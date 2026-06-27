Смертельная формула: истории ученых, которых погубили собственные открытия

Одно неловкое движение, и у эксперимента будет летальный исход Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Парадокс науки: чтобы понять опасность, часто нужно сначала с ней столкнуться. История хранит имена исследователей, заплативших жизнью за свои открытия. Они работали с веществами, о которых почти ничего не знали, ставили опыты на себе.

Мы собрали реальные истории ученых, погибших из‑за собственных изобретений и открытий. Никаких легенд и домыслов. Только факты о бесстрашии, самоотверженности и цене научного прорыва.

Радий в кармане

В XXI веке мы все знаем, что с радиацией шутки плохи. А знаем мы это в том числе благодаря ученым конца XIX — начала XX века. В частности — экспериментатору Марии Кюри, которая носила пробирки с полонием и радием в карманах одежды, хранила их в ящиках стола.

Экспериментатор Мария Кюри умерла из-за апластической анемии Источник: ru.wikipedia.org

Тот факт, что личные дневники Марии Кюри до сих пор радиоактивны, красноречиво говорит о том, что в эпоху ее исследований не существовало ни норм радиационной защиты, ни понимания последствий хронического облучения.

Постоянный контакт с радиоактивными веществами оборвал жизнь Марии. Она умерла от апластической анемии — заболевания, поражающего костный мозг. Однако ее наследие не меркнет перед трагедией: ученая подарила науке понятие «радиоактивность», создала фундамент радиохимии и проложила дорогу лучевой терапии, спасающей сегодня тысячи жизней.

Пробовал яд на вкус

Мария Кюри проработала с радиацией около 20 лет голыми руками. Благо к ее времени наука усвоила хотя бы базовое правило: химикаты не еда. Раньше это не все понимали.

Например, шведский химик XVIII века Карл Вильгельм Шееле открыл массу веществ, но имел привычку пробовать их на вкус. Синильная кислота оказалась последней в его «дегустационном меню».

Когда Карл Вильгельм Шееле занимался наукой, еще не было даже фотоаппаратов Источник: ru.wikipedia.org

Ядов в организме ученого оказалось настолько много, что он получил хроническое отравление токсичными веществами. Зато благодаря Шееле мир узнал, что такое кислород, хлор, фтор, барий и другие элементы.

Смертельный опыт

Возможно, в наше время Карла Вильгельма Шееле можно было бы спасти. Однако несколько веков назад медицина могла помочь больным разве что кровопусканием или диетой.

Одним из тех, кто толкал лечебное дело вперед был русский ученый Александр Богданов. Он организовал в Москве Институт переливания крови и начал ставить опыты, в том числе на самом себе.

Александр Богданов перелил себе несовместимую кровь Источник: ru.wikipedia.org

Богданов провел одиннадцать переливаний. Двенадцатое, в 1928 году, оказалось роковым. Ученый получил несовместимую кровь и умер. Всё было не зря: его работа помогла лучше понять принципы совместимости крови и заложила основы современной трансфузиологии.

Едва не погубил планету

Еще один ученый Томас Миджли хотел сделать мир лучше, а в итоге вошел в историю как человек, «отравивший планету и себя».

В 1920‑х он придумал тетраэтилсвинец — волшебную присадку к бензину, которая избавила двигатели от стука. На публичной демонстрации Миджли эффектно поливал руки этой жидкостью и гасил спичку о каплю, показывая, что она «безопасна». Однако свинец медленно отравлял рабочих и накапливался в городах.

Десять лет спустя — новый триумф: фреон, безопасный хладагент, заменивший ядовитый аммиак в холодильниках. Лишь спустя десятилетия мир узнал правду: фреон разрушает озоновый слой.

Иронично, но изобретения Томаса Миджли принесли миру немало проблем Источник: ru.wikipedia.org