«Локомотив» уступил московскому «Динамо». Эмоциональные кадры с матча

25 февраля на «Арене-2000» прошел матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо». Команды встретились уже в четвертый раз в сезоне. Счет серии встреч: 2:2.
Ворота команды были под защитой вратаря Алексея Мельничука. На данный момент на счету голкипера 25 игр. Из них 13 победных. В матче против «Динамо-Москва» Алексей отразил 16 из 19 бросков.
Первый период окончился со счетом 0:0. «Динамо», несмотря на серию поражений, было в отличной форме. Возможность выйти в плей-офф особенно мотивировала московских хоккеистов.
Броски по воротам в первом периоде были примерно равны. Игроки «Локомотива» нанесли 7 бросков, соперник — 6.
Во втором периоде игрок «Динамо-Москва» под № 12 Чернов Артем открыл счет. Следом в ворота нашей команды полетела вторая шайба. В этот раз отличился московский игрок Максим Джиошвили под № 7.
Несмотря на проигранный второй период ярославцы перебросали соперника в этом игровом отрезке. На счету «Локомотива» 16 бросков, у «Динамо» — 9, из которых 2 реализованных.
Третий период стартовал игрой 4 на 4. В конце второго периода были удалены капитан ярославской команды — Александр Елесин, и игрок московского «Динамо» Комтуа Максим.
Эмоции кипели на льду. Болельщики могли видеть, как оборона «Динамо» не подпускала ярославских нападающих к воротам своего вратаря — Максима Моторыгина.
Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин отразил 32 из 33 бросков, где 19 пришлись по воротам. На счету голкипера соперников 33 игры, из которых выиграно 18.
Болельщики поднялись с мест, когда шайба оказалась в воротах гостей. Шайбу забросил нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз.
Байрон Фрэз имеет на своем счету уже 24 очка. В индивидуальной статистике игрока 12 шайб, столько же передач при 53-х играх.
Третий период по броскам снова за ярославцами. 10 бросков от «Локомотива», один реализованный, 4 — от московского «Динамо», из которых один вылился в заброшенную шайбу.
Удаление нападающего «Локомотива» Степана Никулина — одна из главных новостей матча. Игрок заработал штраф 5+20 после удара клюшкой соперника. Отбывал пятиминутный штраф нападающий № 7 Никита Кирьянов.
Игроков «Динамо» судьи штрафовали трижды за матч. Свое наказание отбывали хоккеисты: № 12 Чернов Артём, № 10 Комтуа Максим, № 18 Паккет Седрик.
«Локомотив» отправляется на выезд. Домашняя серия завершилась двумя победами и одним поражением.
2 марта на выезде ярославцы сразятся с ХК «Сочи» (6+). Последняя встреча команд прошла на «Арене — 2000» 22 декабря. Она завершилась победой в пользу ярославцев со счетом 3:1.
Сразу после матча Игорь Валерьевич прокомментировал поражение.