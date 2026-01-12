НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Религия Морозы — к засухе: по приметам на Крещение определяем погоду в Ярославле на лето

Морозы — к засухе: по приметам на Крещение определяем погоду в Ярославле на лето

На что обратить внимание в православный праздник

135
Что нельзя делать на Крещение | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЧто нельзя делать на Крещение | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Что нельзя делать на Крещение

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

19 января православные христиане празднуют Крещение. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан.

Верующие в этот день набирают святую воду и окунаются в купели. Кроме того, наши предки верили, что по приметам в Крещение можно определить погоду или спрогнозировать урожай. Делимся с вами народными приметами на Крещение Господне.

Приметы на погоду:

  • метель в Крещение — снег пролежит до апреля;

  • хорошая и солнечная погода в Крещение — тепло сохранится еще на несколько недель;

  • дождь в Крещение — до конца месяца будет дождливо;

  • если в Крещение солнечно, но морозно — лето будет жарким и сухим.

К слову, специалисты «Фобоса» обещают 19 января малооблачную погоду, без осадков. Температура воздуха ночью: -18 градусов, днем: -11 градусов.

Приметы на урожай:

  • если в Крещение пасмурно, идет снег — летом будет хороший урожай;

  • если в Крещение холодно, но светит солнышко — урожай будет скудный;

  • увидеть в полдень синие облака — к хорошему урожаю;

  • если забор завалило снегом — к неурожаю;

  • если в Крещение звездная ночь, будет хороший урожай ягод и гороха;

  • вихрь в Крещение к сильному роению пчел.

Приметы на благополучие:

  • услышать ночью лай собак — к богатству;

  • встретить вечером перед Крещением первым молодого человека — к богатству и счастью, старого — к болезням и нищете;

  • вынести что-то из дома (даже мусор) или дать в долг — к потерям в материальном плане.

Приметы на отношения:

  • если в Крещение поругаться — весь год в ругани проведешь;

  • если в праздник с кем-нибудь познакомиться — он станет верным другом;

  • разбить тарелку на Крещение — к скорой свадьбе.

Что нельзя делать 19 января

Чтобы не навлечь на себя беду и удачно провести год, в народе также существуют отдельные приметы и запреты. Например, на праздничный стол нельзя ставить менее 9 блюд. Это может привести к бедности и голоду.

В такой день запрещается думать о плохом, ссориться и желать кому-нибудь зла. Предки верили, что всё это вернется человеку. К беде может привести и запланированная уборка. В этот день запрещается стирать и наводить чистоту.

Ранее мы также публиковали гадания на Крещения.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Крещение Господне Народные приметы и поверья
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
Рекомендуем