максим, № 18 Паккет Седрик.

При счете 0:3 в глазах болельщиков была видна грусть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри счете 0:3 в глазах болельщиков была видна грусть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При счете 0:3 в глазах болельщиков была видна грусть

Источник:

«Локомотив» отправляется на выезд. Домашняя серия завершилась двумя победами и одним поражением.

Команда тоже выглядела подавленной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоманда тоже выглядела подавленной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда тоже выглядела подавленной

Источник:

2 марта на выезде ярославцы сразятся с ХК «Сочи» (6+). Последняя встреча команд прошла на «Арене — 2000» 22 декабря. Она завершилась победой в пользу ярославцев со счетом 3:1.

В итоге за 27 секунд до конца матча «Локомотив» забросил шайбу, а фанаты поддержали команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ итоге за 27 секунд до конца матча «Локомотив» забросил шайбу, а фанаты поддержали команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В итоге за 27 секунд до конца матча «Локомотив» забросил шайбу, а фанаты поддержали команду

Источник:

Сразу после матча Игорь Валерьевич прокомментировал поражение.

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