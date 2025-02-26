«Локомотив» уступил московскому «Динамо». Эмоциональные кадры с матча

25 февраля прошел матч «Локомотив» — «Динамо-Москва» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











25 февраля на «Арене-2000» прошел матч между ярославским «Локомотивом» и московским «Динамо». Команды встретились уже в четвертый раз в сезоне. Счет серии встреч: 2:2.

Ярославцы активно оборонялись Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ворота команды были под защитой вратаря Алексея Мельничука. На данный момент на счету голкипера 25 игр. Из них 13 победных. В матче против «Динамо-Москва» Алексей отразил 16 из 19 бросков.

На воротах стоял Алексей Мельничук под 38 номером Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первый период окончился со счетом 0:0. «Динамо», несмотря на серию поражений, было в отличной форме. Возможность выйти в плей-офф особенно мотивировала московских хоккеистов.

Борьба за шайбу шла буквально под носом у зрителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Броски по воротам в первом периоде были примерно равны. Игроки «Локомотива» нанесли 7 бросков, соперник — 6.

Первой шайбу забросила московская команда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Во втором периоде игрок «Динамо-Москва» под № 12 Чернов Артем открыл счет. Следом в ворота нашей команды полетела вторая шайба. В этот раз отличился московский игрок Максим Джиошвили под № 7.

Почти каждый болельщик имел символику ярославской команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Несмотря на проигранный второй период ярославцы перебросали соперника в этом игровом отрезке. На счету «Локомотива» 16 бросков, у «Динамо» — 9, из которых 2 реализованных.

Кричалки фанатов звучали по всей арене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Третий период стартовал игрой 4 на 4. В конце второго периода были удалены капитан ярославской команды — Александр Елесин, и игрок московского «Динамо» Комтуа Максим.

В игре было много столкновений Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Эмоции кипели на льду. Болельщики могли видеть, как оборона «Динамо» не подпускала ярославских нападающих к воротам своего вратаря — Максима Моторыгина.

Иногда стычки чуть не перерастали в драки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин отразил 32 из 33 бросков, где 19 пришлись по воротам. На счету голкипера соперников 33 игры, из которых выиграно 18.

Частые атаки «Локо» не приносили заброшенных шайб Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Болельщики поднялись с мест, когда шайба оказалась в воротах гостей. Шайбу забросил нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз.

Игроки «Динамо» стойко оборонялись Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Байрон Фрэз имеет на своем счету уже 24 очка. В индивидуальной статистике игрока 12 шайб, столько же передач при 53-х играх.

Приходилось уходить со льда за медецинской помощью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Третий период по броскам снова за ярославцами. 10 бросков от «Локомотива», один реализованный, 4 — от московского «Динамо», из которых один вылился в заброшенную шайбу.

В третьем периоде игрок динамо оказался на льду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Удаление нападающего «Локомотива» Степана Никулина — одна из главных новостей матча. Игрок заработал штраф 5+20 после удара клюшкой соперника. Отбывал пятиминутный штраф нападающий № 7 Никита Кирьянов.

Капитану команды Александру Елесину тоже пришлось отбывать штраф во время вчерашнего матча Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Игроков «Динамо» судьи штрафовали трижды за матч. Свое наказание отбывали хоккеисты: № 12 Чернов Артём, № 10 Комтуа Максим, № 18 Паккет Седрик.

При счете 0:3 в глазах болельщиков была видна грусть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Локомотив» отправляется на выезд. Домашняя серия завершилась двумя победами и одним поражением.

Команда тоже выглядела подавленной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











2 марта на выезде ярославцы сразятся с ХК «Сочи» (6+). Последняя встреча команд прошла на «Арене — 2000» 22 декабря. Она завершилась победой в пользу ярославцев со счетом 3:1.

В итоге за 27 секунд до конца матча «Локомотив» забросил шайбу, а фанаты поддержали команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









