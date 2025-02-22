«Молодежь подросла»: Игорь Никитин — о победе «Локомотива» над «Сибирью»

«Локомотив» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











22 февраля в Ярославле прошел матч между ярославским «Локомотивом» и «Сибирью» (6+). Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. После матча свои комментарии по игре дал Игорь Никитин — главный тренер «Локомотива».

— Вязкая игра получилась. Мало пространства было. Когда три на три — сразу интереснее стало. Егор со Степой здорово сыграли, — объяснил Игорь Никитин.

Первый период остался за гостями. Атака нападающего «Сибири» Андреоффа Энди на ворота Даниила Исаева принесла ему заброшенную шайбу. В стартовом игровом отрезке ярославцам не удалось реализовать свои моменты. Первый период для хозяев льда окончился со счетом 0:1.

— Не надо было давать забивать первым (сопернику). Каждый решает свои задачи. Эмоций не хватало, чтобы прям горели. А так много моментов достаточно было, реализовывать нужно, — пояснил Игорь Никитин.

Второй период остался за ярославцами. Счет удалось сравнять Байрону Фрэзу с передачи Даниила Бута. В стартовом составе не появились нападающие Павел Красковский, Александр Полунин и Денис Алексеев.

— Ближе к плей-офф прям тройками снимаем. Они тактические тренировки проводят. Тяжело это делать командой, потому что график очень плотный. Решили с игр тройками снимать, и в тройках работать индивидуально.

Третий период остался безголевым. Матч перешел в овертайм. Победу команде принес нападающий Егор Сурин. 18-летний хоккеист забросил шайбу с передачи Степана Никулина.

— В конце первого было понятно, что нужна была свежая непосредственность в лице Егора. Он сегодня здорово играл, — сообщил Игорь Никитин.

В составе команды всё чаще появляются молодые игроки. Кроме Даниила Бута и Дмитрия Симашева, которые уже давно известны болельщикам, из молодежки в основную команду переходит Егор Сурин.

— Молодежь подросла. Если они в том году больше наблюдали за хоккеем. То сейчас много игр, где они решают, — сказал Игорь Никитин.

Даниил Исаев впервые с 10 января был заявлен основным вратарем. Голкиперу потребовалось чуть больше месяца на восстановление после травмы. В матче против «Сибири» он отразил 10 из 11 бросков.

— Он (Даниил Исаев) ребят поблагодарил, что практически работы не было. Парни молодчики в этом плане. Они понимали, что ему будет не просто. Мы рады, что Исаич (Даниил Исаев) вернулся, и Леха (Алексей Мельничук) очень много хороших игр получил. Эта ситуация сделала нас сильнее.

Особую подготовку «Локомотив» проводит в свободное время. Матч между Канадой и США на турнире «Четырех наций» не прошел мимо ярославских хоккеистов.

— Смотрели и в прямом (эфире), и в записи, и еще будем смотреть. Делали разбора первой игры для ребят, для общего развития. Еще будем смотреть, когда будет перерыв между играми, чтобы голову не забивать, потому что собраний хватает по чемпионату.

Турнир четырех наций по хоккею 2025 (6+) — это международный турнир, организованный НХЛ, в котором участвуют четыре сильнейшие сборные. В нём сыграют команды Канады, Финляндии, Швеции и США.

Нападающий Илья Николаев провел свой второй матч за «Локомотив» в четвертом звене.

— Мы с ним договаривались, и сами приняли такое решение, чтобы он побыл с первой командой. Он сборы в Сочи проходил. Это поступательные движения. С нашей стороны нет такого, что нужно определиться по нему, и его предупредили — это этап подготовки к первой команде.

Последний раз ярославцы встречались с «Сибирью» на выезде 17 января и победили со счетом 3:2 во время серии буллитов. Впереди у «Локомотива» последний домашний матч перед выездной серией. На своем льду железнодорожники примут «Динамо-Москва» (6+) 25 февраля.